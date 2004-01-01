Autobase, Amazon RDS ve Google Cloud SQL gibi bulut tabanlı veritabanı hizmetlerine açık kaynaklı bir alternatif olup, otomatik PostgreSQL küme sağlama, yüksek erişilebilirlik yapılandırması ve sezgisel bir web konsolu aracılığıyla merkezi yönetim sunar. 4.000'den fazla GitHub yıldızıyla, karmaşık HA yapılandırmasını elle öğrenmenize gerek kalmadan, otomatik yük devretme, zamanlanmış yedeklemeler ve belirli bir zamana geri yükleme özellikleriyle üretim ortamına hazır PostgreSQL kümeleri sağlamanıza olanak tanır.

Autobase'i kendi sunucunuzda barındırmak, veritabanı altyapınızı ve depolanan tüm verileri tam kontrolünüz altında tutarken, bulut veritabanı hizmetlerinin saatlik yinelenen maliyetlerini ortadan kaldırır. Entegre DBDesk Studio, doğrudan SQL erişimi ve şema keşfi sağlar ve REST API, tam programatik yönetim imkanı sunar — kendi altyapınızda yönetilen veritabanı kolaylığı sağlar.