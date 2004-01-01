Apache ShenYu, yüksek verim ve düşük gecikme süresi gerektiren mikro hizmet ortamları için oluşturulmuş açık kaynaklı, Java tabanlı bir API ağ geçididir. Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket ve daha fazlası üzerine kurulu hizmetler arasında yönlendirme, protokol dönüştürme ve trafik yönetimi için birleşik bir giriş noktası görevi görür. Çalışırken değiştirilebilir bir eklenti mimarisi, ağ geçidini yeniden başlatmaya gerek kalmadan hız sınırlama, kimlik doğrulama, WAF, devre kesme gibi trafik kontrol politikalarını etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Birlikte gelen yönetici konsolu, tarayıcı tabanlı bir kontrol paneli aracılığıyla ekibinize yönlendirme kuralları, seçiciler ve sistem izinleri üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve dinamik kontrol sağlar. ShenYu'yu kendi VPS'inizde barındırmak, API trafiğini altyapınızda tutar, istek başına bulut çıkış maliyetlerini ortadan kaldırır ve yönetilen bir API ağ geçidi hizmetine bağlı kalmadan yönetim politikalarını uygulamanıza olanak tanır.