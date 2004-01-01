Coai için % 69 oranına varan indirim

Coai'yi tek tıkla dağıtın.

OpenAI, Claude, Gemini ve 20'den fazla sağlayıcıyı birleştiren, çok kullanıcılı yönetim ve kullanım kotalarına sahip, kendi kendine barındırılan YZ toplama platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Coai'yi tek tıkla dağıtın.

Coai için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Coai ile neler oluşturabilirsiniz?

Coai (Chat Nio), OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ve 20'den fazla diğer dil modeli sağlayıcısını tek bir barındırılan arayüzün arkasında bir araya getiren açık kaynaklı bir YZ toplama platformudur. Basit bir sohbet arayüzünün ötesine geçerek abonelik katmanları, kullanıcı başına token kotaları, API anahtarı verme ve kullanım faturalandırması ekleyerek, üst sağlayıcı anahtarlarını ifşa etmeden birden fazla kullanıcıya kontrollü LLM erişimi sunması gereken ekipler için pratik hale getiriyor.

Coai'yi kendi VPS'nizde barındırmak, hangi modellerin mevcut olduğu, her kullanıcı katmanının ne kadar tüketebileceği ve toplam API harcamanızın neye benzediği konusunda size tam kontrol sağlar — yönetilen bir toplama hizmetine koltuk başına ücret ödemeden.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Coai uygulamasının temel özellikleri

Çoklu sağlayıcı toplama

OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ve 20'den fazla sağlayıcıyı tek bir platform üzerinden bağlayın ve kullanıcıların tek bir arayüzden aralarında geçiş yapmasını sağlayın.

Kullanıcı abonelik seviyeleri

Ücretsiz ve ücretli abonelik planlarını, katman başına token kotalarıyla tanımlayarak, her kullanıcı grubunun tüm yapılandırılmış sağlayıcılarda ne kadar tüketebileceğini kontrol edin.

API anahtarı verilmesi

Kullanıcılarınıza API anahtarları verin, böylece yapılandırılmış modellere programlı olarak erişebilirler — yukarı akış sağlayıcı kimlik bilgilerinizi asla ifşa etmeden.

Kullanım ve faturalandırma takibi

Kullanıcı başına token tüketimini ve tahmini maliyetleri gerçek zamanlı olarak izleyin, beklenmedik bütçe aşımlarını önlemek için yapılandırılabilir limitlerle.

Model pazar yeri

Kullanıcılar, yapılandırılmış tüm sağlayıcıları yerleşik bir model seçici aracılığıyla keşfeder ve seçer; uygun olduğu yerlerde işlev çağırma ve görüntü oluşturma desteği de mevcuttur.

Coai uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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