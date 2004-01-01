Centrifugo, WebSocket, HTTP akışı, Sunucu Tarafından Gönderilen Olaylar, WebTransport ve gRPC aracılığıyla bağlı kullanıcılara anlık mesajlar ileten, açık kaynaklı, dil bağımsız bir gerçek zamanlı mesajlaşma sunucusudur. Dil veya framework'ten bağımsız herhangi bir backend, basit bir HTTP veya gRPC API'si aracılığıyla mesaj yayınlayabilir, bu da mevcut uygulamalara gerçek zamanlı özellikler eklemeyi yeniden yazmaya gerek kalmadan kolaylaştırır.

Centrifugo'yu kendi VPS'inizde barındırmak, Pusher veya Ably gibi ticari gerçek zamanlı hizmetler tarafından alınan mesaj başına ve bağlantı başına ücretleri ortadan kaldırırken, ölçeklendirme, veri yönlendirme ve güvenlik yapılandırması üzerinde tam kontrol sağlar.