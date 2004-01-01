ArangoDB, tek bir motor içinde grafik, belge ve anahtar-değer verilerini işleyen, açık kaynaklı, yerel çok modelli bir veritabanıdır. Sizi tek bir veri modeline kilitleyen özel veritabanlarının aksine, ArangoDB, AQL (ArangoDB Sorgu Dili) kullanarak modelleri tek bir sorguda karıştırmanıza olanak tanır ve farklı veri türleri için ayrı sistemleri sürdürme yükünü ortadan kaldırır.

ArangoDB'yi kendi sunucunuzda barındırmak, herhangi bir lisans ücreti veya kullanım sınırı olmaksızın verileriniz, şemanız ve performans ayarlamalarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Yerleşik web arayüzü, ek bir araç gerektirmeden görsel grafik keşfi, sorgu yürütme, koleksiyon yönetimi ve sunucu izleme imkanı sunar.