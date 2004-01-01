Apache StreamPark'ı tek tıkla kurulum ile dağıtın.
Apache Flink ve Spark için tek noktadan akış uygulaması geliştirme çatısı ve buluta özel gerçek zamanlı hesaplama platformu.
Apache StreamPark için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache StreamPark ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache StreamPark, Apache Flink ve Apache Spark üzerine inşa edilmiş gerçek zamanlı akış işleme uygulamalarının tüm yaşam döngüsünü birleştiren üst düzey bir Apache projesidir. Geliştirici odaklı, önceden oluşturulmuş API'ler ve bağlayıcılar çerçevesini, akış işlerini tek bir web arayüzünden derlemek, dağıtmak, izlemek ve ölçeklendirmek için bulut tabanlı bir operasyon konsoluyla birleştirir.
StreamPark'ı kendi VPS'nizde barındırmak, bir hyperscaler üzerinde ayrı bir akış işleme kontrol düzlemi çalıştırmanın maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldırırken, Flink iş yapıtlarını, dağıtım geçmişini ve operasyonel meta verilerini kontrolünüz altında tutar.
Apache StreamPark uygulamasının temel özellikleri
Flink ve Spark birleşik
Çok sürümlü çalışma zamanı desteğiyle tek bir konsoldan Apache Flink ve Apache Spark akış işlerini geliştirin, dağıtın ve çalıştırın.
Tarayıcı içi iş oluşturma
Flink SQL ve JAR tabanlı uygulamaları söz dizimi vurgulama, bağımlılık yönetimi ve sürüm geçmişi özelliklerine sahip bir web düzenleyicide yazın.
Tek tıkla kurulum
Tarayıcıdan ayrılmadan, doğrudan platformdan Standalone'a, Hadoop 2.x/3.x üzerindeki YARN'a veya Kubernetes kümelerine işleri başlatın.
Dahili izleme
Çalışan işleri, denetim noktalarını, kayıt noktalarını ve hata olaylarını gerçek zamanlı durum kontrol panelleri ve uyarı entegrasyonları ile takip edin.
Zengin bağlayıcı ekosistemi
Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse ve diğer big data ve ML sistemleri için önceden oluşturulmuş bağlayıcılarla daha hızlı dağıtın.
Apache StreamPark uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.