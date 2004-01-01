CitrineOS'i tek tıkla dağıtın.
Elektrikli araç ağı operatörleri için açık kaynak OCPP 2.0.1 şarj istasyonu yönetim sistemi.
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CitrineOS ile neler oluşturabilirsiniz?
CitrineOS, LF Energy'nin açık kaynaklı bir şarj istasyonu yönetim sistemi (CSMS) olup, OCPP 2.0.1 protokolü etrafında inşa edilmiş ve OCPP 1.6 için geriye dönük desteğe sahiptir. Sunucu, EV şarj cihazlarından gelen WebSocket mesajlarını yönlendirir, işlemleri ve yapılandırmayı PostGIS ile PostgreSQL'de kalıcı hale getirir ve operatör entegrasyonları için bir Hasura katmanı aracılığıyla REST ve GraphQL API'lerini sunar.
CitrineOS'u kendi VPS'inizde barındırmak, istasyon telemetrisini, sürücü yetkilendirmelerini ve işlem geçmişini bir tedarikçi bulutu yerine kendi kontrolünüz altında tutar. Hasura GraphQL konsolu, şarj istasyonu verilerini doğrudan tarayıcıda sorgulamanıza ve yönetmenize olanak tanırken, OCPP WebSocket bağlantı noktaları şarj cihazlarının bağlanması için açık kalır.
CitrineOS uygulamasının temel özellikleri
OCPP 2.0.1 yerel
En son Open Charge Point Protokolünü, sertifikalı çekirdek ve gelişmiş güvenlik profilleriyle birlikte, OCPP 1.6 istasyonları için geriye dönük uyumlulukla uygular.
GraphQL veri konsolu
Hasura, CitrineOS şeması üzerinden tipli bir GraphQL API'si ve konsolu otomatik olarak oluşturarak oturumlar, sayaç değerleri ve istasyon durumu üzerinde gerçek zamanlı sorgulamaları etkinleştirir.
Modüler ileti yönlendirici
Dekoratör odaklı modül sistemi, OCPP mesajlarını RabbitMQ aracılığıyla yönlendirir, böylece yetkilendirme, işlemler ve raporlama modülleri WebSocket katmanından bağımsız olarak ölçeklenir.
GraphQL veri erişimi
Hasura, CitrineOS PostgreSQL şeması üzerinden türlenmiş bir GraphQL API'si otomatik olarak oluşturur ve oturumlar, sayaç değerleri ve istasyon durumu için gerçek zamanlı abonelikler sunar.
S3 uyumlu depolama
Dahili MinIO örneği, firmware görüntülerini, istasyon günlüklerini ve sertifika paketlerini standart S3 API aracılığıyla depolar ve daha sonra AWS S3 veya GCS ile değiştirilmeye hazırdır.
CitrineOS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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