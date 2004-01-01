BroadcastChannel'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Herhangi bir herkese açık Telegram kanalını, sıfır istemci JavaScript'i ve otomatik RSS beslemeleri ile SEO dostu bir mikro bloga dönüştürün.
BroadcastChannel için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
BroadcastChannel ile neler oluşturabilirsiniz?
BroadcastChannel, herkese açık Telegram kanallarını tam özellikli mikrobloglara dönüştüren, Astro destekli açık kaynaklı bir platformdur. Geleneksel bir CMS sürdürmek yerine, gönderilerinizi Telegram'da yazarsınız ve BroadcastChannel, hedef kitlenizin göz atabileceği hızlı, SEO optimize edilmiş bir web sitesi oluşturur. Her mesaj, uygun meta veriler, bir site haritası ve besleme okuyucuları ile içerik toplayıcıları için XML ve JSON formatlarında çift RSS beslemesi içeren bir sayfa haline gelir.
Kendi VPS'inizde kendi kendine barındırma, Vercel, Cloudflare Pages veya başka herhangi bir üçüncü taraf hosting platformuna bağımlı olmadan size özel bir domain ve yayınladığınız içerik üzerinde tam kontrol sağlar. Ortaya çıkan site, tarayıcıya sıfır JavaScript gönderir — herhangi bir bağlantıda hızlıdır ve arama motoru tarayıcılarına karşı oldukça dost canlısıdır.
BroadcastChannel uygulamasının temel özellikleri
Telegram CMS olarak
Telegram'da gönderileri her zamanki gibi yazın — BroadcastChannel, bunları sitenize otomatik olarak, ek bir işlem yapmanıza gerek kalmadan alır ve yayınlar.
Zero Client JavaScript
Sayfalar, tarayıcıya JavaScript gönderilmeden tamamen sunucu tarafında oluşturulur, bu da hızlı yükleme süreleri ve güçlü SEO puanları sağlar.
Yerleşik RSS Beslemeleri
Her blog, okuyucuların herhangi bir besleme toplayıcı veya okuyucu uygulaması aracılığıyla abone olabilmesi için otomatik olarak XML ve JSON RSS beslemeleri alır.
SEO ve Site Haritaları
Otomatik oluşturulan site haritaları, temiz URL'ler ve uygun meta etiketleri, içeriğinizin ilk günden itibaren arama motorları aracılığıyla keşfedilmesini sağlar.
Sosyal Bağlantı Entegrasyonu
Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky ve Discord profillerini site navigasyonundan herhangi bir özel kod yazmadan bağlayın.
BroadcastChannel uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.