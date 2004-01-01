Collabora Online, tamamen tarayıcıda çalışan, LibreOffice teknolojisine dayalı, kendi kendine barındırılan bir çevrimiçi ofis paketidir. Ekipler, Word, Excel ve PowerPoint belgelerini Nextcloud, Seafile veya Pydio Cells gibi bir dosya depolama uygulamasından doğrudan açar ve canlı imleçler, yorumlar, değişiklikleri izleme ve anlık önizlemelerle gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlerler — masaüstü istemcisi, Microsoft 365 veya Google Workspace gerekmez.

Collabora'yı kendi VPS'nizde barındırmak, her belgeyi, e-tabloyu ve sunumu kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Ekibinize bulut ofis paketleri için tam bir şirket içi alternatif sunmak üzere, tam dosya formatı uyumluluğu ve kullanıcı başına ücret olmaksızın, bu katalogdaki dosya depolama uygulamalarından biriyle eşleştirin.