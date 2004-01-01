BroadcastChannel için % 69 oranına varan indirim

BroadcastChannel'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

Herhangi bir herkese açık Telegram kanalını, sıfır istemci JavaScript'i ve otomatik RSS beslemeleri ile SEO dostu bir mikro bloga dönüştürün.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
BroadcastChannel'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

BroadcastChannel için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

BroadcastChannel ile neler oluşturabilirsiniz?

BroadcastChannel, herkese açık Telegram kanallarını tam özellikli mikrobloglara dönüştüren, Astro destekli açık kaynaklı bir platformdur. Geleneksel bir CMS sürdürmek yerine, gönderilerinizi Telegram'da yazarsınız ve BroadcastChannel, hedef kitlenizin göz atabileceği hızlı, SEO optimize edilmiş bir web sitesi oluşturur. Her mesaj, uygun meta veriler, bir site haritası ve besleme okuyucuları ile içerik toplayıcıları için XML ve JSON formatlarında çift RSS beslemesi içeren bir sayfa haline gelir.

Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, Vercel, Cloudflare Pages veya başka herhangi bir üçüncü taraf hosting platformuna bağımlı olmadan size özel bir domain ve yayınladığınız içerik üzerinde tam kontrol sağlar. Ortaya çıkan site, tarayıcıya sıfır JavaScript gönderir — herhangi bir bağlantıda hızlıdır ve arama motoru tarayıcılarına karşı oldukça dost canlısıdır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

BroadcastChannel uygulamasının temel özellikleri

Telegram CMS olarak

Telegram'da gönderileri her zamanki gibi yazın — BroadcastChannel, bunları sitenize otomatik olarak, ek bir işlem yapmanıza gerek kalmadan alır ve yayınlar.

Zero Client JavaScript

Sayfalar, tarayıcıya JavaScript gönderilmeden tamamen sunucu tarafında oluşturulur, bu da hızlı yükleme süreleri ve güçlü SEO puanları sağlar.

Yerleşik RSS Beslemeleri

Her blog, okuyucuların herhangi bir besleme toplayıcı veya okuyucu uygulaması aracılığıyla abone olabilmesi için otomatik olarak XML ve JSON RSS beslemeleri alır.

SEO ve Site Haritaları

Otomatik oluşturulan site haritaları, temiz URL'ler ve uygun meta etiketleri, içeriğinizin ilk günden itibaren arama motorları aracılığıyla keşfedilmesini sağlar.

Sosyal Bağlantı Entegrasyonu

Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky ve Discord profillerini site navigasyonundan herhangi bir özel kod yazmadan bağlayın.

BroadcastChannel uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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