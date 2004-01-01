Autobase'i tek tıkla dağıtın.
PostgreSQL kümesi sağlama ve yönetimini otomatikleştiren açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir Database-as-a-Service platformu.
Autobase için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Autobase ile neler oluşturabilirsiniz?
Autobase, Amazon RDS ve Google Cloud SQL gibi bulut tabanlı veritabanı hizmetlerine açık kaynaklı bir alternatif olup, otomatik PostgreSQL küme sağlama, yüksek erişilebilirlik yapılandırması ve sezgisel bir web konsolu aracılığıyla merkezi yönetim sunar. 4.000'den fazla GitHub yıldızıyla, karmaşık HA yapılandırmasını elle öğrenmenize gerek kalmadan, otomatik yük devretme, zamanlanmış yedeklemeler ve belirli bir zamana geri yükleme özellikleriyle üretim ortamına hazır PostgreSQL kümeleri sağlamanıza olanak tanır.
Autobase'i kendi sunucunuzda barındırmak, veritabanı altyapınızı ve depolanan tüm verileri tam kontrolünüz altında tutarken, bulut veritabanı hizmetlerinin saatlik yinelenen maliyetlerini ortadan kaldırır. Entegre DBDesk Studio, doğrudan SQL erişimi ve şema keşfi sağlar ve REST API, tam programatik yönetim imkanı sunar — kendi altyapınızda yönetilen veritabanı kolaylığı sağlar.
Autobase uygulamasının temel özellikleri
Tek tıkla küme sağlama
HA yapılandırma dosyalarını veya Ansible playbook'larını manuel olarak yazmadan, web konsolu aracılığıyla tamamen yapılandırılmış, yüksek erişilebilir PostgreSQL kümelerini hızla oluşturun.
Otomatik yük devretme
Dahili yük devretme, birincil arızaları algılar ve bir kopyayı otomatik olarak yükselterek, manuel müdahale olmadan üretim iş yükleri için kesinti süresini en aza indirir.
Entegre SQL stüdyosu
DBDesk Studio, konsolla birlikte sunulur ve ayrı bir veritabanı istemcisi kurmaya gerek kalmadan şema tarama, sorgu yürütme ve veri keşfi sunar.
Yedekleme ve kurtarma
Yanlışlıkla silmelerden veya uygulama hatalarından kaynaklanan veri kaybına karşı koruma sağlamak için otomatik yedeklemeleri planlayın ve kümeleri herhangi bir zamana geri yükleyin.
REST API otomasyonu
Tüm yönetim eylemleri, CI/CD işlem hatları, kod olarak altyapı araçları ve özel otomasyon betikleriyle entegrasyonu sağlayan bir REST API aracılığıyla erişilebilir.
Autobase uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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