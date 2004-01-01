Databasus, PostgreSQL, MySQL ve MongoDB için otomatik yedeklemeleri tek bir web arayüzü altında merkezileştiren, kendi sunucunuzda barındırılan bir veritabanı yedekleme yönetim aracıdır. Her veritabanı türü için ayrı komut dosyaları gerektirmeden tüm yedekleme yaşam döngüsünü — zamanlama, yürütme, sıkıştırma, saklama rotasyonu ve sağlık izleme — yönetir.

Databasus'u kendi VPS'inizde barındırmak, yedekleri doğrudan kendi altyapınızda depolar, gigabayt başına bulut depolama ücretlerini ortadan kaldırır ve hassas verileri kontrolünüz altında tutar. Web paneli, yedekleme başarı oranları, depolama kullanımı ve iş geçmişi hakkında net görünürlük sağlarken, özel VPS kaynakları, yedekleme işlerinin üretim veritabanı performansını etkilemeden çalışmasını sağlar.