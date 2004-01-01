Crawl4AI'ı tek tıkla dağıtın.
Yapay zeka veri işlem hatları için web sitelerini temiz, LLM uyumlu Markdown'a dönüştüren açık kaynaklı web tarayıcı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Crawl4AI ile neler oluşturabilirsiniz?
Crawl4AI, özellikle yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş bir web tarayıcı ve veri kazıma aracıdır. Web içeriklerini yapılandırılmış, LLM uyumlu Markdown çıktısına dönüştürerek, RAG (Retrieval-Augmented Generation) sistemleri, eğitim veri kümeleri ve yapay zeka odaklı içerik iş hatları için ideal bir temel oluşturur. 50.000'den fazla GitHub yıldızıyla, yapay zeka geliştirici topluluğunda tercih edilen tarama çözümü haline gelmiştir.
Platform, JavaScript yoğun siteler için tam tarayıcı kontrolü, tarayıcı havuzlamalı asenkron tarama, akıllı içerik filtreleme ve RESTful API erişimi sunar — tüm bunlar gerçek zamanlı bir izleme paneli ve etkileşimli bir playground ile birlikte gelir. Crawl4AI'yi kendi VPS'inizde barındırmak, yoğun tarama işlemleri için özel işlem gücü ve hassas içerikleri üçüncü taraf hizmetler üzerinden yönlendirmeden veri işleme üzerinde tam kontrol sağlar.
Crawl4AI uygulamasının temel özellikleri
LLM'e Hazır Çıktı
Taranan sayfaları, doğrudan dil modeli işlem hatlarına ve RAG sistemlerine beslemek için optimize edilmiş temiz Markdown'a dönüştürür.
Tam Tarayıcı Kontrolü
JavaScript ile oluşturulan sayfaları ve dinamik içeriği, yüksek performanslı ve doğru veri çıkarımı için tarayıcı havuzlama kullanarak yönetir.
RESTful API Erişimi
Mevcut uygulamalara ve otomatik veri iş akışlarına web taramasını entegre etmek için HTTP uç noktalarını sunar.
Gerçek Zamanlı İzleme
Yerleşik kontrol paneli ve etkileşimli oyun alanı, tarama işlemlerini izlemenizi, çıkarma stratejilerini test etmenizi ve yapılandırmalarda canlı olarak hata ayıklaması yapmanızı sağlar.
Akıllı Filtreleme
Yapılandırılmış çıkarma stratejileri, gürültüyü filtreler ve ilgili içeriği izole ederek yapay zeka işlem hattınızdaki işlem sonrası iş yükünü azaltır.
Crawl4AI uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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