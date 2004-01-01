dashdot için % 69 oranına varan indirim

dashdot'ı tek tıkla dağıtın.

Minimalist sunucu paneli, modern cam benzeri (glassmorphic) bir tasarımla gerçek zamanlı CPU, RAM, depolama ve ağ istatistiklerini gösteriyor.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
dashdot'ı tek tıkla dağıtın.

dashdot için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

dashdot ile neler oluşturabilirsiniz?

dashdot, VPS'lerinin hayati bilgilerine güzel, tek bakışta bir görünüm isteyen kendi sunucusunu barındıranlar için tasarlanmış hafif, açık kaynaklı bir sunucu panelidir. Veritabanları, aracılar ve karmaşık yapılandırma gerektiren tam izleme yığınlarının aksine, dashdot tek bir kapsayıcı olarak çalışır — onu dağıtın ve CPU yükünüz, RAM kullanımınız, depolama kapasiteniz ve ağ veriminiz anında, kurulum gerektirmeden görünür.

Glassmorphic arayüz, bir tarayıcı sekmesine sabitlenecek veya duvara monte edilmiş bir ekranda görüntülenecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem metriklerini doğrudan ana bilgisayardan okuduğu için her şey kendi altyapınızda kalır — harici telemetri yok, hesap gerekmez, sunucunuzdan ayrılan veri yok.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

dashdot uygulamasının temel özellikleri

Gerçek zamanlı sistem metrikleri

Anlık CPU yükü, RAM kullanımı, depolama kapasitesi ve ağ verimi sürekli güncellenir, böylece sunucunuzun mevcut durumunu her zaman bir bakışta görürsünüz.

Sıfır yapılandırmalı dağıtım

Veritabanı yok, aracı yok, kurulum sihirbazı yok — tek bir kapsayıcı başlar ve sunucu istatistikleriniz herhangi bir manuel yapılandırma olmaksızın anında görünür.

CPU sıcaklık takibi

Donanım sıcaklık sensörleri, ana bilgisayardan doğrudan okunur ve performanslarını etkilemeden önce termal sorunlara karşı erken uyarı sağlar.

Glassmorphic tasarım

Buzlu cam arayüzü, bir tarayıcı sekmesine sabitlenmek veya özel bir monitörde canlı bir sunucu durumu panosu olarak görüntülenmek üzere tasarlanmıştır.

Düşük kaynak kullanımı

dashdot kendi minimum CPU ve RAM'ini kullandığı için, izleme ek yükü ölçtüğü kaynakları önemli ölçüde etkilemez.

dashdot uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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