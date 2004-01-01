Bookshelf'i tek tıkla dağıtın.
Readarr'ın e-kitap ve sesli kitap kütüphane yönetimini otomatikleştirmek için topluluk tarafından aktif olarak sürdürülen devamı.
Bookshelf için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bookshelf ile neler oluşturabilirsiniz?
Bookshelf, Sonarr ve Radarr'ı destekleyen aynı arr altyapısı üzerine inşa edilmiş, Readarr'ın topluluk tarafından sürdürülen halefidir. Favori yazarlarınızı izler, yeni çıkanları takip eder ve mevcut indirme istemcileriniz — qBittorrent, Transmission, SABnzbd ve NZBGet dahil olmak üzere — aracılığıyla kitapları otomatik olarak indirip düzenler, ardından temiz metadata ile Calibre veya Calibre-Web kütüphanenize yerleştirir.
Bookshelf'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, hizmetin 7/24 çalışmasını sağlar, böylece yayınlar ortaya çıktığı anda yakalanır ve bir ev bilgisayarının çevrimiçi olmasına bağlı kalmaz. Kalıcı volumeler, yazar listelerinizi, kalite profillerinizi ve indirme geçmişinizi konteyner güncellemeleri boyunca korur.
Bookshelf uygulamasının temel özellikleri
Otomatik Yazar Takibi
Tüm yazar bibliyografilerini ve serilerini takip edin, böylece her yeni çıkan yayın, manuel arama yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak indirilmek üzere sıraya alınır.
Çoklu Biçim E-kitap Desteği
EPUB, MOBI, AZW3, PDF ve M4B dahil sesli kitap formatlarını destekleyerek, tüm dijital kütüphaneniz için tek bir araç sunar.
Kullanıcı Entegrasyonu İndir
qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd ve NZBGet'e bağlanır, böylece kitaplar halihazırda kullandığınız istemci aracılığıyla kütüphanenize ulaşır.
Calibre Kütüphane Senkronizasyonu
Calibre ve Calibre-Web ile doğrudan entegre olur ve yeni edinimleri tutarlı meta veriler ve otomatik klasör adlandırma ile içe aktarır.
Kalite Profil Yönetimi
Her profile göre tercih edilen formatları ve yedek seçenekleri tanımlayarak, indirmelerin manuel müdahale olmadan kalite standartlarınızı karşılamasını sağlayın.
Bookshelf uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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