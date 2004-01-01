CyberChef'i tek tıkla dağıtın.
GCHQ'nun "Siber İsviçre Çakısı", tarayıcıda kodlama, şifreleme ve veri analizi için 300'den fazla işlem sunar.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
CyberChef ile neler oluşturabilirsiniz?
CyberChef, GCHQ tarafından geliştirilen güçlü ve web tabanlı bir veri işleme aracıdır. Şifreleme, kodlama, sıkıştırma, hashing ve veri formatı dönüştürme gibi 300'den fazla yerleşik işlemi sezgisel bir sürükle-bırak arayüzü aracılığıyla sunar. Benzersiz reçete sistemi, birden fazla işlemi yeniden kullanılabilir, paylaşılabilir iş akışlarına zincirlemenize olanak tanırken, "Magic" özelliği analizi hızlandırmak için kodlama türlerini otomatik olarak algılar.
CyberChef her şeyi tarayıcınızda istemci tarafında işlediği için hassas verileriniz asla makinenizden ayrılmaz. Kendi VPS'inizde kendi örneğinizi barındırmak, ekibiniz için her zaman erişilebilir olmasını, yalnızca altyapınız içinde erişilebilir kalmasını ve herkese açık barındırılan sürümlere bağımlılıktan uzak olmasını sağlar. Bu durum, gizli verileri işleyen güvenlik operasyonları ve olay müdahale iş akışları için kritik öneme sahiptir.
CyberChef uygulamasının temel özellikleri
300'den fazla Yerleşik İşlem
Base64, AES, SHA hashleme, regex, IP ayrıştırma, sıkıştırma ve düzinelerce başka veri dönüştürme işlemini hiçbir kod yazmadan kapsar.
Tarif Zincirleme
Birden fazla işlemi, URL aracılığıyla kaydedilip paylaşılabilecek yeniden kullanılabilir tarifler halinde bir araya getirerek, tekrarlanabilir ve belgelenmiş veri dönüştürme iş akışları sağlayın.
İstemci Tarafı İşleme
Tüm işlemler tamamen tarayıcıda çalışır — veriler makinenizden asla ayrılmaz, bu da hassas güvenlik soruşturmaları ve gizli analizler için güvenli olmasını sağlar.
Sihirli Otomatik Algılama
Magic işlemi, bilinmeyen kodlama şemalarını otomatik olarak tanımlar ve bunları çözmek için doğru işlemleri önererek önceliklendirme ve analizi hızlandırır.
Kesme Noktası Hata Ayıklaması
Tariflerde kesme noktalarıyla adım adım ilerleyerek, ara veri durumlarını inceleyebilir ve karmaşık çok aşamalı dönüşüm işlem hatlarındaki sorunları giderebilirsiniz.
CyberChef uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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