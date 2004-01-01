ChronoFrame'i tek tıkla dağıtın.
Fotoğrafçılar için otomatik EXIF ayrıştırma, ters coğrafi kodlama ve etkileşimli bir keşif haritası sunan, kendi kendine barındırılan fotoğraf galerisi.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
ChronoFrame ile neler oluşturabilirsiniz?
ChronoFrame, çalışmalarını bir bulut hizmetine teslim etmeden, onlara güzel, meta veri odaklı bir yuva isteyen fotoğrafçılar için tasarlanmış modern, açık kaynaklı bir fotoğraf galerisidir. Hızlı bir görüntü işlem hattına sahip Nuxt 4 üzerine inşa edilen ChronoFrame, yüklemede EXIF'i otomatik olarak ayrıştırır, çekim konumlarını ters coğrafi kodlar, anında yükleme için ThumbHash yer tutucuları oluşturur ve JPEG, PNG ile HEIC/HEIF'in yanı sıra Canlı ve Hareketli Fotoğrafları destekler.
ChronoFrame'i VPS'inizde çalıştırmak, tam çözünürlüklü orijinalleri, GPS koordinatlarını ve görüntüleme geçmişini kontrolünüz altında tutar — abonelik yok, fotoğraf başına limit yok, üçüncü taraf taraması yok. Fotoğraflar yerel diskte veya herhangi bir S3 uyumlu depolama alanında (bucket) barındırılabilir ve dahil edilen keşif haritası, her seyahati her karenin nerede çekildiğine dair göz atılabilir bir zaman çizelgesine dönüştürür.
ChronoFrame uygulamasının temel özellikleri
Etkileşimli Keşif Haritası
Konum etiketli her fotoğraf, interaktif bir MapLibre haritasında görünür, böylece kütüphanenize sonsuz zaman çizelgelerinde gezinmek yerine konuma göre göz atabilirsiniz.
Otomatik EXIF ayrıştırma
Çekim zamanı, kamera gövdesi, lens, odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve GPS koordinatları yükleme sırasında çıkarılır ve hızlı filtreleme ve arama için indekslenir.
Ters coğrafi kodlama
GPS koordinatları, Nominatim veya Mapbox aracılığıyla insan tarafından okunabilir yer adlarına çözümlenir, böylece her fotoğraf otomatik olarak şehir ve ülke ile etiketlenir.
Canlı ve Hareketli Fotoğraflar
iPhone Live Photos ve Android Motion Photos için yerel destek, kısa videoyu durağan görüntüyle birlikte koruyarak anıların çekildiği gibi oynatılmasını sağlar.
Esnek depo alanı arka uçları
Orijinalleri yerel diske, herhangi bir S3 uyumlu nesne depolama alanına veya OpenList'e kaydedin — galeri URL'sini değiştirmeden veya meta verileri kaybetmeden arka uçları değiştirin.
ChronoFrame uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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