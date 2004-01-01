Apache Zeppelin'i tek tıkla dağıtın.
Spark, SQL, Scala, Python ve R ile etkileşimli veri analizi için tek bir işbirliğine dayalı çalışma alanında web tabanlı not defteri.
Apache Zeppelin için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Zeppelin ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Zeppelin, Apache Spark, Flink ve Hive gibi motorlar üzerinde büyük ölçekli, etkileşimli veri analizi için tasarlanmış açık kaynaklı bir web not defteridir. Tek dilli not defterlerinin aksine, Zeppelin, tek bir notun Scala, SQL, Python, R ve shell paragraflarını paylaşılan verilere karşı karıştırmasına ve sonuçların yerleşik bir tablo formatı aracılığıyla diller arasında aktarılmasına olanak tanıyan takılabilir bir yorumlayıcı mimarisi kullanır.
Zeppelin'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, not defterlerini, veri kümesi bağlantılarını ve yorumlayıcı kimlik bilgilerini kendi ortamınızda tutar, yönetilen not defteri hizmetlerinin kullanıcı başına fiyatlandırmasını ortadan kaldırır ve Spark yapılandırması, JVM belleği ve bağımlılık yönetimi üzerinde tam kontrol sağlar.
Apache Zeppelin uygulamasının temel özellikleri
Çok dilli paragraflar
Scala, SQL, Python, R, Markdown ve shell'i tek bir not içinde Zeppelin yorumlayıcılarını kullanarak, sonuçları diller arasında paylaşarak karıştırın.
Yerel Spark entegrasyonu
Dağıtılmış veri işleme, makine öğrenimi ve akış iş yükleri için Apache Spark'a kutudan çıktığı gibi, manuel yapılandırma gerektirmeden bağlanın.
Dahili görselleştirmeler
Herhangi bir SQL veya DataFrame sonucunu, hiçbir çizim kodu kullanmadan ve dinamik form girişleriyle çubuk, çizgi, pasta, dağılım veya pivot grafiklere dönüştürün.
Yorumlayıcı ekosistemi
Not başına yapılandırılmış takılabilir yorumlayıcılar aracılığıyla JDBC veritabanları, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch ve diğer birçok sistem sorgulanabilir.
İşbirlikçi not defterleri
Canlı notları URL aracılığıyla paylaşın, panolara yerleştirin ve otomatik raporlama için yerleşik cron çalıştırıcısı ile planlayın.
Apache Zeppelin uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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