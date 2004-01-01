Bludit için % 69 oranına varan indirim

Bludit'i tek tıkla dağıtın.

Basit, hızlı ve güvenli, kişisel bloglar ve küçük siteler için veritabanı gerektirmeyen düz dosya CMS.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Bludit'i tek tıkla dağıtın.

Bludit için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bludit ile neler oluşturabilirsiniz?

Bludit, her gönderiyi, sayfayı ve ayarı diskte Markdown ve JSON dosyaları olarak depolayan açık kaynaklı bir düz dosya içerik yönetim sistemidir. MySQL, PostgreSQL veya başka herhangi bir veritabanına ihtiyaç duymadığı için tüm yığın, geleneksel PHP CMS'lerine göre daha hafif, yedeklemesi daha hızlı ve sunucular arasında geçişi daha kolaydır.

Bludit'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, blog yazarlarına ve küçük site sahiplerine, üçüncü taraf barındırma ücreti veya platforma bağımlılık olmadan içeriklerinin ve temalarının tam sahipliğini verir. Gönderiler, tarayıcı tabanlı bir yönetici panelinden veya doğrudan dosya sisteminden düzenlenebilir ve proje, yerleşik bir görsel yöneticisi, eklenti sistemi ve özelleştirmeye hazır modern temalarla birlikte gelir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Bludit uygulamasının temel özellikleri

Veritabanı gerekmez

Tüm içeriği düz Markdown ve JSON dosyalarında depolar, böylece dağıtım, yedekleme ve sürüm kontrolü bir klasörü kopyalamak kadar basittir.

Markdown yayınlama

Taslakları, zamanlanmış yayınlamayı ve kategorileri destekleyen tarayıcı tabanlı bir düzenleyiciyle Markdown kullanarak gönderiler ve sayfalar yazın.

Temalar ve eklentiler

Görünümü yerleşik modern temalarla özelleştirin ve çekirdek koda dokunmadan bir eklenti sistemi aracılığıyla işlevselliği genişletin.

Yerleşik görsel yöneticisi

Harici depolama hizmetleri olmadan, yönetici paneline entegre edilmiş bir medya kütüphanesinden görselleri yükleyin, düzenleyin ve yerleştirin.

Çoklu kullanıcı rolleri

Birden fazla katkıda bulunan kişinin tek bir hesabı paylaşmadan yayın yapabilmesi için editörleri ve yazarları farklı izinlerle davet edin.

Bludit uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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