Apache IoTDB, Nesnelerin İnterneti için özel olarak tasarlanmış bir zaman serisi veritabanıdır ve milyonlarca sensörden her gün milyarlarca veri noktasının geldiği endüstriyel IoT iş yükleri için sıfırdan tasarlanmıştır. Hafif sütunlu TsFile formatı, tipik ilişkisel veritabanlarının ulaşamayacağı sıkıştırma oranlarına ulaşırken, saniye altı analitik sorgular ve ağaç tabanlı cihaz şeması, gerçek endüstriyel ekipmanın fiilen nasıl yapılandırıldığını modeller.

Apache IoTDB'yi VPS'inizde kendi kendine barındırmak, üretim, enerji, ulaşım ve akıllı şehir projelerine Grafana, Spark, Flink, Kafka ve MQTT ile yerel olarak entegre olan özel bir telemetri arka ucu sağlar — metrik başına ücret ödemeden ve sensör verilerini üçüncü taraf bulutlara göndermeden.