Cerbos için % 69 oranına varan indirim

Cerbos'u tek tıkla dağıtın.

Bağlama duyarlı erişim kontrol politikalarını kod olarak yazmaya yönelik açık kaynak, dilden bağımsız yetkilendirme hizmeti.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Cerbos'u tek tıkla dağıtın.

Cerbos için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Cerbos ile neler oluşturabilirsiniz?

Cerbos, yetkilendirme mantığını uygulama kodunuzdan ayıran, kendi kendine barındırılan bir politika karar noktasıdır. İzin kontrollerini hizmetler arasında dağıtmak yerine, kaynak ve ilke politikalarını sürüm kontrollü YAML dosyaları olarak tanımlarsınız ve Cerbos, REST ve gRPC API üzerinden yetkilendirme sorularını milisaniyenin altında yanıt süreleriyle cevaplar.

Cerbos'u kendi VPS'inizde barındırmak, her yetkilendirme kararını ve denetim günlüğünü tamamen altyapınızda tutar; hiçbir üçüncü taraf hizmeti, hangi kullanıcıların hangi kaynaklara eriştiğini görmez. Politikalar kodunuzla birlikte yaşar, oluşturulan SDK istemcileri aracılığıyla herhangi bir dille entegre olur ve hizmetlerinizi yeniden başlatmadan çalışma zamanında yeniden yüklenebilir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Cerbos uygulamasının temel özellikleri

Kod olarak politika

Erişim kurallarını, uygulamanızın içinde gizlenmiş veritabanı tabloları yerine, tam Git geçmişi, kod incelemesi ve CI/CD doğrulaması ile sürüm kontrollü YAML dosyalarında tanımlayın.

Dilden bağımsız

Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby ve Rust için resmi SDK istemcileriyle herhangi bir dilden REST veya gRPC üzerinden Cerbos'u çağırın.

Bağlama duyarlı kararlar

Statik rol atamalarının ötesinde ayrıntılı kurallar ifade etmek için, kullanıcının, kaynağın ve ortamın özelliklerine — JWT talepleri de dahil olmak üzere — göre izinleri değerlendirin.

Milisaniye altı gecikme

Politikalar, bellek içi bir karar motorunda derlenir, bu sayede kontroller bir milisaniyenin çok altında yanıt verir ve veritabanı erişimi olmadan yatay olarak ölçeklenir.

Dahili denetim günlüğü

Her yetkilendirme kararı, uyumluluk raporlaması ve olay sonrası politika hata ayıklaması için tam istek ve yanıt bağlamıyla kaydedilebilir.

Cerbos uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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