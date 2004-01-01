Chibisafe'i tek tıkla dağıtın.
Dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri paylaşılabilir bağlantılarla yüklemek, paylaşmak ve yönetmek için ışık hızında açık kaynaklı bir dosya kasası.
Chibisafe için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Chibisafe ile neler oluşturabilirsiniz?
Chibisafe, dosyaları zahmetsizce paylaşmayı sağlayan, TypeScript ile yazılmış kendi kendine barındırılan bir dosya kasasıdır. Fotoğraflar, videolar, belgeler, kod parçacıkları gibi her şeyi yükleyebilir ve anında paylaşılabilir bir bağlantı alabilirsiniz. Parçalı yüklemeler, daha yavaş bağlantılarda bile büyük dosyaların güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlarken, temiz bir mozaik galeri medyanıza görsel olarak göz atmanıza olanak tanır.
Barındırılan dosya paylaşım hizmetlerinin aksine, Chibisafe'i kendi kendine barındırmak depolama, erişim politikaları ve kullanıcı yönetimi üzerinde tam kontrol sağlar. Açık yüklemeler için genel modda, kayıtlı kullanıcılar için kullanıcı hesapları modunda veya özel ekipler için yalnızca davetle erişim modunda çalıştırabilirsiniz — tümü, yapılandırma dosyalarına dokunmadan yerleşik yönetici panosundan yapılandırılabilir.
Chibisafe uygulamasının temel özellikleri
Parçalanmış Dosya Yüklemeleri
Büyük dosyaları, kararsız bağlantılarda bile güvenilir aktarımlar sağlamak üzere otomatik olarak parçalara ayırır ve pratik bir dosya boyutu sınırı bulunmaz.
Albümler ve Galeriler
Fotoğraf koleksiyonlarını veya belge paketlerini tek bir URL'de dağıtmak için yüklemeleri paylaşılabilir galeri bağlantılarıyla albümlerde düzenleyin.
Dahili URL Kısaltıcı
Dosya barındırmanın yanı sıra harici URL'leri kısaltarak, tüm paylaşım ihtiyaçlarınızı tek bir kendi kendine barındırılan hizmette birleştirin.
ShareX ve iOS Desteği
Yerel ShareX yapılandırması ve bir iOS kısayolu, masaüstünden veya mobilden ekran görüntüleri ve dosyaları saniyeler içinde yüklemenize olanak tanır.
Esnek Erişim Kontrolü
Genel, kullanıcı hesapları veya yalnızca davetle erişim modu arasında geçiş yaparak, örneğinize kimlerin yükleme yapabileceğini hassas bir şekilde kontrol edin.
Chibisafe uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.