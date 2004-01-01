Cloudreve, bireylere ve ekiplere tam kontrol sahibi oldukları özel bir bulut sürücüsü sunmak amacıyla oluşturulmuş, 27.000'den fazla GitHub yıldızına sahip açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir bulut depolama platformudur. Sahip olduğunuz altyapıda her dosyayı depolarken, sürükle-bırak yüklemeleri, paylaşılabilir bağlantılar, çevrimiçi medya önizlemesi ve WebDAV masaüstü entegrasyonu gibi cilalı, Google Drive tarzı bir deneyim sunar.

Ticari bulut depolama hizmetlerinin aksine Cloudreve, VPS disk kapasitenizin ötesinde kullanıcı başına ücret, dosya taraması ve depolama limiti uygulamaz. Yerel disk, S3 uyumlu hizmetler, OneDrive ve Google Drive dahil olmak üzere birden fazla depolama arka ucunu destekleyerek, farklı depolamaları tek bir erişim noktası altında birleştirmenizi sağlar. Bu dağıtım, güvenilir meta veri depolaması ve hızlı dosya taraması için Cloudreve'i PostgreSQL ve Redis ile eşleştirir.