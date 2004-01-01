ChronoFrame, çalışmalarını bir bulut hizmetine teslim etmeden, onlara güzel, meta veri odaklı bir yuva isteyen fotoğrafçılar için tasarlanmış modern, açık kaynaklı bir fotoğraf galerisidir. Hızlı bir görüntü işlem hattına sahip Nuxt 4 üzerine inşa edilen ChronoFrame, yüklemede EXIF'i otomatik olarak ayrıştırır, çekim konumlarını ters coğrafi kodlar, anında yükleme için ThumbHash yer tutucuları oluşturur ve JPEG, PNG ile HEIC/HEIF'in yanı sıra Canlı ve Hareketli Fotoğrafları destekler.

ChronoFrame'i VPS'inizde çalıştırmak, tam çözünürlüklü orijinalleri, GPS koordinatlarını ve görüntüleme geçmişini kontrolünüz altında tutar — abonelik yok, fotoğraf başına limit yok, üçüncü taraf taraması yok. Fotoğraflar yerel diskte veya herhangi bir S3 uyumlu depolama alanında (bucket) barındırılabilir ve dahil edilen keşif haritası, her seyahati her karenin nerede çekildiğine dair göz atılabilir bir zaman çizelgesine dönüştürür.