Coai (Chat Nio), OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ve 20'den fazla diğer dil modeli sağlayıcısını tek bir barındırılan arayüzün arkasında bir araya getiren açık kaynaklı bir YZ toplama platformudur. Basit bir sohbet arayüzünün ötesine geçerek abonelik katmanları, kullanıcı başına token kotaları, API anahtarı verme ve kullanım faturalandırması ekleyerek, üst sağlayıcı anahtarlarını ifşa etmeden birden fazla kullanıcıya kontrollü LLM erişimi sunması gereken ekipler için pratik hale getiriyor.

Coai'yi kendi VPS'nizde barındırmak, hangi modellerin mevcut olduğu, her kullanıcı katmanının ne kadar tüketebileceği ve toplam API harcamanızın neye benzediği konusunda size tam kontrol sağlar — yönetilen bir toplama hizmetine koltuk başına ücret ödemeden.