Apache Guacamole, RDP, VNC, SSH ve Telnet sunucularına herhangi bir modern web tarayıcısından erişmenizi sağlayan istemcisiz bir uzak masaüstü ağ geçididir — eklentiye, yerel istemci yazılımına veya cihaz başına kuruluma gerek kalmadan. Tarayıcı oluşturmayı üstlenirken, sunucu tarafı bir arka plan programı protokolleri çevirir ve uzaktan erişimi bir URL açmak kadar basit hale getirir.

Guacamole'yi kendi VPS'inizde barındırmak, sunucunuzu dünyanın herhangi bir yerindeki uzak makineleri yönetmek için merkezi bir jump host'a dönüştürür. Dahili kullanıcı yönetimi, denetim günlükleri ve bağlantı paylaşımı, her kimlik bilgisini ve oturumu doğrudan kontrolünüz altında tutarken, onu hem tek yöneticiler hem de küçük ekipler için eşit derecede kullanışlı hale getirir.