CyberChef, GCHQ tarafından geliştirilen güçlü ve web tabanlı bir veri işleme aracıdır. Şifreleme, kodlama, sıkıştırma, hashing ve veri formatı dönüştürme gibi 300'den fazla yerleşik işlemi sezgisel bir sürükle-bırak arayüzü aracılığıyla sunar. Benzersiz reçete sistemi, birden fazla işlemi yeniden kullanılabilir, paylaşılabilir iş akışlarına zincirlemenize olanak tanırken, "Magic" özelliği analizi hızlandırmak için kodlama türlerini otomatik olarak algılar.

CyberChef her şeyi tarayıcınızda istemci tarafında işlediği için hassas verileriniz asla makinenizden ayrılmaz. Kendi VPS'inizde kendi örneğinizi barındırmak, ekibiniz için her zaman erişilebilir olmasını, yalnızca altyapınız içinde erişilebilir kalmasını ve herkese açık barındırılan sürümlere bağımlılıktan uzak olmasını sağlar. Bu durum, gizli verileri işleyen güvenlik operasyonları ve olay müdahale iş akışları için kritik öneme sahiptir.