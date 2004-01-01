Apache ShenYu için % 69 oranına varan indirim

Apache ShenYu'yu tek tıkla kurun.

Hizmet proxy'si, protokol dönüştürme ve büyük ölçekte API yönetimi için yüksek performanslı Java yerel API ağ geçidi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Apache ShenYu'yu tek tıkla kurun.

Apache ShenYu için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Apache ShenYu ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache ShenYu, yüksek verim ve düşük gecikme süresi gerektiren mikro hizmet ortamları için oluşturulmuş açık kaynaklı, Java tabanlı bir API ağ geçididir. Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket ve daha fazlası üzerine kurulu hizmetler arasında yönlendirme, protokol dönüştürme ve trafik yönetimi için birleşik bir giriş noktası görevi görür. Çalışırken değiştirilebilir bir eklenti mimarisi, ağ geçidini yeniden başlatmaya gerek kalmadan hız sınırlama, kimlik doğrulama, WAF, devre kesme gibi trafik kontrol politikalarını etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Birlikte gelen yönetici konsolu, tarayıcı tabanlı bir kontrol paneli aracılığıyla ekibinize yönlendirme kuralları, seçiciler ve sistem izinleri üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve dinamik kontrol sağlar. ShenYu'yu kendi VPS'inizde barındırmak, API trafiğini altyapınızda tutar, istek başına bulut çıkış maliyetlerini ortadan kaldırır ve yönetilen bir API ağ geçidi hizmetine bağlı kalmadan yönetim politikalarını uygulamanıza olanak tanır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Apache ShenYu uygulamasının temel özellikleri

Sıcak takılabilir eklentiler

Trafik eklentilerini — hız sınırlama, kimlik doğrulama, WAF ve daha fazlası gibi — ağ geçidini yeniden başlatmadan veya canlı trafiği kesintiye uğratmadan çalışma zamanında etkinleştirin, devre dışı bırakın veya yeniden yapılandırın.

Çoklu protokol desteği

Tek bir ağ geçidi giriş noktasından Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket ve MQTT genelindeki istekleri proxy'leyin.

Dinamik trafik kontrolü

Yönetici arayüzü üzerinden, operasyon ekiplerine her isteği hangi upstream'in alacağı konusunda ayrıntılı kontrol sağlayan ve anında yürürlüğe giren yönlendirme seçicilerini ve kurallarını tanımlayın.

Dahili gözlemlenebilirlik

Dağıtılmış izleme, metrik dışa aktarımı ve yapılandırılmış günlük kaydı entegrasyonları, tüm proxy'li hizmetler genelinde API gecikmesine ve hata oranlarına uçtan uca görünürlük sağlar.

OAuth 2.0 ve JWT kimlik doğrulama

İstekler arka uç hizmetlerinize ulaşmadan önce, ağ geçidi katmanında OAuth 2.0, JWT token doğrulaması veya özel imza doğrulaması ile API'leri güvence altına alın.

Apache ShenYu uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

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