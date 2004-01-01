Annif'i tek tıkla dağıtın.
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve araştırma iş akışları için çok dilli otomatik konu indeksleme araç seti.
Annif için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Annif ile neler oluşturabilirsiniz?
Annif, Finlandiya Ulusal Kütüphanesi'nin belgelere otomatik olarak konu terimleri atayan açık kaynaklı bir araç setidir. TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ve topluluk modelleri dahil olmak üzere sözcüksel, istatistiksel ve makine öğrenimi arka uçlarını bir araya getirir, böylece katalogcular, her koleksiyon ve dile en uygun algoritmaları seçebilir veya bir araya getirebilir.
Annif'i kendi VPS'inizde barındırmak, eğitim korpuslarını, kontrollü sözlükleri ve bibliyografik meta verileri üçüncü taraf bir indeksleme hizmetine göndermek yerine tam kontrolünüz altında tutar. Kapsayıcı, projeleri test etmek için bir REST API ve tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü sunar, böylece Annif'i mevcut kataloglama süreçlerine entegre etmek veya özel istemciler oluşturmak yalnızca HTTP çağrıları gerektirir.
Annif uygulamasının temel özellikleri
Çoklu indeksleme arka uçları
TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ve stwfsapy arasından seçim yapın ya da bunları her dil ve koleksiyon için ayarlanmış topluluklar halinde birleştirin.
Çok dilli destek
Yapılandırılabilir analizörler, Fince, İsveççe, İngilizce, Almanca ve diğer dilleri Snowball kök bulucular, Voikko ve spaCy işlem hatları aracılığıyla işler.
REST API ve web UI
Yerleşik tarayıcı kullanıcı arayüzü, projelerle deneme yapmanızı sağlarken, OpenAPI belgelenmiş REST uç noktası Annif'i mevcut kataloglama araçlarına entegre eder.
Kontrollü sözcük dağarcıkları
YSO, LCSH veya kendi tezaurusunuz gibi SKOS, TSV veya CSV sözlüklerini yükleyin, böylece öneriler yetkili dosyalarla uyumlu kalır.
Eğitim ve değerlendirme için CLI
Projeleri yönetin, modelleri eğitin ve betiklenebilir bir komut satırı arayüzü ile altın standart korpuslara karşı hassasiyet ve geri çağırmayı kıyaslayın.
Annif uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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