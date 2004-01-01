dashdot'ı tek tıkla dağıtın.
Minimalist sunucu paneli, modern cam benzeri (glassmorphic) bir tasarımla gerçek zamanlı CPU, RAM, depolama ve ağ istatistiklerini gösteriyor.
dashdot için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
dashdot ile neler oluşturabilirsiniz?
dashdot, VPS'lerinin hayati bilgilerine güzel, tek bakışta bir görünüm isteyen kendi sunucusunu barındıranlar için tasarlanmış hafif, açık kaynaklı bir sunucu panelidir. Veritabanları, aracılar ve karmaşık yapılandırma gerektiren tam izleme yığınlarının aksine, dashdot tek bir kapsayıcı olarak çalışır — onu dağıtın ve CPU yükünüz, RAM kullanımınız, depolama kapasiteniz ve ağ veriminiz anında, kurulum gerektirmeden görünür.
Glassmorphic arayüz, bir tarayıcı sekmesine sabitlenecek veya duvara monte edilmiş bir ekranda görüntülenecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem metriklerini doğrudan ana bilgisayardan okuduğu için her şey kendi altyapınızda kalır — harici telemetri yok, hesap gerekmez, sunucunuzdan ayrılan veri yok.
dashdot uygulamasının temel özellikleri
Gerçek zamanlı sistem metrikleri
Anlık CPU yükü, RAM kullanımı, depolama kapasitesi ve ağ verimi sürekli güncellenir, böylece sunucunuzun mevcut durumunu her zaman bir bakışta görürsünüz.
Sıfır yapılandırmalı dağıtım
Veritabanı yok, aracı yok, kurulum sihirbazı yok — tek bir kapsayıcı başlar ve sunucu istatistikleriniz herhangi bir manuel yapılandırma olmaksızın anında görünür.
CPU sıcaklık takibi
Donanım sıcaklık sensörleri, ana bilgisayardan doğrudan okunur ve performanslarını etkilemeden önce termal sorunlara karşı erken uyarı sağlar.
Glassmorphic tasarım
Buzlu cam arayüzü, bir tarayıcı sekmesine sabitlenmek veya özel bir monitörde canlı bir sunucu durumu panosu olarak görüntülenmek üzere tasarlanmıştır.
Düşük kaynak kullanımı
dashdot kendi minimum CPU ve RAM'ini kullandığı için, izleme ek yükü ölçtüğü kaynakları önemli ölçüde etkilemez.
dashdot uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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