BugSink için % 69 oranına varan indirim

BugSink'i tek tıkla dağıtın.

Hassas hata ayıklama verileri üzerinde tam kontrol sağlayarak uygulama istisnalarını izlemek için kendi sunucunuzda barındırılabilen bir hata izleme platformu.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
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30 gün para iade garantili
BugSink'i tek tıkla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

BugSink ile neler oluşturabilirsiniz?

BugSink, hizmetlerinizdeki uygulama istisnalarını gerçek zamanlı olarak yakalayan, gruplandıran ve gösteren, kendi sunucunuzda barındırılan bir hata izleme platformudur. Django ve Python ile geliştirilen bu platform, geliştirme ekiplerinin sorunları hızlıca teşhis etmesi ve çözmesi için gereken stack trace kayıtlarını, hata bağlamını ve tekilleştirmeyi, hassas hata ayıklama bilgilerini üçüncü taraf bir hizmete göndermeden sunar.

Kendi VPS'inizde barındırma, hata hacmine göre fiyatlandırmayı ortadan kaldırır, düzenlenmiş sektörler için veri yerleşimi endişelerini giderir ve hata izlemeyi mevcut altyapınızla doğrudan entegre etmenizi sağlar. Bu dağıtım, kalıcı hata depolaması için BugSink'i MySQL ile eşleştirir ve ilk başlangıçta otomatik olarak bir yönetici kullanıcı oluşturur.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

BugSink uygulamasının temel özellikleri

Otomatik Hata Gruplama

Benzer istisnaları tekilleştirir ve kümelendirir, böylece ekibiniz panoyu dolduran binlerce aynı uyarı yerine tek bir eyleme geçirilebilir sorun görür.

Ayrıntılı Yığın İzleri

Her hatanın oluştuğu anda kaynak bağlamı ve değişken durumuyla birlikte tam yığın izlerini yakalar ve geliştiricilere hataları yeniden oluşturmak ve düzeltmek için gereken her şeyi sunar.

Çoklu Dil SDK Desteği

Birden çok programlama dili ve framework arasında popüler SDK'larla entegre olur, böylece tüm hizmetlerinizden gelen hataları tek bir yere yönlendirebilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Bildirimler

Yeni hata türleri tespit edildiği anda uyarılar tetiklenir, bu da ekiplerin sorunlar büyümeden ve daha fazla kullanıcıyı etkilemeden önce müdahale etmesini sağlar.

Tam Veri Egemenliği

Tüm hata verileri, yığın izleri ve kullanıcı bağlamı VPS'inizde kalarak uyumluluk gereksinimlerini karşılar ve hassas bilgilerin altyapınızdan ayrılmasını engeller.

BugSink uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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