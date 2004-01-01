Chartbrew için % 69 oranına varan indirim

Chartbrew'ü tek tıkla dağıtın.

APIs, SQL ve NoSQL verilerini bir YZ asistanı ile canlı kontrol panellerine dönüştüren açık kaynak raporlama platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Chartbrew'ü tek tıkla dağıtın.

Chartbrew için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Chartbrew ile neler oluşturabilirsiniz?

Chartbrew, birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir canlı kontrol panelinde birleştirmesi gereken ekipler için oluşturulmuş açık kaynaklı bir analiz ve raporlama platformudur. REST API'lerine, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics ve birçok SaaS aracına doğrudan bağlanır, ardından üçüncü taraf ETL hizmetlerine ihtiyaç duymadan belirli bir programa göre yenilenen grafikler oluşturur.

Chartbrew'u kendi VPS'inizde barındırmak, API anahtarlarını, sorgu sonuçlarını ve müşteri verilerini kendi ortamınızda tutar, paylaşılan kontrol panellerinde kullanıcı başına fiyatlandırmayı ortadan kaldırır ve raporların nasıl planlandığı, yerleştirildiği ve müşteriler veya paydaşlarla nasıl paylaşıldığı üzerinde tam kontrol sağlar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Chartbrew uygulamasının temel özellikleri

Çok kaynaklı bağlayıcılar

REST API'lerinden, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore'dan ve popüler SaaS araçlarından verileri tek bir kontrol paneli görünümüne alın.

AI grafik asistanı

İstediğiniz grafiği sade bir dille açıklayın ve yerleşik yapay zekanın sorguyu ve görselleştirmeyi sizin için oluşturmasını sağlayın.

Planlanmış raporlar

Veri kümelerini bir cron zamanlamasıyla yenileyin ve paydaşların giriş yapmadan güncel verilere ulaşabilmesi için anlık görüntüleri e-posta veya Slack ile gönderin.

Gömülebilir kontrol panelleri

Salt okunur herkese açık bağlantıları paylaşın veya grafikleri doğrudan müşteri portallarına, intranetlere ve harici uygulamalara iframe'ler aracılığıyla yerleştirin.

Takım iş birliği

Panoları birlikte oluşturmak, incelemek ve yorumlamak için rol tabanlı izinlere sahip takım arkadaşlarınızı davet edin.

Chartbrew uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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