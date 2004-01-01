Canarytokens, altyapınızda görünmez tuzaklar oluşturmanızı sağlayan açık kaynaklı bir bal küpü sistemidir. URL'ler, DNS adları, belgeler, e-posta adresleri, WireGuard yapılandırmaları ve daha fazlası şeklinde izleme jetonları oluşturun — ardından bunları hassas dosyalara, sistemlere veya ağ yapılandırmalarına yerleştirin. Bir saldırgan veya yetkisiz bir kullanıcı bir jetonla etkileşime geçtiği anda, erişimle ilgili ayrıntılarla birlikte anında bir uyarı alırsınız.

Geleneksel intrusion detection'dan farklı olarak, Canarytokens agent gerektirmez, log izleme yapmaz ve karmaşık bir kurulum gerektirmez. Self-hosting, uyarı verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar ve abonelik limitleri olmadan sınırsız jeton oluşturmanıza olanak tanır.