Calibre-Web, bir Calibre veritabanında depolanan e-kitapları yönetmek ve okumak için temiz, tarayıcı tabanlı bir arayüz sunar. EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ve çizgi roman formatlarını destekler, özelleştirilebilir temalara sahip yerleşik bir e-kitap okuyucu içerir ve masaüstü Calibre uygulamasına ihtiyaç duymadan birden fazla kullanıcının ayrı okuma listeleri ve ilerlemeleri sürdürmesine olanak tanır.

Calibre-Web'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, size her yerden erişilebilen, takip içermeyen, DRM kısıtlamaları olmayan ve okuma verileriniz ile koleksiyonunuz üzerinde tam kontrol sağlayan kişisel bir dijital kütüphane sunar.