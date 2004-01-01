CyberChef için % 69 oranına varan indirim

CyberChef'i tek tıkla dağıtın.

GCHQ'nun "Siber İsviçre Çakısı", tarayıcıda kodlama, şifreleme ve veri analizi için 300'den fazla işlem sunar.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
CyberChef'i tek tıkla dağıtın.

CyberChef için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

CyberChef ile neler oluşturabilirsiniz?

CyberChef, GCHQ tarafından geliştirilen güçlü ve web tabanlı bir veri işleme aracıdır. Şifreleme, kodlama, sıkıştırma, hashing ve veri formatı dönüştürme gibi 300'den fazla yerleşik işlemi sezgisel bir sürükle-bırak arayüzü aracılığıyla sunar. Benzersiz reçete sistemi, birden fazla işlemi yeniden kullanılabilir, paylaşılabilir iş akışlarına zincirlemenize olanak tanırken, "Magic" özelliği analizi hızlandırmak için kodlama türlerini otomatik olarak algılar.

CyberChef her şeyi tarayıcınızda istemci tarafında işlediği için hassas verileriniz asla makinenizden ayrılmaz. Kendi VPS'inizde kendi örneğinizi barındırmak, ekibiniz için her zaman erişilebilir olmasını, yalnızca altyapınız içinde erişilebilir kalmasını ve herkese açık barındırılan sürümlere bağımlılıktan uzak olmasını sağlar. Bu durum, gizli verileri işleyen güvenlik operasyonları ve olay müdahale iş akışları için kritik öneme sahiptir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

CyberChef uygulamasının temel özellikleri

300'den fazla Yerleşik İşlem

Base64, AES, SHA hashleme, regex, IP ayrıştırma, sıkıştırma ve düzinelerce başka veri dönüştürme işlemini hiçbir kod yazmadan kapsar.

Tarif Zincirleme

Birden fazla işlemi, URL aracılığıyla kaydedilip paylaşılabilecek yeniden kullanılabilir tarifler halinde bir araya getirerek, tekrarlanabilir ve belgelenmiş veri dönüştürme iş akışları sağlayın.

İstemci Tarafı İşleme

Tüm işlemler tamamen tarayıcıda çalışır — veriler makinenizden asla ayrılmaz, bu da hassas güvenlik soruşturmaları ve gizli analizler için güvenli olmasını sağlar.

Sihirli Otomatik Algılama

Magic işlemi, bilinmeyen kodlama şemalarını otomatik olarak tanımlar ve bunları çözmek için doğru işlemleri önererek önceliklendirme ve analizi hızlandırır.

Kesme Noktası Hata Ayıklaması

Tariflerde kesme noktalarıyla adım adım ilerleyerek, ara veri durumlarını inceleyebilir ve karmaşık çok aşamalı dönüşüm işlem hatlarındaki sorunları giderebilirsiniz.

CyberChef uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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