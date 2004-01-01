Bookshelf, Sonarr ve Radarr'ı destekleyen aynı arr altyapısı üzerine inşa edilmiş, Readarr'ın topluluk tarafından sürdürülen halefidir. Favori yazarlarınızı izler, yeni çıkanları takip eder ve mevcut indirme istemcileriniz — qBittorrent, Transmission, SABnzbd ve NZBGet dahil olmak üzere — aracılığıyla kitapları otomatik olarak indirip düzenler, ardından temiz metadata ile Calibre veya Calibre-Web kütüphanenize yerleştirir.

Bookshelf'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, hizmetin 7/24 çalışmasını sağlar, böylece yayınlar ortaya çıktığı anda yakalanır ve bir ev bilgisayarının çevrimiçi olmasına bağlı kalmaz. Kalıcı volumeler, yazar listelerinizi, kalite profillerinizi ve indirme geçmişinizi konteyner güncellemeleri boyunca korur.