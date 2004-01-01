Canarytokens için % 69 oranına varan indirim

Canarytokens'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

Verilerinize, dosyalarınıza veya kimlik bilgilerinize birisi eriştiğinde sizi sessizce uyaran açık kaynaklı honeypot token sistemi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Canarytokens'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

Canarytokens için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Canarytokens ile neler oluşturabilirsiniz?

Canarytokens, altyapınızda görünmez tuzaklar oluşturmanızı sağlayan açık kaynaklı bir bal küpü sistemidir. URL'ler, DNS adları, belgeler, e-posta adresleri, WireGuard yapılandırmaları ve daha fazlası şeklinde izleme jetonları oluşturun — ardından bunları hassas dosyalara, sistemlere veya ağ yapılandırmalarına yerleştirin. Bir saldırgan veya yetkisiz bir kullanıcı bir jetonla etkileşime geçtiği anda, erişimle ilgili ayrıntılarla birlikte anında bir uyarı alırsınız.

Geleneksel intrusion detection'dan farklı olarak, Canarytokens agent gerektirmez, log izleme yapmaz ve karmaşık bir kurulum gerektirmez. Self-hosting, uyarı verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar ve abonelik limitleri olmadan sınırsız jeton oluşturmanıza olanak tanır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Canarytokens uygulamasının temel özellikleri

Hemen ihlal uyarıları

Bir jeton tetiklendiği anda anında bildirimler alın, bu size yetkisiz erişim veya veri sızmasına karşı erken uyarı verir.

Onlarca token türü

Her saldırı yüzeyini kapsamak için URL'ler, DNS kayıtları, Word belgeleri, PDF'ler, AWS anahtarları, e-posta adresleri, WireGuard yapılandırmaları ve daha fazlası olarak honeypot'lar oluşturun.

Ajansız tespit

Belirteçler, izlenen sistemlere herhangi bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan çalışır — sadece belirteci yerleştirin ve uyarıyı bekleyin.

Kendi sunucunuzda barındırılan kontrol

Kendi Canarytokens sunucunuzu çalıştırarak tüm olay verilerini gizli tutabilir, sınırsız token oluşturabilir ve uyarı sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Zengin olay tarihçesi

Her tetiklenen jeton, IP adreslerini, kullanıcı aracılarını, zaman damgalarını ve coğrafi konum verilerini adli soruşturma için yakalar.

Canarytokens uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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