Centrifugo'yu tek tıkla kurun.
WebSocket ve pub/sub mesajlaşma ile canlı uygulamalar geliştirmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir bir gerçek zamanlı mesajlaşma sunucusu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Centrifugo ile neler oluşturabilirsiniz?
Centrifugo, WebSocket, HTTP akışı, Sunucu Tarafından Gönderilen Olaylar, WebTransport ve gRPC aracılığıyla bağlı kullanıcılara anlık mesajlar ileten, açık kaynaklı, dil bağımsız bir gerçek zamanlı mesajlaşma sunucusudur. Dil veya framework'ten bağımsız herhangi bir backend, basit bir HTTP veya gRPC API'si aracılığıyla mesaj yayınlayabilir, bu da mevcut uygulamalara gerçek zamanlı özellikler eklemeyi yeniden yazmaya gerek kalmadan kolaylaştırır.
Centrifugo'yu kendi VPS'inizde barındırmak, Pusher veya Ably gibi ticari gerçek zamanlı hizmetler tarafından alınan mesaj başına ve bağlantı başına ücretleri ortadan kaldırırken, ölçeklendirme, veri yönlendirme ve güvenlik yapılandırması üzerinde tam kontrol sağlar.
Centrifugo uygulamasının temel özellikleri
Dilden Bağımsız Entegrasyon
Herhangi bir arka uç, basit bir HTTP veya gRPC API aracılığıyla mesaj yayınlayabilir, böylece mevcut teknoloji yığınınızı değiştirmeden gerçek zamanlı özellikler ekleyebilirsiniz.
Mesaj Geçmişi ve Kurtarma
Her kanal için son mesajları depolar ve kısa süreli bağlantı kesintileri sırasında veri kaybını önlemek amacıyla, yeniden bağlanan istemcilere kaçırılan olayları otomatik olarak yeniden oynatır.
Yatay Ölçeklenebilirlik
Redis destekli motor, kullanıcı tabanınız büyüdükçe birden fazla Centrifugo düğümü çalıştırmanıza ve milyonlarca eşzamanlı bağlantıyı yönetmenize olanak tanır.
Varlık Takibi
Her kanalda hangi kullanıcıların çevrimiçi olduğunu takip eder ve katılma/ayrılma olaylarını yayınlar; yazma göstergeleri ve aktif kullanıcı listeleri gibi özellikleri etkinleştirir.
Dahili Admin Paneli
Ayrı gözlemlenebilirlik araçları kurmaya gerek kalmadan, web yönetici arayüzü üzerinden bağlantıları, kanalları ve mesaj akışını gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.
Centrifugo uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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