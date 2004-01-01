Dawarich, konum geçmişinizi kendi kontrolünüz altına alan, Google Zaman Çizelgesi'ne kendi kendine barındırılan bir alternatiftir. Gezdiğiniz her yerin zengin, aranabilir bir kaydını oluşturmak için Google Haritalar Zaman Çizelgesi dışa aktarımlarından, OwnTracks, Strava, Immich, GPX dosyalarından ve diğer kaynaklardan veri içe aktarabilirsiniz.

Platform, hareketlerinizi ısı haritaları, rota çizgileri ve savaş sisi katmanları içeren etkileşimli haritalar olarak görselleştirir. Yerleşik istatistikler ziyaret edilen ülkeleri, keşfedilen şehirleri ve kat edilen toplam mesafeyi gösterirken, seyahat araçları yolculuklarınızı fotoğraflar ve notlarla açıklamanıza olanak tanır. Bireysel gizlilik kontrollerine sahip aile konum paylaşımı, onu ev kullanımı için uygun hale getirir. Kendi kendine barındırma, hassas konum verilerini Google ve diğer üçüncü taraflardan uzakta, tamamen kendi altyapınızda tutar.