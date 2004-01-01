Coai'yi tek tıkla dağıtın.
OpenAI, Claude, Gemini ve 20'den fazla sağlayıcıyı birleştiren, çok kullanıcılı yönetim ve kullanım kotalarına sahip, kendi kendine barındırılan YZ toplama platformu.
Coai için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Coai ile neler oluşturabilirsiniz?
Coai (Chat Nio), OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ve 20'den fazla diğer dil modeli sağlayıcısını tek bir barındırılan arayüzün arkasında bir araya getiren açık kaynaklı bir YZ toplama platformudur. Basit bir sohbet arayüzünün ötesine geçerek abonelik katmanları, kullanıcı başına token kotaları, API anahtarı verme ve kullanım faturalandırması ekleyerek, üst sağlayıcı anahtarlarını ifşa etmeden birden fazla kullanıcıya kontrollü LLM erişimi sunması gereken ekipler için pratik hale getiriyor.
Coai'yi kendi VPS'nizde barındırmak, hangi modellerin mevcut olduğu, her kullanıcı katmanının ne kadar tüketebileceği ve toplam API harcamanızın neye benzediği konusunda size tam kontrol sağlar — yönetilen bir toplama hizmetine koltuk başına ücret ödemeden.
Coai uygulamasının temel özellikleri
Çoklu sağlayıcı toplama
OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ve 20'den fazla sağlayıcıyı tek bir platform üzerinden bağlayın ve kullanıcıların tek bir arayüzden aralarında geçiş yapmasını sağlayın.
Kullanıcı abonelik seviyeleri
Ücretsiz ve ücretli abonelik planlarını, katman başına token kotalarıyla tanımlayarak, her kullanıcı grubunun tüm yapılandırılmış sağlayıcılarda ne kadar tüketebileceğini kontrol edin.
API anahtarı verilmesi
Kullanıcılarınıza API anahtarları verin, böylece yapılandırılmış modellere programlı olarak erişebilirler — yukarı akış sağlayıcı kimlik bilgilerinizi asla ifşa etmeden.
Kullanım ve faturalandırma takibi
Kullanıcı başına token tüketimini ve tahmini maliyetleri gerçek zamanlı olarak izleyin, beklenmedik bütçe aşımlarını önlemek için yapılandırılabilir limitlerle.
Model pazar yeri
Kullanıcılar, yapılandırılmış tüm sağlayıcıları yerleşik bir model seçici aracılığıyla keşfeder ve seçer; uygun olduğu yerlerde işlev çağırma ve görüntü oluşturma desteği de mevcuttur.
Coai uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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