Chartbrew'ü tek tıkla dağıtın.
APIs, SQL ve NoSQL verilerini bir YZ asistanı ile canlı kontrol panellerine dönüştüren açık kaynak raporlama platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Chartbrew ile neler oluşturabilirsiniz?
Chartbrew, birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir canlı kontrol panelinde birleştirmesi gereken ekipler için oluşturulmuş açık kaynaklı bir analiz ve raporlama platformudur. REST API'lerine, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics ve birçok SaaS aracına doğrudan bağlanır, ardından üçüncü taraf ETL hizmetlerine ihtiyaç duymadan belirli bir programa göre yenilenen grafikler oluşturur.
Chartbrew'u kendi VPS'inizde barındırmak, API anahtarlarını, sorgu sonuçlarını ve müşteri verilerini kendi ortamınızda tutar, paylaşılan kontrol panellerinde kullanıcı başına fiyatlandırmayı ortadan kaldırır ve raporların nasıl planlandığı, yerleştirildiği ve müşteriler veya paydaşlarla nasıl paylaşıldığı üzerinde tam kontrol sağlar.
Chartbrew uygulamasının temel özellikleri
Çok kaynaklı bağlayıcılar
REST API'lerinden, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore'dan ve popüler SaaS araçlarından verileri tek bir kontrol paneli görünümüne alın.
AI grafik asistanı
İstediğiniz grafiği sade bir dille açıklayın ve yerleşik yapay zekanın sorguyu ve görselleştirmeyi sizin için oluşturmasını sağlayın.
Planlanmış raporlar
Veri kümelerini bir cron zamanlamasıyla yenileyin ve paydaşların giriş yapmadan güncel verilere ulaşabilmesi için anlık görüntüleri e-posta veya Slack ile gönderin.
Gömülebilir kontrol panelleri
Salt okunur herkese açık bağlantıları paylaşın veya grafikleri doğrudan müşteri portallarına, intranetlere ve harici uygulamalara iframe'ler aracılığıyla yerleştirin.
Takım iş birliği
Panoları birlikte oluşturmak, incelemek ve yorumlamak için rol tabanlı izinlere sahip takım arkadaşlarınızı davet edin.
Chartbrew uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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