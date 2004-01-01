dashdot, VPS'lerinin hayati bilgilerine güzel, tek bakışta bir görünüm isteyen kendi sunucusunu barındıranlar için tasarlanmış hafif, açık kaynaklı bir sunucu panelidir. Veritabanları, aracılar ve karmaşık yapılandırma gerektiren tam izleme yığınlarının aksine, dashdot tek bir kapsayıcı olarak çalışır — onu dağıtın ve CPU yükünüz, RAM kullanımınız, depolama kapasiteniz ve ağ veriminiz anında, kurulum gerektirmeden görünür.

Glassmorphic arayüz, bir tarayıcı sekmesine sabitlenecek veya duvara monte edilmiş bir ekranda görüntülenecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem metriklerini doğrudan ana bilgisayardan okuduğu için her şey kendi altyapınızda kalır — harici telemetri yok, hesap gerekmez, sunucunuzdan ayrılan veri yok.