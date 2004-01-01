ArangoDB'yi tek tıkla dağıtın.
Tek bir birleşik sorgu dili aracılığıyla grafikleri, belgeleri ve anahtar-değer verilerini destekleyen yerel çok modelli veritabanı.
ArangoDB için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ArangoDB ile neler oluşturabilirsiniz?
ArangoDB, tek bir motor içinde grafik, belge ve anahtar-değer verilerini işleyen, açık kaynaklı, yerel çok modelli bir veritabanıdır. Sizi tek bir veri modeline kilitleyen özel veritabanlarının aksine, ArangoDB, AQL (ArangoDB Sorgu Dili) kullanarak modelleri tek bir sorguda karıştırmanıza olanak tanır ve farklı veri türleri için ayrı sistemleri sürdürme yükünü ortadan kaldırır.
ArangoDB'yi kendi sunucunuzda barındırmak, herhangi bir lisans ücreti veya kullanım sınırı olmaksızın verileriniz, şemanız ve performans ayarlamalarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Yerleşik web arayüzü, ek bir araç gerektirmeden görsel grafik keşfi, sorgu yürütme, koleksiyon yönetimi ve sunucu izleme imkanı sunar.
ArangoDB uygulamasının temel özellikleri
Çok Modelli Sorgular
Grafikleri, belgeleri ve anahtar-değer verilerini ayrı veritabanları arasında birleştirme yapmadan tek bir AQL ifadesinde birlikte sorgulayın.
Graf Dolaşımı
Milyonlarca bağlı düğüm arasındaki ilişkileri, en kısa yol, k-en kısa yollar ve desen eşleştirme dahil olmak üzere yerel grafik algoritmalarıyla dolaşın.
Yerleşik Web UI
8529 numaralı bağlantı noktasındaki tarayıcıdan erişilebilen bir kontrol panelinden koleksiyonları yönetin, sorguları çalıştırın, grafikleri görselleştirin ve sunucu performansını izleyin.
Esnek Şema
Şemasız JSON belgelerini depolayın veya koleksiyon başına yapıyı zorunlu kılın, böylece gelişen veri gereksinimlerine geçişlere gerek kalmadan uyum sağlayın.
AQL Güç
ArangoDB Sorgu Dili, graf geçişlerini, belge filtrelemeyi ve toplamaları SQL'e yakın, anlatımcı ve okunabilir bir sözdizimiyle birleştirir.
ArangoDB uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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