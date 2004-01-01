Cerbos'u tek tıkla dağıtın.
Bağlama duyarlı erişim kontrol politikalarını kod olarak yazmaya yönelik açık kaynak, dilden bağımsız yetkilendirme hizmeti.
Cerbos için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Cerbos ile neler oluşturabilirsiniz?
Cerbos, yetkilendirme mantığını uygulama kodunuzdan ayıran, kendi kendine barındırılan bir politika karar noktasıdır. İzin kontrollerini hizmetler arasında dağıtmak yerine, kaynak ve ilke politikalarını sürüm kontrollü YAML dosyaları olarak tanımlarsınız ve Cerbos, REST ve gRPC API üzerinden yetkilendirme sorularını milisaniyenin altında yanıt süreleriyle cevaplar.
Cerbos'u kendi VPS'inizde barındırmak, her yetkilendirme kararını ve denetim günlüğünü tamamen altyapınızda tutar; hiçbir üçüncü taraf hizmeti, hangi kullanıcıların hangi kaynaklara eriştiğini görmez. Politikalar kodunuzla birlikte yaşar, oluşturulan SDK istemcileri aracılığıyla herhangi bir dille entegre olur ve hizmetlerinizi yeniden başlatmadan çalışma zamanında yeniden yüklenebilir.
Cerbos uygulamasının temel özellikleri
Kod olarak politika
Erişim kurallarını, uygulamanızın içinde gizlenmiş veritabanı tabloları yerine, tam Git geçmişi, kod incelemesi ve CI/CD doğrulaması ile sürüm kontrollü YAML dosyalarında tanımlayın.
Dilden bağımsız
Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby ve Rust için resmi SDK istemcileriyle herhangi bir dilden REST veya gRPC üzerinden Cerbos'u çağırın.
Bağlama duyarlı kararlar
Statik rol atamalarının ötesinde ayrıntılı kurallar ifade etmek için, kullanıcının, kaynağın ve ortamın özelliklerine — JWT talepleri de dahil olmak üzere — göre izinleri değerlendirin.
Milisaniye altı gecikme
Politikalar, bellek içi bir karar motorunda derlenir, bu sayede kontroller bir milisaniyenin çok altında yanıt verir ve veritabanı erişimi olmadan yatay olarak ölçeklenir.
Dahili denetim günlüğü
Her yetkilendirme kararı, uyumluluk raporlaması ve olay sonrası politika hata ayıklaması için tam istek ve yanıt bağlamıyla kaydedilebilir.
Cerbos uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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