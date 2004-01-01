BugSink, hizmetlerinizdeki uygulama istisnalarını gerçek zamanlı olarak yakalayan, gruplandıran ve gösteren, kendi sunucunuzda barındırılan bir hata izleme platformudur. Django ve Python ile geliştirilen bu platform, geliştirme ekiplerinin sorunları hızlıca teşhis etmesi ve çözmesi için gereken stack trace kayıtlarını, hata bağlamını ve tekilleştirmeyi, hassas hata ayıklama bilgilerini üçüncü taraf bir hizmete göndermeden sunar.

Kendi VPS'inizde barındırma, hata hacmine göre fiyatlandırmayı ortadan kaldırır, düzenlenmiş sektörler için veri yerleşimi endişelerini giderir ve hata izlemeyi mevcut altyapınızla doğrudan entegre etmenizi sağlar. Bu dağıtım, kalıcı hata depolaması için BugSink'i MySQL ile eşleştirir ve ilk başlangıçta otomatik olarak bir yönetici kullanıcı oluşturur.