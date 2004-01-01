Countly, mobil, web, masaüstü ve IoT uygulamalarında ürün performansını ve kullanıcı davranışlarını izlemek için binlerce ekip tarafından güvenilen, açık kaynaklı, gizlilik odaklı bir analiz ve etkileşim platformudur. Eklenti tabanlı mimarisi sayesinde, oturum takibinden çökme raporlamaya, anlık bildirimlerden uzaktan yapılandırmaya kadar yalnızca ihtiyacınız olanı dağıtımınızı şişirmeden etkinleştirebilirsiniz.

Countly'yi kendi sunucunuzda barındırmak, üçüncü taraf veri paylaşımı, örnekleme limitleri ve etkinlik başına fiyatlandırma olmaksızın analiz verilerinizin tam sahipliğini size verir. Hassas kullanıcı davranış verilerini tamamen altyapınızda tutmak ve GDPR ile gizlilik uyumluluğu gereksinimlerini karşılamak için kendi VPS'inizde çalıştırın.