agentmemory, YZ kodlama ajanları ve tüm MCP uyumlu istemciler için açık kaynaklı kalıcı bir bellektir. Ajanınızın her oturumda ne yaptığını sessizce yakalar, bunu aranabilir belleğe sıkıştırır ve doğru bağlamı bir sonraki oturuma enjekte ederek mimarinizi tekrar tekrar açıklamanıza, aynı hataları yeniden keşfetmenize ve aynı tercihleri yeniden öğretmenize gerek kalmaz.

4 katmanlı bir konsolidasyon hattı ve hibrit BM25, vektör ve grafik arama özelliklerine sahip iii motoru üzerine inşa edilen agentmemory, LongMemEval-S kıyaslamasında %95,2'lik bir geri çağırma doğruluğuna ulaşırken, bağlam belirteçlerini yaklaşık %92 oranında azaltır. Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, oturum dökümlerini, bellekleri ve tekrar oynatma geçmişini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar; böylece hiçbir satıcı bulutu veya ajan başına ölçüm olmaz.