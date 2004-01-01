Apache StreamPark, Apache Flink ve Apache Spark üzerine inşa edilmiş gerçek zamanlı akış işleme uygulamalarının tüm yaşam döngüsünü birleştiren üst düzey bir Apache projesidir. Geliştirici odaklı, önceden oluşturulmuş API'ler ve bağlayıcılar çerçevesini, akış işlerini tek bir web arayüzünden derlemek, dağıtmak, izlemek ve ölçeklendirmek için bulut tabanlı bir operasyon konsoluyla birleştirir.

StreamPark'ı kendi VPS'nizde barındırmak, bir hyperscaler üzerinde ayrı bir akış işleme kontrol düzlemi çalıştırmanın maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldırırken, Flink iş yapıtlarını, dağıtım geçmişini ve operasyonel meta verilerini kontrolünüz altında tutar.