Apache ShenYu'yu tek tıkla kurun.
Hizmet proxy'si, protokol dönüştürme ve büyük ölçekte API yönetimi için yüksek performanslı Java yerel API ağ geçidi.
Apache ShenYu için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache ShenYu ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache ShenYu, yüksek verim ve düşük gecikme süresi gerektiren mikro hizmet ortamları için oluşturulmuş açık kaynaklı, Java tabanlı bir API ağ geçididir. Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket ve daha fazlası üzerine kurulu hizmetler arasında yönlendirme, protokol dönüştürme ve trafik yönetimi için birleşik bir giriş noktası görevi görür. Çalışırken değiştirilebilir bir eklenti mimarisi, ağ geçidini yeniden başlatmaya gerek kalmadan hız sınırlama, kimlik doğrulama, WAF, devre kesme gibi trafik kontrol politikalarını etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.
Birlikte gelen yönetici konsolu, tarayıcı tabanlı bir kontrol paneli aracılığıyla ekibinize yönlendirme kuralları, seçiciler ve sistem izinleri üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve dinamik kontrol sağlar. ShenYu'yu kendi VPS'inizde barındırmak, API trafiğini altyapınızda tutar, istek başına bulut çıkış maliyetlerini ortadan kaldırır ve yönetilen bir API ağ geçidi hizmetine bağlı kalmadan yönetim politikalarını uygulamanıza olanak tanır.
Apache ShenYu uygulamasının temel özellikleri
Sıcak takılabilir eklentiler
Trafik eklentilerini — hız sınırlama, kimlik doğrulama, WAF ve daha fazlası gibi — ağ geçidini yeniden başlatmadan veya canlı trafiği kesintiye uğratmadan çalışma zamanında etkinleştirin, devre dışı bırakın veya yeniden yapılandırın.
Çoklu protokol desteği
Tek bir ağ geçidi giriş noktasından Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket ve MQTT genelindeki istekleri proxy'leyin.
Dinamik trafik kontrolü
Yönetici arayüzü üzerinden, operasyon ekiplerine her isteği hangi upstream'in alacağı konusunda ayrıntılı kontrol sağlayan ve anında yürürlüğe giren yönlendirme seçicilerini ve kurallarını tanımlayın.
Dahili gözlemlenebilirlik
Dağıtılmış izleme, metrik dışa aktarımı ve yapılandırılmış günlük kaydı entegrasyonları, tüm proxy'li hizmetler genelinde API gecikmesine ve hata oranlarına uçtan uca görünürlük sağlar.
OAuth 2.0 ve JWT kimlik doğrulama
İstekler arka uç hizmetlerinize ulaşmadan önce, ağ geçidi katmanında OAuth 2.0, JWT token doğrulaması veya özel imza doğrulaması ile API'leri güvence altına alın.
Apache ShenYu uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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