Cerbos, yetkilendirme mantığını uygulama kodunuzdan ayıran, kendi kendine barındırılan bir politika karar noktasıdır. İzin kontrollerini hizmetler arasında dağıtmak yerine, kaynak ve ilke politikalarını sürüm kontrollü YAML dosyaları olarak tanımlarsınız ve Cerbos, REST ve gRPC API üzerinden yetkilendirme sorularını milisaniyenin altında yanıt süreleriyle cevaplar.

Cerbos'u kendi VPS'inizde barındırmak, her yetkilendirme kararını ve denetim günlüğünü tamamen altyapınızda tutar; hiçbir üçüncü taraf hizmeti, hangi kullanıcıların hangi kaynaklara eriştiğini görmez. Politikalar kodunuzla birlikte yaşar, oluşturulan SDK istemcileri aracılığıyla herhangi bir dille entegre olur ve hizmetlerinizi yeniden başlatmadan çalışma zamanında yeniden yüklenebilir.