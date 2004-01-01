Cloudreve için % 69 oranına varan indirim

Cloudreve'i tek tıkla kurun.

Tam kontrolünüz altında, dosya paylaşımı, çevrimiçi önizleme ve çok kullanıcılı destek sunan kendi sunucunuzda barındırılan bulut depolama platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Cloudreve'i tek tıkla kurun.

Cloudreve için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Cloudreve ile neler oluşturabilirsiniz?

Cloudreve, bireylere ve ekiplere tam kontrol sahibi oldukları özel bir bulut sürücüsü sunmak amacıyla oluşturulmuş, 27.000'den fazla GitHub yıldızına sahip açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir bulut depolama platformudur. Sahip olduğunuz altyapıda her dosyayı depolarken, sürükle-bırak yüklemeleri, paylaşılabilir bağlantılar, çevrimiçi medya önizlemesi ve WebDAV masaüstü entegrasyonu gibi cilalı, Google Drive tarzı bir deneyim sunar.

Ticari bulut depolama hizmetlerinin aksine Cloudreve, VPS disk kapasitenizin ötesinde kullanıcı başına ücret, dosya taraması ve depolama limiti uygulamaz. Yerel disk, S3 uyumlu hizmetler, OneDrive ve Google Drive dahil olmak üzere birden fazla depolama arka ucunu destekleyerek, farklı depolamaları tek bir erişim noktası altında birleştirmenizi sağlar. Bu dağıtım, güvenilir meta veri depolaması ve hızlı dosya taraması için Cloudreve'i PostgreSQL ve Redis ile eşleştirir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Cloudreve uygulamasının temel özellikleri

Çoklu depolama arka uçları

Yerel diski, S3 uyumlu depolama alanlarını, OneDrive'ı veya Google Drive'ı bağlayın ve tüm depolama alanını tek bir birleşik arayüzden yönetin.

Güvenli dosya paylaşımı

Kimin neye eriştiğini kontrol etmek için isteğe bağlı parola koruması, son kullanma tarihleri ve indirme limitleri içeren paylaşım bağlantıları oluşturun.

Online medya önizlemesi

Görselleri, videoları, ses dosyalarını, belgeleri ve kod dosyalarını indirmeden doğrudan tarayıcıda önizleyin.

WebDAV masaüstü erişimi

Cloudreve'i Windows, macOS veya Linux'ta ek yazılım olmadan yerel dosya sistemi entegrasyonu için bir ağ sürücüsü olarak bağlayın.

Kotalı çok kullanıcılı

Aileler, ekipler veya müşteriler için bireysel depolama kotaları ve izin seviyeleriyle kullanıcı hesapları oluşturun.

Cloudreve uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

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30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

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