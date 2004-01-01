Collabora Online için % 69 oranına varan indirim

Collabora Online'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

LibreOffice tabanlı, ekiplerin belgeleri, e-tabloları ve sunumları tarayıcıda birlikte düzenlemesine olanak tanıyan, kendi kendine barındırılan çevrimiçi ofis paketi.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Collabora Online'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

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%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Collabora Online ile neler oluşturabilirsiniz?

Collabora Online, tamamen tarayıcıda çalışan, LibreOffice teknolojisine dayalı, kendi kendine barındırılan bir çevrimiçi ofis paketidir. Ekipler, Word, Excel ve PowerPoint belgelerini Nextcloud, Seafile veya Pydio Cells gibi bir dosya depolama uygulamasından doğrudan açar ve canlı imleçler, yorumlar, değişiklikleri izleme ve anlık önizlemelerle gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlerler — masaüstü istemcisi, Microsoft 365 veya Google Workspace gerekmez.

Collabora'yı kendi VPS'nizde barındırmak, her belgeyi, e-tabloyu ve sunumu kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Ekibinize bulut ofis paketleri için tam bir şirket içi alternatif sunmak üzere, tam dosya formatı uyumluluğu ve kullanıcı başına ücret olmaksızın, bu katalogdaki dosya depolama uygulamalarından biriyle eşleştirin.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Collabora Online uygulamasının temel özellikleri

Gerçek zamanlı iş birliği

Birden çok kullanıcı, canlı imleçler, yorumlar ve anında değişiklik senkronizasyonu ile aynı Word, Excel veya PowerPoint dosyasını aynı anda düzenleyebilir.

Microsoft Office uyumluluğu

OOXML formatlarının yerel LibreOffice oluşturması sayesinde, .docx, .xlsx ve .pptx dosyalarını dönüşüm kaybı olmadan açabilir ve kaydedebilirsiniz.

Dosya depolama ile entegre olur

Nextcloud, Seafile, Pydio Cells ve diğer WOPI uyumlu dosya sunucularına, ana uygulamada herhangi bir kod değişikliği olmadan entegre olur.

Değişiklikleri ve yorumları izleyin

Belgeleri, masaüstü ofis yazılımlarından aşina olduğunuz değişiklikleri izleme modu, satır içi yorumlar, öneriler ve sürüm geçmişiyle inceleyin.

Mobil ve tablet uyumlu

Dokunmatik uyumlu düzenleyici arayüzü, telefonlarda, tabletlerde ve Chromebook'larda çalışır, böylece katkıda bulunanlar herhangi bir cihazdan düzenleme yapabilirler.

Collabora Online uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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