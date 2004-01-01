Aptabase, mobil, masaüstü ve web uygulaması geliştiricileri için oluşturulmuş açık kaynaklı, gizlilik odaklı bir analiz platformudur. Sayfa görüntülemelerini takip eden web sitesi analiz araçlarının aksine, Aptabase SDK tabanlı olay takibine odaklanır — geliştiriciler, isteğe bağlı özelliklerle adlandırılmış olayları yakalamak için uygulamalarını Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ve daha fazlası için hafif SDK'larla donatır. Sonuç olarak, çerezler, parmak izi veya siteler arası takip olmadan, kullanıcıların uygulamanızda gerçekte ne yaptığını gösteren yüksek sinyalli bir kontrol paneli elde edilir.

Aptabase'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, tüm analiz verilerini kendi altyapınızda tutar, GDPR uyumluluğunu kolaylaştırır ve kullanım arttıkça bulut analiz sağlayıcılarının olay başına ücretlendirmesini ortadan kaldırır.