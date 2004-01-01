Collabora Online'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
LibreOffice tabanlı, ekiplerin belgeleri, e-tabloları ve sunumları tarayıcıda birlikte düzenlemesine olanak tanıyan, kendi kendine barındırılan çevrimiçi ofis paketi.
Collabora Online için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Collabora Online ile neler oluşturabilirsiniz?
Collabora Online, tamamen tarayıcıda çalışan, LibreOffice teknolojisine dayalı, kendi kendine barındırılan bir çevrimiçi ofis paketidir. Ekipler, Word, Excel ve PowerPoint belgelerini Nextcloud, Seafile veya Pydio Cells gibi bir dosya depolama uygulamasından doğrudan açar ve canlı imleçler, yorumlar, değişiklikleri izleme ve anlık önizlemelerle gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlerler — masaüstü istemcisi, Microsoft 365 veya Google Workspace gerekmez.
Collabora'yı kendi VPS'nizde barındırmak, her belgeyi, e-tabloyu ve sunumu kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Ekibinize bulut ofis paketleri için tam bir şirket içi alternatif sunmak üzere, tam dosya formatı uyumluluğu ve kullanıcı başına ücret olmaksızın, bu katalogdaki dosya depolama uygulamalarından biriyle eşleştirin.
Collabora Online uygulamasının temel özellikleri
Gerçek zamanlı iş birliği
Birden çok kullanıcı, canlı imleçler, yorumlar ve anında değişiklik senkronizasyonu ile aynı Word, Excel veya PowerPoint dosyasını aynı anda düzenleyebilir.
Microsoft Office uyumluluğu
OOXML formatlarının yerel LibreOffice oluşturması sayesinde, .docx, .xlsx ve .pptx dosyalarını dönüşüm kaybı olmadan açabilir ve kaydedebilirsiniz.
Dosya depolama ile entegre olur
Nextcloud, Seafile, Pydio Cells ve diğer WOPI uyumlu dosya sunucularına, ana uygulamada herhangi bir kod değişikliği olmadan entegre olur.
Değişiklikleri ve yorumları izleyin
Belgeleri, masaüstü ofis yazılımlarından aşina olduğunuz değişiklikleri izleme modu, satır içi yorumlar, öneriler ve sürüm geçmişiyle inceleyin.
Mobil ve tablet uyumlu
Dokunmatik uyumlu düzenleyici arayüzü, telefonlarda, tabletlerde ve Chromebook'larda çalışır, böylece katkıda bulunanlar herhangi bir cihazdan düzenleme yapabilirler.
Collabora Online uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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