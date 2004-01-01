Apache Guacamole'ı tek tıkla dağıtın.
RDP, SSH, VNC ve Telnet bağlantılarına doğrudan web tarayıcınızdan erişim sağlayan istemcisiz uzak masaüstü ağ geçidi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache Guacamole ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache Guacamole, RDP, VNC, SSH ve Telnet sunucularına herhangi bir modern web tarayıcısından erişmenizi sağlayan istemcisiz bir uzak masaüstü ağ geçididir — eklentiye, yerel istemci yazılımına veya cihaz başına kuruluma gerek kalmadan. Tarayıcı oluşturmayı üstlenirken, sunucu tarafı bir arka plan programı protokolleri çevirir ve uzaktan erişimi bir URL açmak kadar basit hale getirir.
Guacamole'yi kendi VPS'inizde barındırmak, sunucunuzu dünyanın herhangi bir yerindeki uzak makineleri yönetmek için merkezi bir jump host'a dönüştürür. Dahili kullanıcı yönetimi, denetim günlükleri ve bağlantı paylaşımı, her kimlik bilgisini ve oturumu doğrudan kontrolünüz altında tutarken, onu hem tek yöneticiler hem de küçük ekipler için eşit derecede kullanışlı hale getirir.
Apache Guacamole uygulamasının temel özellikleri
İstemcisiz tarayıcı erişimi
Herhangi bir RDP, VNC, SSH veya Telnet ana bilgisayarına doğrudan bir tarayıcı sekmesinden bağlanın — istemci yazılımı, eklenti veya güvenlik duvarı geçici çözümleri olmadan.
Çoklu protokol desteği
RDP, VNC, SSH, Telnet ve Kubernetes için yerleşik adaptörler, yöneticilerin, geliştiricilerin ve güvenlik ekiplerinin günlük ihtiyaçlarını karşılar.
Merkezi kimlik bilgileri
Sunucu şifrelerini, SSH anahtarlarını ve sertifikaları Guacamole'da bir kez saklayın ve temel gizli bilgileri asla paylaşmadan kullanıcılara erişim sağlayın.
Kullanıcı ve grup yönetimi
Rol tabanlı izinler, LDAP ve SAML entegrasyonu ve bağlantı başına erişim kuralları, bağlantı envanteri büyüdükçe büyük ekiplerin düzenli kalmasını sağlar.
Oturum kaydı ve denetimi
İsteğe bağlı oturum kaydı ve ayrıntılı etkinlik günlükleri, kimin nereye bağlandığını ve ne yaptığını denetlemeyi kolaylaştırır.
Apache Guacamole uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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