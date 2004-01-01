CitrineOS, LF Energy'nin açık kaynaklı bir şarj istasyonu yönetim sistemi (CSMS) olup, OCPP 2.0.1 protokolü etrafında inşa edilmiş ve OCPP 1.6 için geriye dönük desteğe sahiptir. Sunucu, EV şarj cihazlarından gelen WebSocket mesajlarını yönlendirir, işlemleri ve yapılandırmayı PostGIS ile PostgreSQL'de kalıcı hale getirir ve operatör entegrasyonları için bir Hasura katmanı aracılığıyla REST ve GraphQL API'lerini sunar.

CitrineOS'u kendi VPS'inizde barındırmak, istasyon telemetrisini, sürücü yetkilendirmelerini ve işlem geçmişini bir tedarikçi bulutu yerine kendi kontrolünüz altında tutar. Hasura GraphQL konsolu, şarj istasyonu verilerini doğrudan tarayıcıda sorgulamanıza ve yönetmenize olanak tanırken, OCPP WebSocket bağlantı noktaları şarj cihazlarının bağlanması için açık kalır.