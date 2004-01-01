Annif için % 69 oranına varan indirim

Annif'i tek tıkla dağıtın.

Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve araştırma iş akışları için çok dilli otomatik konu indeksleme araç seti.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Annif'i tek tıkla dağıtın.

Annif için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Annif ile neler oluşturabilirsiniz?

Annif, Finlandiya Ulusal Kütüphanesi'nin belgelere otomatik olarak konu terimleri atayan açık kaynaklı bir araç setidir. TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ve topluluk modelleri dahil olmak üzere sözcüksel, istatistiksel ve makine öğrenimi arka uçlarını bir araya getirir, böylece katalogcular, her koleksiyon ve dile en uygun algoritmaları seçebilir veya bir araya getirebilir.

Annif'i kendi VPS'inizde barındırmak, eğitim korpuslarını, kontrollü sözlükleri ve bibliyografik meta verileri üçüncü taraf bir indeksleme hizmetine göndermek yerine tam kontrolünüz altında tutar. Kapsayıcı, projeleri test etmek için bir REST API ve tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü sunar, böylece Annif'i mevcut kataloglama süreçlerine entegre etmek veya özel istemciler oluşturmak yalnızca HTTP çağrıları gerektirir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Annif uygulamasının temel özellikleri

Çoklu indeksleme arka uçları

TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ve stwfsapy arasından seçim yapın ya da bunları her dil ve koleksiyon için ayarlanmış topluluklar halinde birleştirin.

Çok dilli destek

Yapılandırılabilir analizörler, Fince, İsveççe, İngilizce, Almanca ve diğer dilleri Snowball kök bulucular, Voikko ve spaCy işlem hatları aracılığıyla işler.

REST API ve web UI

Yerleşik tarayıcı kullanıcı arayüzü, projelerle deneme yapmanızı sağlarken, OpenAPI belgelenmiş REST uç noktası Annif'i mevcut kataloglama araçlarına entegre eder.

Kontrollü sözcük dağarcıkları

YSO, LCSH veya kendi tezaurusunuz gibi SKOS, TSV veya CSV sözlüklerini yükleyin, böylece öneriler yetkili dosyalarla uyumlu kalır.

Eğitim ve değerlendirme için CLI

Projeleri yönetin, modelleri eğitin ve betiklenebilir bir komut satırı arayüzü ile altın standart korpuslara karşı hassasiyet ve geri çağırmayı kıyaslayın.

Annif uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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