BugSink'i tek tıkla dağıtın.
Hassas hata ayıklama verileri üzerinde tam kontrol sağlayarak uygulama istisnalarını izlemek için kendi sunucunuzda barındırılabilen bir hata izleme platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
BugSink ile neler oluşturabilirsiniz?
BugSink, hizmetlerinizdeki uygulama istisnalarını gerçek zamanlı olarak yakalayan, gruplandıran ve gösteren, kendi sunucunuzda barındırılan bir hata izleme platformudur. Django ve Python ile geliştirilen bu platform, geliştirme ekiplerinin sorunları hızlıca teşhis etmesi ve çözmesi için gereken stack trace kayıtlarını, hata bağlamını ve tekilleştirmeyi, hassas hata ayıklama bilgilerini üçüncü taraf bir hizmete göndermeden sunar.
Kendi VPS'inizde barındırma, hata hacmine göre fiyatlandırmayı ortadan kaldırır, düzenlenmiş sektörler için veri yerleşimi endişelerini giderir ve hata izlemeyi mevcut altyapınızla doğrudan entegre etmenizi sağlar. Bu dağıtım, kalıcı hata depolaması için BugSink'i MySQL ile eşleştirir ve ilk başlangıçta otomatik olarak bir yönetici kullanıcı oluşturur.
BugSink uygulamasının temel özellikleri
Otomatik Hata Gruplama
Benzer istisnaları tekilleştirir ve kümelendirir, böylece ekibiniz panoyu dolduran binlerce aynı uyarı yerine tek bir eyleme geçirilebilir sorun görür.
Ayrıntılı Yığın İzleri
Her hatanın oluştuğu anda kaynak bağlamı ve değişken durumuyla birlikte tam yığın izlerini yakalar ve geliştiricilere hataları yeniden oluşturmak ve düzeltmek için gereken her şeyi sunar.
Çoklu Dil SDK Desteği
Birden çok programlama dili ve framework arasında popüler SDK'larla entegre olur, böylece tüm hizmetlerinizden gelen hataları tek bir yere yönlendirebilirsiniz.
Gerçek Zamanlı Bildirimler
Yeni hata türleri tespit edildiği anda uyarılar tetiklenir, bu da ekiplerin sorunlar büyümeden ve daha fazla kullanıcıyı etkilemeden önce müdahale etmesini sağlar.
Tam Veri Egemenliği
Tüm hata verileri, yığın izleri ve kullanıcı bağlamı VPS'inizde kalarak uyumluluk gereksinimlerini karşılar ve hassas bilgilerin altyapınızdan ayrılmasını engeller.
BugSink uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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