Casdoor'u tek tıkla kurulumla dağıtın.
OAuth 2.0, OIDC ve SAML desteğine sahip, merkezi tek oturum açma için açık kaynaklı bir kimlik ve erişim yönetimi platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Casdoor ile neler oluşturabilirsiniz?
Casdoor, uygulamalarınız için merkezi bir kimlik doğrulama sunucusu görevi gören açık kaynaklı bir Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) platformudur. OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML ve LDAP desteğiyle hazır olarak gelen bu platform, herhangi bir uygulamanın kullanıcı girişini tek bir güvenilir hizmete devretmesini sağlar; böylece uygulama başına giriş sistemlerini ortadan kaldırır ve kullanıcılara tüm yığınınızda tek bir kimlik bilgisi seti sunar.
Casdoor'u kendi sunucunuzda barındırmak, kullanıcılarınızın kimlik bilgilerini ve oturum verilerini tamamen sizin kontrolünüzde tutar; kullanıcı başına fiyatlandırma veya satıcıya bağımlılık gibi durumlar söz konusu olmaz. Yerleşik çok faktörlü kimlik doğrulama, sosyal giriş entegrasyonları ve Casbin aracılığıyla ayrıntılı izinler, onu her büyüklükteki ekip için eksiksiz bir kimlik platformu haline getirir.
Casdoor uygulamasının temel özellikleri
Evrensel SSO protokolleri
OAuth 2.0, OpenID Connect ve SAML desteği, Casdoor'un neredeyse her uygulama için kutudan çıktığı gibi bir kimlik sağlayıcısı olarak görev yapmasını sağlar.
Çok faktörlü kimlik doğrulama
Uygulama başına MFA politikalarıyla, TOTP, WebAuthn donanım anahtarları, SMS kodları veya Face ID'yi tüm bağlı uygulamalarda zorunlu kılın.
Sosyal giriş sağlayıcıları
GitHub, Google, Microsoft ve düzinelerce diğer sağlayıcı için yerleşik bağlayıcılar, kullanıcıların mevcut hesaplarıyla oturum açmasına olanak tanır.
Ayrıntılı erişim kontrolü
Casbin destekli ACL, RBAC ve ABAC politikaları, yığınınız genelinde hangi kullanıcıların ve rollerin hangi kaynaklara tam olarak erişebileceğini kontrol eder.
Çoklu kuruluş desteği
Tek bir Casdoor örneğinden, ayrı kullanıcı havuzları, uygulamalar ve politikalarla birden fazla bağımsız kuruluşu yönetin.
Casdoor uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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