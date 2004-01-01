Apache IoTDB'yi tek tıkla kurun.
Endüstriyel IoT zaman serisi veritabanı, uç noktada yüksek verimli veri alımı, saniye altı sorgular ve ultra yüksek sıkıştırma sunar.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache IoTDB ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache IoTDB, Nesnelerin İnterneti için özel olarak tasarlanmış bir zaman serisi veritabanıdır ve milyonlarca sensörden her gün milyarlarca veri noktasının geldiği endüstriyel IoT iş yükleri için sıfırdan tasarlanmıştır. Hafif sütunlu TsFile formatı, tipik ilişkisel veritabanlarının ulaşamayacağı sıkıştırma oranlarına ulaşırken, saniye altı analitik sorgular ve ağaç tabanlı cihaz şeması, gerçek endüstriyel ekipmanın fiilen nasıl yapılandırıldığını modeller.
Apache IoTDB'yi VPS'inizde kendi kendine barındırmak, üretim, enerji, ulaşım ve akıllı şehir projelerine Grafana, Spark, Flink, Kafka ve MQTT ile yerel olarak entegre olan özel bir telemetri arka ucu sağlar — metrik başına ücret ödemeden ve sensör verilerini üçüncü taraf bulutlara göndermeden.
Apache IoTDB uygulamasının temel özellikleri
TsFile sütunlu depolama
Amaca özel olarak tasarlanmış, zaman serisi verileri için optimize edilmiş sütunlu depolama formatı, geleneksel veritabanlarına kıyasla 20:1'e kadar sıkıştırma oranları sunar.
Yüksek iş hacimli alım
Düşük güç tüketimli IoT cihazlarından saniyede milyonlarca yazma işlemini, yoğun yazma iş yükleri için tasarlanmış bir Log-Yapılı Birleştirme ağacı kullanarak ele alır.
Ağaç tabanlı cihaz şeması
Hiyerarşik yol modeli, fabrikaların ve filoların sensörleri nasıl düzenlediğini yansıtır; cihazlar arası toplama sorguları için bulanık joker karakterler kullanarak.
Yerel protokol desteği
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 ve MQTT alımı, herhangi bir cihazın, kontrol panelinin veya analitik aracının özel adaptörler olmadan bağlanmasına olanak tanır.
Grafana ve Spark hazır
Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka ve Hadoop için resmi bağlayıcılar, IoTDB'yi mevcut işlem hatları için sorunsuz entegre edilebilir bir zaman serisi arka ucu haline getirir.
Apache IoTDB uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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