agentmemory için % 69 oranına varan indirim

agentmemory'yi tek tıkla dağıtın.

Yapay zeka (YZ) kodlama aracıları için açık kaynak kalıcı bellek sunucusu — her oturumda bağlamı sessizce yakalar, sıkıştırır ve geri çağırır.

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AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
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agentmemory'yi tek tıkla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

agentmemory ile neler oluşturabilirsiniz?

agentmemory, YZ kodlama ajanları ve tüm MCP uyumlu istemciler için açık kaynaklı kalıcı bir bellektir. Ajanınızın her oturumda ne yaptığını sessizce yakalar, bunu aranabilir belleğe sıkıştırır ve doğru bağlamı bir sonraki oturuma enjekte ederek mimarinizi tekrar tekrar açıklamanıza, aynı hataları yeniden keşfetmenize ve aynı tercihleri yeniden öğretmenize gerek kalmaz.

4 katmanlı bir konsolidasyon hattı ve hibrit BM25, vektör ve grafik arama özelliklerine sahip iii motoru üzerine inşa edilen agentmemory, LongMemEval-S kıyaslamasında %95,2'lik bir geri çağırma doğruluğuna ulaşırken, bağlam belirteçlerini yaklaşık %92 oranında azaltır. Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, oturum dökümlerini, bellekleri ve tekrar oynatma geçmişini kontrol ettiğiniz altyapıda tutar; böylece hiçbir satıcı bulutu veya ajan başına ölçüm olmaz.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

agentmemory uygulamasının temel özellikleri

Hibrit arama

BM25 anahtar kelime, yoğun vektör ve bilgi grafiği erişimini RRF füzyonu aracılığıyla birleştirir, böylece aracılar, ister tam ifadeyi ister sadece kavramı hatırlayın, ilgili anıları bulur.

Otomatik yakalama

Claude Code için on iki, Codex CLI için altı kanca, istemleri, araç çağrılarını ve sonuçları herhangi bir manuel kaydetme çağrısı olmadan kaydeder — bellekler tamamen her zamanki gibi çalışarak birikir.

Her ajanla uyumlu

Bir sunucu MCP, REST ve stdio'yu destekler, bu sayede Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider ve herhangi bir MCP istemcisi aynı bellek havuzunu paylaşır.

Oturum tekrarı

Her kaydedilen oturum, ajanın tam olarak ne yaptığını ve neden yaptığını tespit etmek ve hata ayıklamak için oynatma, duraklatma, hız kontrolü ve klavye kısayolları ile yerleşik görüntüleyicide tekrar oynatılabilir.

4 aşamalı yaşam döngüsü

Bir konsolidasyon hattı, gözlemleri kısa vadeli katmanlardan uzun vadeli katmanlara yaşlandırır, bozulma uygular ve eski anıları otomatik olarak unutur, böylece dizin küçük kalır ve geri çağırma keskin kalır.

agentmemory uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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