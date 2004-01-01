Calibre-Web'i tek tıkla dağıtın.
Calibre e-kitap kütüphaneniz için modern bir web arayüzü, web tarayıcısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir.
Calibre-Web için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Calibre-Web ile neler oluşturabilirsiniz?
Calibre-Web, bir Calibre veritabanında depolanan e-kitapları yönetmek ve okumak için temiz, tarayıcı tabanlı bir arayüz sunar. EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ve çizgi roman formatlarını destekler, özelleştirilebilir temalara sahip yerleşik bir e-kitap okuyucu içerir ve masaüstü Calibre uygulamasına ihtiyaç duymadan birden fazla kullanıcının ayrı okuma listeleri ve ilerlemeleri sürdürmesine olanak tanır.
Calibre-Web'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, size her yerden erişilebilen, takip içermeyen, DRM kısıtlamaları olmayan ve okuma verileriniz ile koleksiyonunuz üzerinde tam kontrol sağlayan kişisel bir dijital kütüphane sunar.
Calibre-Web uygulamasının temel özellikleri
Dahili E-kitap Okuyucu
Ayarlanabilir yazı tipleri, temalar ve okuma ilerlemesi takibi ile EPUB ve diğer formatları doğrudan tarayıcıda okuyun.
Çoklu Kullanıcı Desteği
Her kullanıcı, tek bir hesap veya koleksiyon görünümünü paylaşmadan bireysel okuma listelerine, ilerlemesine ve tercihlerine sahip olur.
Çoklu Biçim Desteği
EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR ve CBZ'yi destekler, böylece tüm kütüphaneniz — kitaplar, çizgi romanlar ve dergiler — tek bir yerde bulunur.
Cihaza Gönder
Kitapları doğrudan Kindle'a veya diğer e-okuyuculara e-posta ile gönderin, böylece tercih ettiğiniz cihazınızda istediğiniz içerik manuel aktarımlara gerek kalmadan her zaman bulunur.
Meta veri Yönetimi
Büyüdükçe iyi organize edilmiş ve aranabilir bir kütüphaneye sahip olmak için kitap ayrıntılarını, kapaklarını, etiketlerini ve seri bilgilerini düzenleyin.
Calibre-Web uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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