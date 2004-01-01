Casdoor, uygulamalarınız için merkezi bir kimlik doğrulama sunucusu görevi gören açık kaynaklı bir Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) platformudur. OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML ve LDAP desteğiyle hazır olarak gelen bu platform, herhangi bir uygulamanın kullanıcı girişini tek bir güvenilir hizmete devretmesini sağlar; böylece uygulama başına giriş sistemlerini ortadan kaldırır ve kullanıcılara tüm yığınınızda tek bir kimlik bilgisi seti sunar.

Casdoor'u kendi sunucunuzda barındırmak, kullanıcılarınızın kimlik bilgilerini ve oturum verilerini tamamen sizin kontrolünüzde tutar; kullanıcı başına fiyatlandırma veya satıcıya bağımlılık gibi durumlar söz konusu olmaz. Yerleşik çok faktörlü kimlik doğrulama, sosyal giriş entegrasyonları ve Casbin aracılığıyla ayrıntılı izinler, onu her büyüklükteki ekip için eksiksiz bir kimlik platformu haline getirir.