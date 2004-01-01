Dawarich'i tek tıkla kurun.
Etkileşimli bir harita üzerinde tüm konum geçmişinizi takip etmek ve görselleştirmek için Google Zaman Çizelgesi'ne kendi sunucunuzda barındırılan bir alternatif.
Dawarich için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Dawarich ile neler oluşturabilirsiniz?
Dawarich, konum geçmişinizi kendi kontrolünüz altına alan, Google Zaman Çizelgesi'ne kendi kendine barındırılan bir alternatiftir. Gezdiğiniz her yerin zengin, aranabilir bir kaydını oluşturmak için Google Haritalar Zaman Çizelgesi dışa aktarımlarından, OwnTracks, Strava, Immich, GPX dosyalarından ve diğer kaynaklardan veri içe aktarabilirsiniz.
Platform, hareketlerinizi ısı haritaları, rota çizgileri ve savaş sisi katmanları içeren etkileşimli haritalar olarak görselleştirir. Yerleşik istatistikler ziyaret edilen ülkeleri, keşfedilen şehirleri ve kat edilen toplam mesafeyi gösterirken, seyahat araçları yolculuklarınızı fotoğraflar ve notlarla açıklamanıza olanak tanır. Bireysel gizlilik kontrollerine sahip aile konum paylaşımı, onu ev kullanımı için uygun hale getirir. Kendi kendine barındırma, hassas konum verilerini Google ve diğer üçüncü taraflardan uzakta, tamamen kendi altyapınızda tutar.
Dawarich uygulamasının temel özellikleri
Çok kaynaklı içe aktarma
Eksiksiz bir geçmiş kaydı oluşturmak için Google Haritalar Zaman Çizelgesi, OwnTracks, Strava, Immich, GPX dosyaları ve daha fazlasından konum verilerini aktarın.
Etkileşimli harita görünümleri
Geçmişinizi, özelleştirilebilir katmanlara sahip tam etkileşimli bir harita üzerinde ısı haritaları, rota çizgileri ve savaş sisi katmanları olarak keşfedin.
Seyahat istatistikleri
Kaç ülke ve şehir ziyaret ettiğinizi, ne kadar yol katettiğinizi ve her ülkede kaç gün geçirdiğinizi takip edin.
Fotoğraf entegrasyonu
Immich veya Photoprism'i bağlayarak, konum etiketli fotoğrafları harita üzerine yerleştirebilir ve anıları belirli geziler ve konumlarla ilişkilendirebilirsiniz.
Aile konum paylaşımı
Konumunuzu aile üyelerinizle paylaşırken, her kişinin neyi ifşa edeceğine kendisi karar vermesini sağlayan bireysel gizlilik kontrollerini sürdürün.
Dawarich uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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