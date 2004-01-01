ArcadeDB, çeşitli veri modellerinde üstün performans sunmak üzere tasarlanmış açık kaynaklı, çok modelli bir veritabanı motorudur. Sizi grafik, belge veya ilişkisel yapılar arasında seçim yapmaya zorlayan tek modelli veritabanlarının aksine, ArcadeDB bunların hepsini yerel olarak işler; grafik ilişkilerini, belge koleksiyonlarını, anahtar-değer çiftlerini, zaman serilerini, vektör gömülerini ve coğrafi uzamsal verileri tam ACID uyumluluğu ile tek bir motor içinde depolayarak ve sorgulayarak.

OrientDB'nin kurucusu tarafından geliştirilen ArcadeDB, minimum çöp toplama için optimize edilmiş düşük seviyeli Java ile inşa edilmiştir ve saniyede milyonlarca kayıt işlemine olanak tanır. Yerleşik ArcadeDB Studio web arayüzü, sorgu yürütme, şema yönetimi ve grafik görselleştirme sağlar; dağıtımdan sonra ayrı istemci araçlarına gerek yoktur.