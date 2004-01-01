Chartbrew, birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir canlı kontrol panelinde birleştirmesi gereken ekipler için oluşturulmuş açık kaynaklı bir analiz ve raporlama platformudur. REST API'lerine, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics ve birçok SaaS aracına doğrudan bağlanır, ardından üçüncü taraf ETL hizmetlerine ihtiyaç duymadan belirli bir programa göre yenilenen grafikler oluşturur.

Chartbrew'u kendi VPS'inizde barındırmak, API anahtarlarını, sorgu sonuçlarını ve müşteri verilerini kendi ortamınızda tutar, paylaşılan kontrol panellerinde kullanıcı başına fiyatlandırmayı ortadan kaldırır ve raporların nasıl planlandığı, yerleştirildiği ve müşteriler veya paydaşlarla nasıl paylaşıldığı üzerinde tam kontrol sağlar.