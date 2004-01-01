Bludit'i tek tıkla dağıtın.
Basit, hızlı ve güvenli, kişisel bloglar ve küçük siteler için veritabanı gerektirmeyen düz dosya CMS.
Bludit için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bludit ile neler oluşturabilirsiniz?
Bludit, her gönderiyi, sayfayı ve ayarı diskte Markdown ve JSON dosyaları olarak depolayan açık kaynaklı bir düz dosya içerik yönetim sistemidir. MySQL, PostgreSQL veya başka herhangi bir veritabanına ihtiyaç duymadığı için tüm yığın, geleneksel PHP CMS'lerine göre daha hafif, yedeklemesi daha hızlı ve sunucular arasında geçişi daha kolaydır.
Bludit'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, blog yazarlarına ve küçük site sahiplerine, üçüncü taraf barındırma ücreti veya platforma bağımlılık olmadan içeriklerinin ve temalarının tam sahipliğini verir. Gönderiler, tarayıcı tabanlı bir yönetici panelinden veya doğrudan dosya sisteminden düzenlenebilir ve proje, yerleşik bir görsel yöneticisi, eklenti sistemi ve özelleştirmeye hazır modern temalarla birlikte gelir.
Bludit uygulamasının temel özellikleri
Veritabanı gerekmez
Tüm içeriği düz Markdown ve JSON dosyalarında depolar, böylece dağıtım, yedekleme ve sürüm kontrolü bir klasörü kopyalamak kadar basittir.
Markdown yayınlama
Taslakları, zamanlanmış yayınlamayı ve kategorileri destekleyen tarayıcı tabanlı bir düzenleyiciyle Markdown kullanarak gönderiler ve sayfalar yazın.
Temalar ve eklentiler
Görünümü yerleşik modern temalarla özelleştirin ve çekirdek koda dokunmadan bir eklenti sistemi aracılığıyla işlevselliği genişletin.
Yerleşik görsel yöneticisi
Harici depolama hizmetleri olmadan, yönetici paneline entegre edilmiş bir medya kütüphanesinden görselleri yükleyin, düzenleyin ve yerleştirin.
Çoklu kullanıcı rolleri
Birden fazla katkıda bulunan kişinin tek bir hesabı paylaşmadan yayın yapabilmesi için editörleri ve yazarları farklı izinlerle davet edin.
Bludit uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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