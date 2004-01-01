Annif, Finlandiya Ulusal Kütüphanesi'nin belgelere otomatik olarak konu terimleri atayan açık kaynaklı bir araç setidir. TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ve topluluk modelleri dahil olmak üzere sözcüksel, istatistiksel ve makine öğrenimi arka uçlarını bir araya getirir, böylece katalogcular, her koleksiyon ve dile en uygun algoritmaları seçebilir veya bir araya getirebilir.

Annif'i kendi VPS'inizde barındırmak, eğitim korpuslarını, kontrollü sözlükleri ve bibliyografik meta verileri üçüncü taraf bir indeksleme hizmetine göndermek yerine tam kontrolünüz altında tutar. Kapsayıcı, projeleri test etmek için bir REST API ve tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü sunar, böylece Annif'i mevcut kataloglama süreçlerine entegre etmek veya özel istemciler oluşturmak yalnızca HTTP çağrıları gerektirir.