Bludit, her gönderiyi, sayfayı ve ayarı diskte Markdown ve JSON dosyaları olarak depolayan açık kaynaklı bir düz dosya içerik yönetim sistemidir. MySQL, PostgreSQL veya başka herhangi bir veritabanına ihtiyaç duymadığı için tüm yığın, geleneksel PHP CMS'lerine göre daha hafif, yedeklemesi daha hızlı ve sunucular arasında geçişi daha kolaydır.

Bludit'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, blog yazarlarına ve küçük site sahiplerine, üçüncü taraf barındırma ücreti veya platforma bağımlılık olmadan içeriklerinin ve temalarının tam sahipliğini verir. Gönderiler, tarayıcı tabanlı bir yönetici panelinden veya doğrudan dosya sisteminden düzenlenebilir ve proje, yerleşik bir görsel yöneticisi, eklenti sistemi ve özelleştirmeye hazır modern temalarla birlikte gelir.