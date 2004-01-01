Databasus'u tek tıkla dağıtın.
PostgreSQL, MySQL ve MongoDB yedeklemelerini otomatikleştirmek ve izlemek için kendi sunucunuzda barındırılan veritabanı yedekleme yöneticisi.
Databasus için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Databasus ile neler oluşturabilirsiniz?
Databasus, PostgreSQL, MySQL ve MongoDB için otomatik yedeklemeleri tek bir web arayüzü altında merkezileştiren, kendi sunucunuzda barındırılan bir veritabanı yedekleme yönetim aracıdır. Her veritabanı türü için ayrı komut dosyaları gerektirmeden tüm yedekleme yaşam döngüsünü — zamanlama, yürütme, sıkıştırma, saklama rotasyonu ve sağlık izleme — yönetir.
Databasus'u kendi VPS'inizde barındırmak, yedekleri doğrudan kendi altyapınızda depolar, gigabayt başına bulut depolama ücretlerini ortadan kaldırır ve hassas verileri kontrolünüz altında tutar. Web paneli, yedekleme başarı oranları, depolama kullanımı ve iş geçmişi hakkında net görünürlük sağlarken, özel VPS kaynakları, yedekleme işlerinin üretim veritabanı performansını etkilemeden çalışmasını sağlar.
Databasus uygulamasının temel özellikleri
Çoklu Veritabanı Desteği
PostgreSQL, MySQL ve MongoDB'yi tek bir arayüzden yedekleyerek, her veritabanı motoru için ayrı yedekleme komut dosyalarını yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Otomatik Planlama
Günlük, haftalık ve aylık yedeklemelerin manuel müdahale olmadan otomatik olarak dönmesi için yedekleme aralıklarını ve saklama politikalarını yapılandırın.
Web Tabanlı Kontrol Paneli
Yedekleme sağlığını, depolama kullanımını ve iş geçmişini merkezi bir arayüzden izleyin; dikkat gerektiren hatalar için uyarılarla birlikte.
Yedekleme Doğrulaması
Her yedeklemeden sonra bütünlük denetimleri yaparak, yedeğin saklama politikanıza dahil edilmeden önce geçerli ve kullanılabilir olduğunu doğrular.
Belirli Bir Zamana Geri Yükleme
Veritabanlarını belirli bir yedek anlık görüntüsüne geri yükleyerek, felaket kurtarmayı ve üretim verilerinin hazırlık ortamlarında güvenli bir şekilde test edilmesini sağlayın.
Databasus uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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