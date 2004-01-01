Apache IoTDB için % 69 oranına varan indirim

Apache IoTDB'yi tek tıkla kurun.

Endüstriyel IoT zaman serisi veritabanı, uç noktada yüksek verimli veri alımı, saniye altı sorgular ve ultra yüksek sıkıştırma sunar.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apache IoTDB'yi tek tıkla kurun.

Apache IoTDB için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apache IoTDB ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache IoTDB, Nesnelerin İnterneti için özel olarak tasarlanmış bir zaman serisi veritabanıdır ve milyonlarca sensörden her gün milyarlarca veri noktasının geldiği endüstriyel IoT iş yükleri için sıfırdan tasarlanmıştır. Hafif sütunlu TsFile formatı, tipik ilişkisel veritabanlarının ulaşamayacağı sıkıştırma oranlarına ulaşırken, saniye altı analitik sorgular ve ağaç tabanlı cihaz şeması, gerçek endüstriyel ekipmanın fiilen nasıl yapılandırıldığını modeller.

Apache IoTDB'yi VPS'inizde kendi kendine barındırmak, üretim, enerji, ulaşım ve akıllı şehir projelerine Grafana, Spark, Flink, Kafka ve MQTT ile yerel olarak entegre olan özel bir telemetri arka ucu sağlar — metrik başına ücret ödemeden ve sensör verilerini üçüncü taraf bulutlara göndermeden.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache IoTDB uygulamasının temel özellikleri

TsFile sütunlu depolama

Amaca özel olarak tasarlanmış, zaman serisi verileri için optimize edilmiş sütunlu depolama formatı, geleneksel veritabanlarına kıyasla 20:1'e kadar sıkıştırma oranları sunar.

Yüksek iş hacimli alım

Düşük güç tüketimli IoT cihazlarından saniyede milyonlarca yazma işlemini, yoğun yazma iş yükleri için tasarlanmış bir Log-Yapılı Birleştirme ağacı kullanarak ele alır.

Ağaç tabanlı cihaz şeması

Hiyerarşik yol modeli, fabrikaların ve filoların sensörleri nasıl düzenlediğini yansıtır; cihazlar arası toplama sorguları için bulanık joker karakterler kullanarak.

Yerel protokol desteği

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 ve MQTT alımı, herhangi bir cihazın, kontrol panelinin veya analitik aracının özel adaptörler olmadan bağlanmasına olanak tanır.

Grafana ve Spark hazır

Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka ve Hadoop için resmi bağlayıcılar, IoTDB'yi mevcut işlem hatları için sorunsuz entegre edilebilir bir zaman serisi arka ucu haline getirir.

Apache IoTDB uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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