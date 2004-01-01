Countly için % 69 oranına varan indirim

Countly'yi tek tıkla dağıtın.

Mobil, web ve masaüstü uygulamalarında kullanıcı yolculuklarını takip etmek için gizlilik odaklı ürün analizi platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Countly'yi tek tıkla dağıtın.

Countly için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Countly ile neler oluşturabilirsiniz?

Countly, mobil, web, masaüstü ve IoT uygulamalarında ürün performansını ve kullanıcı davranışlarını izlemek için binlerce ekip tarafından güvenilen, açık kaynaklı, gizlilik odaklı bir analiz ve etkileşim platformudur. Eklenti tabanlı mimarisi sayesinde, oturum takibinden çökme raporlamaya, anlık bildirimlerden uzaktan yapılandırmaya kadar yalnızca ihtiyacınız olanı dağıtımınızı şişirmeden etkinleştirebilirsiniz.

Countly'yi kendi sunucunuzda barındırmak, üçüncü taraf veri paylaşımı, örnekleme limitleri ve etkinlik başına fiyatlandırma olmaksızın analiz verilerinizin tam sahipliğini size verir. Hassas kullanıcı davranış verilerini tamamen altyapınızda tutmak ve GDPR ile gizlilik uyumluluğu gereksinimlerini karşılamak için kendi VPS'inizde çalıştırın.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Countly uygulamasının temel özellikleri

Çapraz platform takibi

Oturumları, olayları ve kullanıcı yolculuklarını mobil (iOS, Android), web ve masaüstü uygulamalarından React Native, Flutter, Unity ve daha fazlası için resmi SDK'ları kullanarak toplayın.

Çökme raporlama

Düzeltmelere öncelik vermeye yardımcı olmak için, tüm platformlardaki hataları ve çökmeleri, tam yığın izleri ve etkilenen kullanıcı sayılarıyla birlikte yakalayın ve analiz edin.

Anlık bildirimler

Hedefli anlık bildirimleri, kitle segmentasyonu ve teslimat takibi özellikleriyle doğrudan kontrol panelinizden iOS ve Android kullanıcılarına gönderin.

Uzaktan yapılandırma

Yeni bir sürüm yayınlamadan, belirli kullanıcı segmentlerine bağlı uzaktan yapılandırma anahtar-değer çiftlerini kullanarak uygulama davranışını gerçek zamanlı olarak güncelleyin.

Uyum Merkezi

GDPR onay yönetimini ve veri sahibi taleplerini — veri dışa aktarımı ve silme dahil — tek bir yerleşik arayüzden ele alın.

Countly uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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