CitrineOS için % 69 oranına varan indirim

CitrineOS'i tek tıkla dağıtın.

Elektrikli araç ağı operatörleri için açık kaynak OCPP 2.0.1 şarj istasyonu yönetim sistemi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
CitrineOS'i tek tıkla dağıtın.

CitrineOS için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

CitrineOS ile neler oluşturabilirsiniz?

CitrineOS, LF Energy'nin açık kaynaklı bir şarj istasyonu yönetim sistemi (CSMS) olup, OCPP 2.0.1 protokolü etrafında inşa edilmiş ve OCPP 1.6 için geriye dönük desteğe sahiptir. Sunucu, EV şarj cihazlarından gelen WebSocket mesajlarını yönlendirir, işlemleri ve yapılandırmayı PostGIS ile PostgreSQL'de kalıcı hale getirir ve operatör entegrasyonları için bir Hasura katmanı aracılığıyla REST ve GraphQL API'lerini sunar.

CitrineOS'u kendi VPS'inizde barındırmak, istasyon telemetrisini, sürücü yetkilendirmelerini ve işlem geçmişini bir tedarikçi bulutu yerine kendi kontrolünüz altında tutar. Hasura GraphQL konsolu, şarj istasyonu verilerini doğrudan tarayıcıda sorgulamanıza ve yönetmenize olanak tanırken, OCPP WebSocket bağlantı noktaları şarj cihazlarının bağlanması için açık kalır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

CitrineOS uygulamasının temel özellikleri

OCPP 2.0.1 yerel

En son Open Charge Point Protokolünü, sertifikalı çekirdek ve gelişmiş güvenlik profilleriyle birlikte, OCPP 1.6 istasyonları için geriye dönük uyumlulukla uygular.

GraphQL veri konsolu

Hasura, CitrineOS şeması üzerinden tipli bir GraphQL API'si ve konsolu otomatik olarak oluşturarak oturumlar, sayaç değerleri ve istasyon durumu üzerinde gerçek zamanlı sorgulamaları etkinleştirir.

Modüler ileti yönlendirici

Dekoratör odaklı modül sistemi, OCPP mesajlarını RabbitMQ aracılığıyla yönlendirir, böylece yetkilendirme, işlemler ve raporlama modülleri WebSocket katmanından bağımsız olarak ölçeklenir.

GraphQL veri erişimi

Hasura, CitrineOS PostgreSQL şeması üzerinden türlenmiş bir GraphQL API'si otomatik olarak oluşturur ve oturumlar, sayaç değerleri ve istasyon durumu için gerçek zamanlı abonelikler sunar.

S3 uyumlu depolama

Dahili MinIO örneği, firmware görüntülerini, istasyon günlüklerini ve sertifika paketlerini standart S3 API aracılığıyla depolar ve daha sonra AWS S3 veya GCS ile değiştirilmeye hazırdır.

CitrineOS uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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