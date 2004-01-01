Cloudreve'i tek tıkla kurun.
Tam kontrolünüz altında, dosya paylaşımı, çevrimiçi önizleme ve çok kullanıcılı destek sunan kendi sunucunuzda barındırılan bulut depolama platformu.
Cloudreve için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Cloudreve ile neler oluşturabilirsiniz?
Cloudreve, bireylere ve ekiplere tam kontrol sahibi oldukları özel bir bulut sürücüsü sunmak amacıyla oluşturulmuş, 27.000'den fazla GitHub yıldızına sahip açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir bulut depolama platformudur. Sahip olduğunuz altyapıda her dosyayı depolarken, sürükle-bırak yüklemeleri, paylaşılabilir bağlantılar, çevrimiçi medya önizlemesi ve WebDAV masaüstü entegrasyonu gibi cilalı, Google Drive tarzı bir deneyim sunar.
Ticari bulut depolama hizmetlerinin aksine Cloudreve, VPS disk kapasitenizin ötesinde kullanıcı başına ücret, dosya taraması ve depolama limiti uygulamaz. Yerel disk, S3 uyumlu hizmetler, OneDrive ve Google Drive dahil olmak üzere birden fazla depolama arka ucunu destekleyerek, farklı depolamaları tek bir erişim noktası altında birleştirmenizi sağlar. Bu dağıtım, güvenilir meta veri depolaması ve hızlı dosya taraması için Cloudreve'i PostgreSQL ve Redis ile eşleştirir.
Cloudreve uygulamasının temel özellikleri
Çoklu depolama arka uçları
Yerel diski, S3 uyumlu depolama alanlarını, OneDrive'ı veya Google Drive'ı bağlayın ve tüm depolama alanını tek bir birleşik arayüzden yönetin.
Güvenli dosya paylaşımı
Kimin neye eriştiğini kontrol etmek için isteğe bağlı parola koruması, son kullanma tarihleri ve indirme limitleri içeren paylaşım bağlantıları oluşturun.
Online medya önizlemesi
Görselleri, videoları, ses dosyalarını, belgeleri ve kod dosyalarını indirmeden doğrudan tarayıcıda önizleyin.
WebDAV masaüstü erişimi
Cloudreve'i Windows, macOS veya Linux'ta ek yazılım olmadan yerel dosya sistemi entegrasyonu için bir ağ sürücüsü olarak bağlayın.
Kotalı çok kullanıcılı
Aileler, ekipler veya müşteriler için bireysel depolama kotaları ve izin seviyeleriyle kullanıcı hesapları oluşturun.
Cloudreve uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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