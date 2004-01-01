Chibisafe, dosyaları zahmetsizce paylaşmayı sağlayan, TypeScript ile yazılmış kendi kendine barındırılan bir dosya kasasıdır. Fotoğraflar, videolar, belgeler, kod parçacıkları gibi her şeyi yükleyebilir ve anında paylaşılabilir bir bağlantı alabilirsiniz. Parçalı yüklemeler, daha yavaş bağlantılarda bile büyük dosyaların güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlarken, temiz bir mozaik galeri medyanıza görsel olarak göz atmanıza olanak tanır.

Barındırılan dosya paylaşım hizmetlerinin aksine, Chibisafe'i kendi kendine barındırmak depolama, erişim politikaları ve kullanıcı yönetimi üzerinde tam kontrol sağlar. Açık yüklemeler için genel modda, kayıtlı kullanıcılar için kullanıcı hesapları modunda veya özel ekipler için yalnızca davetle erişim modunda çalıştırabilirsiniz — tümü, yapılandırma dosyalarına dokunmadan yerleşik yönetici panosundan yapılandırılabilir.