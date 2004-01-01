Blinko, hızlı not yakalama, görev yönetimi ve yapay zeka destekli aramayı tek bir uygulamada birleştiren, kendi sunucunuzda barındırılan bir platformdur. Mikro blog tarzı arayüzü, fikirleri anında kaydetmek için optimize edilmiştir; tam Markdown desteği, etiketleme ve OpenAI veya Ollama ile isteğe bağlı yapay zeka entegrasyonu ise bu fikirleri zaman içinde düzenli ve keşfedilebilir tutar.

Ticari not alma hizmetlerinin aksine, Blinko'yu kendi sunucunuzda barındırmak her düşünceyi, planı ve araştırma notunu tamamen kendi altyapınızda tutar — üçüncü taraf analizi, depolama sınırı ve sorgu başına maliyet yoktur. Notlar özel kalabilir veya aynı kurulumdan herkese açık olarak paylaşılabilir.