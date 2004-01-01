AstrBot'u tek tıkla kurulumla dağıtın.
Açık kaynaklı, çok platformlu YZ sohbet botu çerçevesi, büyük dil modellerini favori mesajlaşma uygulamalarınıza bağlar.
AstrBot için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AstrBot ile neler oluşturabilirsiniz?
AstrBot, büyük dil modellerini ve Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ve LINE gibi popüler mesajlaşma uygulamalarını bir araya getiren güçlü bir açık kaynaklı chatbot platformudur. 25.000'den fazla GitHub yıldızıyla, çok modlu destek, bilgi tabanları, güvenli kod yürütme için bir aracı sandbox'ı ve MCP (Model Bağlam Protokolü) entegrasyonu ile sohbet tabanlı AI deneyimleri oluşturmak için birleşik bir çerçeve sunar.
AstrBot'u kendi VPS'inizde barındırmak, API anahtarlarınızı, konuşma geçmişinizi ve bilgi tabanı verilerinizi tamamen gizli tutar. Yerleşik pazaryerinden yüklenebilen 1.000'den fazla topluluk eklentisi ve yapılandırma için web tabanlı bir UI ile, üçüncü taraf barındırma hizmetlerine bağımlı kalmadan kurumsal düzeyde AI chatbot altyapısı elde edersiniz.
AstrBot uygulamasının temel özellikleri
Çoklu platform mesajlaşma
Tek bir AstrBot dağıtımını Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE ve daha fazlasına aynı anda bağlayın.
Eklenti pazar yeri
Özellikleri genişletmek için 1.000'den fazla topluluk eklentisinden tek tıkla yükleyin — denetleme araçları, zamanlayıcılar, entegrasyonlar ve daha fazlası.
Agent Sandbox
Konuşmalar sırasında kodu izole edilmiş bir sanal alanda güvenli bir şekilde çalıştırarak, ana sistemin açığa çıkmasını engeller ve güçlü aracı iş akışlarını mümkün kılar.
Bilgi Tabanı desteği
Botlarınıza özel bilgi tabanları ekleyerek, genel eğitim verileri yerine kendi belgeleriniz ve verilerinizden beslenen soruları yanıtlamalarını sağlayın.
MCP entegrasyonu
Model Bağlam Protokolü desteği, AstrBot'un harici araçları ve veri kaynaklarını kullanmasına olanak tanıyarak basit sohbetin ötesinde gelişmiş ajan tabanlı davranışların kilidini açar.
AstrBot uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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