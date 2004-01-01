ChronoFrame için % 69 oranına varan indirim

ChronoFrame'i tek tıkla dağıtın.

Fotoğrafçılar için otomatik EXIF ayrıştırma, ters coğrafi kodlama ve etkileşimli bir keşif haritası sunan, kendi kendine barındırılan fotoğraf galerisi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
ChronoFrame'i tek tıkla dağıtın.

ChronoFrame için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ChronoFrame ile neler oluşturabilirsiniz?

ChronoFrame, çalışmalarını bir bulut hizmetine teslim etmeden, onlara güzel, meta veri odaklı bir yuva isteyen fotoğrafçılar için tasarlanmış modern, açık kaynaklı bir fotoğraf galerisidir. Hızlı bir görüntü işlem hattına sahip Nuxt 4 üzerine inşa edilen ChronoFrame, yüklemede EXIF'i otomatik olarak ayrıştırır, çekim konumlarını ters coğrafi kodlar, anında yükleme için ThumbHash yer tutucuları oluşturur ve JPEG, PNG ile HEIC/HEIF'in yanı sıra Canlı ve Hareketli Fotoğrafları destekler.

ChronoFrame'i VPS'inizde çalıştırmak, tam çözünürlüklü orijinalleri, GPS koordinatlarını ve görüntüleme geçmişini kontrolünüz altında tutar — abonelik yok, fotoğraf başına limit yok, üçüncü taraf taraması yok. Fotoğraflar yerel diskte veya herhangi bir S3 uyumlu depolama alanında (bucket) barındırılabilir ve dahil edilen keşif haritası, her seyahati her karenin nerede çekildiğine dair göz atılabilir bir zaman çizelgesine dönüştürür.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

ChronoFrame uygulamasının temel özellikleri

Etkileşimli Keşif Haritası

Konum etiketli her fotoğraf, interaktif bir MapLibre haritasında görünür, böylece kütüphanenize sonsuz zaman çizelgelerinde gezinmek yerine konuma göre göz atabilirsiniz.

Otomatik EXIF ayrıştırma

Çekim zamanı, kamera gövdesi, lens, odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve GPS koordinatları yükleme sırasında çıkarılır ve hızlı filtreleme ve arama için indekslenir.

Ters coğrafi kodlama

GPS koordinatları, Nominatim veya Mapbox aracılığıyla insan tarafından okunabilir yer adlarına çözümlenir, böylece her fotoğraf otomatik olarak şehir ve ülke ile etiketlenir.

Canlı ve Hareketli Fotoğraflar

iPhone Live Photos ve Android Motion Photos için yerel destek, kısa videoyu durağan görüntüyle birlikte koruyarak anıların çekildiği gibi oynatılmasını sağlar.

Esnek depo alanı arka uçları

Orijinalleri yerel diske, herhangi bir S3 uyumlu nesne depolama alanına veya OpenList'e kaydedin — galeri URL'sini değiştirmeden veya meta verileri kaybetmeden arka uçları değiştirin.

ChronoFrame uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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30 gün içinde para iade garantisi

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