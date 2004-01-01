Countly'yi tek tıkla dağıtın.
Mobil, web ve masaüstü uygulamalarında kullanıcı yolculuklarını takip etmek için gizlilik odaklı ürün analizi platformu.
Countly için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Countly ile neler oluşturabilirsiniz?
Countly, mobil, web, masaüstü ve IoT uygulamalarında ürün performansını ve kullanıcı davranışlarını izlemek için binlerce ekip tarafından güvenilen, açık kaynaklı, gizlilik odaklı bir analiz ve etkileşim platformudur. Eklenti tabanlı mimarisi sayesinde, oturum takibinden çökme raporlamaya, anlık bildirimlerden uzaktan yapılandırmaya kadar yalnızca ihtiyacınız olanı dağıtımınızı şişirmeden etkinleştirebilirsiniz.
Countly'yi kendi sunucunuzda barındırmak, üçüncü taraf veri paylaşımı, örnekleme limitleri ve etkinlik başına fiyatlandırma olmaksızın analiz verilerinizin tam sahipliğini size verir. Hassas kullanıcı davranış verilerini tamamen altyapınızda tutmak ve GDPR ile gizlilik uyumluluğu gereksinimlerini karşılamak için kendi VPS'inizde çalıştırın.
Countly uygulamasının temel özellikleri
Çapraz platform takibi
Oturumları, olayları ve kullanıcı yolculuklarını mobil (iOS, Android), web ve masaüstü uygulamalarından React Native, Flutter, Unity ve daha fazlası için resmi SDK'ları kullanarak toplayın.
Çökme raporlama
Düzeltmelere öncelik vermeye yardımcı olmak için, tüm platformlardaki hataları ve çökmeleri, tam yığın izleri ve etkilenen kullanıcı sayılarıyla birlikte yakalayın ve analiz edin.
Anlık bildirimler
Hedefli anlık bildirimleri, kitle segmentasyonu ve teslimat takibi özellikleriyle doğrudan kontrol panelinizden iOS ve Android kullanıcılarına gönderin.
Uzaktan yapılandırma
Yeni bir sürüm yayınlamadan, belirli kullanıcı segmentlerine bağlı uzaktan yapılandırma anahtar-değer çiftlerini kullanarak uygulama davranışını gerçek zamanlı olarak güncelleyin.
Uyum Merkezi
GDPR onay yönetimini ve veri sahibi taleplerini — veri dışa aktarımı ve silme dahil — tek bir yerleşik arayüzden ele alın.
Countly uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
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