AstrBot, büyük dil modellerini ve Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ve LINE gibi popüler mesajlaşma uygulamalarını bir araya getiren güçlü bir açık kaynaklı chatbot platformudur. 25.000'den fazla GitHub yıldızıyla, çok modlu destek, bilgi tabanları, güvenli kod yürütme için bir aracı sandbox'ı ve MCP (Model Bağlam Protokolü) entegrasyonu ile sohbet tabanlı AI deneyimleri oluşturmak için birleşik bir çerçeve sunar.

AstrBot'u kendi VPS'inizde barındırmak, API anahtarlarınızı, konuşma geçmişinizi ve bilgi tabanı verilerinizi tamamen gizli tutar. Yerleşik pazaryerinden yüklenebilen 1.000'den fazla topluluk eklentisi ve yapılandırma için web tabanlı bir UI ile, üçüncü taraf barındırma hizmetlerine bağımlı kalmadan kurumsal düzeyde AI chatbot altyapısı elde edersiniz.