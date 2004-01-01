Damselfly'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Cihaz içi yüz tanıma, nesne algılama ve tam metin meta veri araması özelliklerine sahip sunucu tabanlı fotoğraf yönetimi.
Damselfly için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Damselfly ile neler oluşturabilirsiniz?
Damselfly, çok büyük kütüphaneler için geliştirilmiş sunucu tabanlı bir fotoğraf yönetim uygulamasıdır. Üst düzey bir resim klasörünü indeksler, arka planda küçük resimler oluşturur ve hızlı bir Blazor WebAssembly UI aracılığıyla IPTC anahtar kelime etiketleri, klasör adları, EXIF meta verileri, yüzler ve algılanan nesneler arasında arama yapmanızı sağlar. Yüz tanıma ve nesne algılama, herhangi bir SaaS bağımlılığı olmadan yerel olarak ve çevrimdışı çalışır.
Damselfly'yi kendi VPS'inizde barındırmak, fotoğraf meta verilerini, yüz vektörlerini ve kütüphane yapısını halka açık bir fotoğraf hizmeti yerine kontrol ettiğiniz altyapı içinde tutar. Platform, 500.000'den fazla görüntü kataloğunu saniye altı aramalarla işler, rol tabanlı yetkilendirmelere sahip çok kullanıcılı hesapları destekler ve dizüstü bilgisayara senkronizasyonlu düzenleme iş akışları için Damselfly Desktop istemcisiyle eşleşir.
Damselfly uygulamasının temel özellikleri
Yerel yüz tanıma
Yüz algılama ve tanıma işlemlerini tamamen sunucuda, hiçbir üçüncü taraf API bağımlılığı olmadan gerçekleştirir ve kişiye göre göz atma iş akışları için fotoğrafları tanınan kişilere göre kümelendirir.
Nesne algılama
Kütüphanenizdeki nesneleri, sahneleri ve görüntü renklerini tanımlar, böylece "köpek" veya "plaj" araması manuel etiketleme olmasa bile eşleşen fotoğrafları döndürür.
IPTC anahtar kelime etiketleme
ExifTool aracılığıyla hızlı, tahribatsız EXIF/IPTC anahtar kelime güncellemeleri — etiketler değiştiğinde JPEG'ler yeniden kodlanmaz, orijinal kaliteyi koruyarak.
Tam metin metadata arama
Etikete, klasöre, dosya adına, kameraya, lense, tarih aralığına, yönlendirmeye ve daha fazlasına göre yüz binlerce görsel arasında saniyenin altında arama.
Seçim sepeti
Arama sonuçlarındaki görselleri kalıcı bir sepete kaydedin, ardından indirin, filigranlarla dışa aktarın veya Damselfly istemcisiyle bir masaüstü bilgisayara senkronize edin.
Damselfly uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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