Apache Zeppelin, Apache Spark, Flink ve Hive gibi motorlar üzerinde büyük ölçekli, etkileşimli veri analizi için tasarlanmış açık kaynaklı bir web not defteridir. Tek dilli not defterlerinin aksine, Zeppelin, tek bir notun Scala, SQL, Python, R ve shell paragraflarını paylaşılan verilere karşı karıştırmasına ve sonuçların yerleşik bir tablo formatı aracılığıyla diller arasında aktarılmasına olanak tanıyan takılabilir bir yorumlayıcı mimarisi kullanır.

Zeppelin'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, not defterlerini, veri kümesi bağlantılarını ve yorumlayıcı kimlik bilgilerini kendi ortamınızda tutar, yönetilen not defteri hizmetlerinin kullanıcı başına fiyatlandırmasını ortadan kaldırır ve Spark yapılandırması, JVM belleği ve bağımlılık yönetimi üzerinde tam kontrol sağlar.