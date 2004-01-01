Canarytokens'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Verilerinize, dosyalarınıza veya kimlik bilgilerinize birisi eriştiğinde sizi sessizce uyaran açık kaynaklı honeypot token sistemi.
Canarytokens için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Canarytokens ile neler oluşturabilirsiniz?
Canarytokens, altyapınızda görünmez tuzaklar oluşturmanızı sağlayan açık kaynaklı bir bal küpü sistemidir. URL'ler, DNS adları, belgeler, e-posta adresleri, WireGuard yapılandırmaları ve daha fazlası şeklinde izleme jetonları oluşturun — ardından bunları hassas dosyalara, sistemlere veya ağ yapılandırmalarına yerleştirin. Bir saldırgan veya yetkisiz bir kullanıcı bir jetonla etkileşime geçtiği anda, erişimle ilgili ayrıntılarla birlikte anında bir uyarı alırsınız.
Geleneksel intrusion detection'dan farklı olarak, Canarytokens agent gerektirmez, log izleme yapmaz ve karmaşık bir kurulum gerektirmez. Self-hosting, uyarı verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar ve abonelik limitleri olmadan sınırsız jeton oluşturmanıza olanak tanır.
Canarytokens uygulamasının temel özellikleri
Hemen ihlal uyarıları
Bir jeton tetiklendiği anda anında bildirimler alın, bu size yetkisiz erişim veya veri sızmasına karşı erken uyarı verir.
Onlarca token türü
Her saldırı yüzeyini kapsamak için URL'ler, DNS kayıtları, Word belgeleri, PDF'ler, AWS anahtarları, e-posta adresleri, WireGuard yapılandırmaları ve daha fazlası olarak honeypot'lar oluşturun.
Ajansız tespit
Belirteçler, izlenen sistemlere herhangi bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan çalışır — sadece belirteci yerleştirin ve uyarıyı bekleyin.
Kendi sunucunuzda barındırılan kontrol
Kendi Canarytokens sunucunuzu çalıştırarak tüm olay verilerini gizli tutabilir, sınırsız token oluşturabilir ve uyarı sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.
Zengin olay tarihçesi
Her tetiklenen jeton, IP adreslerini, kullanıcı aracılarını, zaman damgalarını ve coğrafi konum verilerini adli soruşturma için yakalar.
Canarytokens uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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