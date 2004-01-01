agentmemory'yi tek tıkla dağıtın.
Yapay zeka (YZ) kodlama aracıları için açık kaynak kalıcı bellek sunucusu — her oturumda bağlamı sessizce yakalar, sıkıştırır ve geri çağırır.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
agentmemory ile neler oluşturabilirsiniz?
agentmemory, YZ kodlama ajanları ve tüm MCP uyumlu istemciler için açık kaynaklı kalıcı bir bellektir. Ajanınızın her oturumda ne yaptığını sessizce yakalar, bunu aranabilir belleğe sıkıştırır ve doğru bağlamı bir sonraki oturuma enjekte ederek mimarinizi tekrar tekrar açıklamanıza, aynı hataları yeniden keşfetmenize ve aynı tercihleri yeniden öğretmenize gerek kalmaz.
4 katmanlı bir konsolidasyon hattı ve hibrit BM25, vektör ve grafik arama özelliklerine sahip iii motoru üzerine inşa edilen agentmemory, LongMemEval-S kıyaslamasında %95,2'lik bir geri çağırma doğruluğuna ulaşırken, bağlam belirteçlerini yaklaşık %92 oranında azaltır. Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, oturum dökümlerini, bellekleri ve tekrar oynatma geçmişini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar; böylece hiçbir satıcı bulutu veya ajan başına ölçüm olmaz.
agentmemory uygulamasının temel özellikleri
Hibrit arama
BM25 anahtar kelime, yoğun vektör ve bilgi grafiği erişimini RRF füzyonu aracılığıyla birleştirir, böylece aracılar, ister tam ifadeyi ister sadece kavramı hatırlayın, ilgili anıları bulur.
Otomatik yakalama
Claude Code için on iki, Codex CLI için altı kanca, istemleri, araç çağrılarını ve sonuçları herhangi bir manuel kaydetme çağrısı olmadan kaydeder — bellekler tamamen her zamanki gibi çalışarak birikir.
Her ajanla uyumlu
Bir sunucu MCP, REST ve stdio'yu destekler, bu sayede Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider ve herhangi bir MCP istemcisi aynı bellek havuzunu paylaşır.
Oturum tekrarı
Her kaydedilen oturum, ajanın tam olarak ne yaptığını ve neden yaptığını tespit etmek ve hata ayıklamak için oynatma, duraklatma, hız kontrolü ve klavye kısayolları ile yerleşik görüntüleyicide tekrar oynatılabilir.
4 aşamalı yaşam döngüsü
Bir konsolidasyon hattı, gözlemleri kısa vadeli katmanlardan uzun vadeli katmanlara yaşlandırır, bozulma uygular ve eski anıları otomatik olarak unutur, böylece dizin küçük kalır ve geri çağırma keskin kalır.
agentmemory uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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