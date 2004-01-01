Blinko'yu tek tıkla dağıtın.
Mikro bloglama, görev yönetimi ve akıllı arama özelliklerini birleştiren açık kaynak yapay zeka destekli not alma platformu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Blinko ile neler oluşturabilirsiniz?
Blinko, hızlı not yakalama, görev yönetimi ve yapay zeka destekli aramayı tek bir uygulamada birleştiren, kendi sunucunuzda barındırılan bir platformdur. Mikro blog tarzı arayüzü, fikirleri anında kaydetmek için optimize edilmiştir; tam Markdown desteği, etiketleme ve OpenAI veya Ollama ile isteğe bağlı yapay zeka entegrasyonu ise bu fikirleri zaman içinde düzenli ve keşfedilebilir tutar.
Ticari not alma hizmetlerinin aksine, Blinko'yu kendi sunucunuzda barındırmak her düşünceyi, planı ve araştırma notunu tamamen kendi altyapınızda tutar — üçüncü taraf analizi, depolama sınırı ve sorgu başına maliyet yoktur. Notlar özel kalabilir veya aynı kurulumdan herkese açık olarak paylaşılabilir.
Blinko uygulamasının temel özellikleri
Sorunsuz Yakalama
Mikroblog tarzı giriş, klasör yapıları arasında gezinme veya önce şablon seçme zorunluluğu olmadan fikirleri saniyeler içinde kaydetmenizi sağlar.
YZ Destekli Arama
OpenAI veya yerel bir Ollama modelini bağlayarak, notlarınızı doğal dilde sorgulayabilir ve tam anahtar kelimeleri hatırlamasanız bile ilgili girişleri ortaya çıkarabilirsiniz.
Markdown ve Görev Desteği
Notları tam Markdown ile biçimlendirin ve görev kontrol listelerini yerleştirin, böylece aynı araç hem hızlı not almayı hem de yapılandırılmış proje takibini yönetir.
Genel veya Özel Notlar
Not başına görünürlük seçeneğiyle, ayrı bir platforma ihtiyaç duymadan özel bir bilgi tabanı oluşturabilir ve içeriği seçici olarak bir mikroblog olarak yayınlayabilirsiniz.
Veri Taşınabilirliği
Otomatik yedeklemeler ve içe/dışa aktarma işlevselliği, platform değişikliklerinden bağımsız olarak notlarınızın erişilebilir ve taşınabilir kalmasını sağlar.
Blinko uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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