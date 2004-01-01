ArcadeDB'yi tek tıkla dağıtın.
Grafik, belge, anahtar-değer, zaman serisi ve vektör verilerini tek bir motorla destekleyen yüksek performanslı çok modelli veritabanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ArcadeDB ile neler oluşturabilirsiniz?
ArcadeDB, çeşitli veri modellerinde üstün performans sunmak üzere tasarlanmış açık kaynaklı, çok modelli bir veritabanı motorudur. Sizi grafik, belge veya ilişkisel yapılar arasında seçim yapmaya zorlayan tek modelli veritabanlarının aksine, ArcadeDB bunların hepsini yerel olarak işler; grafik ilişkilerini, belge koleksiyonlarını, anahtar-değer çiftlerini, zaman serilerini, vektör gömülerini ve coğrafi uzamsal verileri tam ACID uyumluluğu ile tek bir motor içinde depolayarak ve sorgulayarak.
OrientDB'nin kurucusu tarafından geliştirilen ArcadeDB, minimum çöp toplama için optimize edilmiş düşük seviyeli Java ile inşa edilmiştir ve saniyede milyonlarca kayıt işlemine olanak tanır. Yerleşik ArcadeDB Studio web arayüzü, sorgu yürütme, şema yönetimi ve grafik görselleştirme sağlar; dağıtımdan sonra ayrı istemci araçlarına gerek yoktur.
ArcadeDB uygulamasının temel özellikleri
Çoklu model veri motoru
Grafik, belge, anahtar-değer, zaman serisi ve vektör verilerini, araç değiştirmeden veya ayrı depolama alanlarını senkronize etmeden tek bir veritabanında depolayın ve sorgulayın.
Yedi sorgu dili
SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL veya Redis protokolünü kullanarak sorgulayın — veri modelinize uygun dili kullanın.
ArcadeDB Stüdyo
Harici istemci araçlarına gerek kalmadan sorguları yürütmek, şemaları yönetmek, grafik verilerini görselleştirmek ve veritabanını yönetmek için dahili web arayüzü.
Vektör benzerlik araması
Operasyonel verilerinizin yanında, yapay zeka ve makine öğrenimi iş yükleri için yerel vektör embedding depolama ve benzerlik araması.
ACID büyük ölçekte
Gömülü Raspberry Pi dağıtımlarından çok düğümlü kümelere kadar, saniyede milyonlarca kaydı işleyen tam ACID uyumlu işlemler.
ArcadeDB uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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