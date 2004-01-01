Autobase için % 69 oranına varan indirim

Autobase'i tek tıkla dağıtın.

PostgreSQL kümesi sağlama ve yönetimini otomatikleştiren açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir Database-as-a-Service platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Autobase'i tek tıkla dağıtın.

Autobase için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Autobase ile neler oluşturabilirsiniz?

Autobase, Amazon RDS ve Google Cloud SQL gibi bulut tabanlı veritabanı hizmetlerine açık kaynaklı bir alternatif olup, otomatik PostgreSQL küme sağlama, yüksek erişilebilirlik yapılandırması ve sezgisel bir web konsolu aracılığıyla merkezi yönetim sunar. 4.000'den fazla GitHub yıldızıyla, karmaşık HA yapılandırmasını elle öğrenmenize gerek kalmadan, otomatik yük devretme, zamanlanmış yedeklemeler ve belirli bir zamana geri yükleme özellikleriyle üretim ortamına hazır PostgreSQL kümeleri sağlamanıza olanak tanır.

Autobase'i kendi sunucunuzda barındırmak, veritabanı altyapınızı ve depolanan tüm verileri tam kontrolünüz altında tutarken, bulut veritabanı hizmetlerinin saatlik yinelenen maliyetlerini ortadan kaldırır. Entegre DBDesk Studio, doğrudan SQL erişimi ve şema keşfi sağlar ve REST API, tam programatik yönetim imkanı sunar — kendi altyapınızda yönetilen veritabanı kolaylığı sağlar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Autobase uygulamasının temel özellikleri

Tek tıkla küme sağlama

HA yapılandırma dosyalarını veya Ansible playbook'larını manuel olarak yazmadan, web konsolu aracılığıyla tamamen yapılandırılmış, yüksek erişilebilir PostgreSQL kümelerini hızla oluşturun.

Otomatik yük devretme

Dahili yük devretme, birincil arızaları algılar ve bir kopyayı otomatik olarak yükselterek, manuel müdahale olmadan üretim iş yükleri için kesinti süresini en aza indirir.

Entegre SQL stüdyosu

DBDesk Studio, konsolla birlikte sunulur ve ayrı bir veritabanı istemcisi kurmaya gerek kalmadan şema tarama, sorgu yürütme ve veri keşfi sunar.

Yedekleme ve kurtarma

Yanlışlıkla silmelerden veya uygulama hatalarından kaynaklanan veri kaybına karşı koruma sağlamak için otomatik yedeklemeleri planlayın ve kümeleri herhangi bir zamana geri yükleyin.

REST API otomasyonu

Tüm yönetim eylemleri, CI/CD işlem hatları, kod olarak altyapı araçları ve özel otomasyon betikleriyle entegrasyonu sağlayan bir REST API aracılığıyla erişilebilir.

Autobase uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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