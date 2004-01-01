BroadcastChannel, herkese açık Telegram kanallarını tam özellikli mikrobloglara dönüştüren, Astro destekli açık kaynaklı bir platformdur. Geleneksel bir CMS sürdürmek yerine, gönderilerinizi Telegram'da yazarsınız ve BroadcastChannel, hedef kitlenizin göz atabileceği hızlı, SEO optimize edilmiş bir web sitesi oluşturur. Her mesaj, uygun meta veriler, bir site haritası ve besleme okuyucuları ile içerik toplayıcıları için XML ve JSON formatlarında çift RSS beslemesi içeren bir sayfa haline gelir.

Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, Vercel, Cloudflare Pages veya başka herhangi bir üçüncü taraf hosting platformuna bağımlı olmadan size özel bir domain ve yayınladığınız içerik üzerinde tam kontrol sağlar. Ortaya çıkan site, tarayıcıya sıfır JavaScript gönderir — herhangi bir bağlantıda hızlıdır ve arama motoru tarayıcılarına karşı oldukça dost canlısıdır.