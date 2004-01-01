Aptabase'i tek tıkla dağıtın.
Mobil, masaüstü ve web uygulamaları için hafif SDK entegrasyonuna sahip, açık kaynaklı ve gizlilik odaklı bir analiz platformu.
Aptabase için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Aptabase ile neler oluşturabilirsiniz?
Aptabase, mobil, masaüstü ve web uygulaması geliştiricileri için oluşturulmuş açık kaynaklı, gizlilik odaklı bir analiz platformudur. Sayfa görüntülemelerini takip eden web sitesi analiz araçlarının aksine, Aptabase SDK tabanlı olay takibine odaklanır — geliştiriciler, isteğe bağlı özelliklerle adlandırılmış olayları yakalamak için uygulamalarını Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ve daha fazlası için hafif SDK'larla donatır. Sonuç olarak, çerezler, parmak izi veya siteler arası takip olmadan, kullanıcıların uygulamanızda gerçekte ne yaptığını gösteren yüksek sinyalli bir kontrol paneli elde edilir.
Aptabase'i bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, tüm analiz verilerini kendi altyapınızda tutar, GDPR uyumluluğunu kolaylaştırır ve kullanım arttıkça bulut analiz sağlayıcılarının olay başına ücretlendirmesini ortadan kaldırır.
Aptabase uygulamasının temel özellikleri
SDK olay takibi
Uygulamanızı, karmaşık bir kurulum gerektirmeden tüm platformlarda adlandırılmış olayları ve özellikleri takip etmek için tek bir SDK çağrısı ile donatın.
Tasarımdan gelen gizlilik
Çerez yok, parmak izi alma yok ve siteler arası takip yok — kutudan çıktığı gibi GDPR ve gizlilik düzenlemelerine tamamen uygun.
Çoklu platform SDK'ları
Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri ve daha fazlası için resmi SDK'lar, her büyük uygulama geliştirme platformunu kapsar.
Gerçek zamanlı kontrol paneli
Olayları ve kullanıcı etkinliğini, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış, önemli olanı öne çıkaran temiz ve minimalist bir kontrol paneli aracılığıyla anlık olarak görün.
Tam veri sahipliği
Tüm analiz verileri VPS'inizde kalır — tedarikçi bağımlılığı, etkinlik başına fiyatlandırma ve kullanıcı verilerinizi alan üçüncü taraf bir platform söz konusu değildir.
Aptabase uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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