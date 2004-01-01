Chibisafe için % 69 oranına varan indirim

Chibisafe'i tek tıkla dağıtın.

Dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri paylaşılabilir bağlantılarla yüklemek, paylaşmak ve yönetmek için ışık hızında açık kaynaklı bir dosya kasası.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Chibisafe'i tek tıkla dağıtın.

Chibisafe için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Chibisafe ile neler oluşturabilirsiniz?

Chibisafe, dosyaları zahmetsizce paylaşmayı sağlayan, TypeScript ile yazılmış kendi kendine barındırılan bir dosya kasasıdır. Fotoğraflar, videolar, belgeler, kod parçacıkları gibi her şeyi yükleyebilir ve anında paylaşılabilir bir bağlantı alabilirsiniz. Parçalı yüklemeler, daha yavaş bağlantılarda bile büyük dosyaların güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlarken, temiz bir mozaik galeri medyanıza görsel olarak göz atmanıza olanak tanır.

Barındırılan dosya paylaşım hizmetlerinin aksine, Chibisafe'i kendi kendine barındırmak depolama, erişim politikaları ve kullanıcı yönetimi üzerinde tam kontrol sağlar. Açık yüklemeler için genel modda, kayıtlı kullanıcılar için kullanıcı hesapları modunda veya özel ekipler için yalnızca davetle erişim modunda çalıştırabilirsiniz — tümü, yapılandırma dosyalarına dokunmadan yerleşik yönetici panosundan yapılandırılabilir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Chibisafe uygulamasının temel özellikleri

Parçalanmış Dosya Yüklemeleri

Büyük dosyaları, kararsız bağlantılarda bile güvenilir aktarımlar sağlamak üzere otomatik olarak parçalara ayırır ve pratik bir dosya boyutu sınırı bulunmaz.

Albümler ve Galeriler

Fotoğraf koleksiyonlarını veya belge paketlerini tek bir URL'de dağıtmak için yüklemeleri paylaşılabilir galeri bağlantılarıyla albümlerde düzenleyin.

Dahili URL Kısaltıcı

Dosya barındırmanın yanı sıra harici URL'leri kısaltarak, tüm paylaşım ihtiyaçlarınızı tek bir kendi kendine barındırılan hizmette birleştirin.

ShareX ve iOS Desteği

Yerel ShareX yapılandırması ve bir iOS kısayolu, masaüstünden veya mobilden ekran görüntüleri ve dosyaları saniyeler içinde yüklemenize olanak tanır.

Esnek Erişim Kontrolü

Genel, kullanıcı hesapları veya yalnızca davetle erişim modu arasında geçiş yaparak, örneğinize kimlerin yükleme yapabileceğini hassas bir şekilde kontrol edin.

Chibisafe uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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