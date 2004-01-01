Damselfly, çok büyük kütüphaneler için geliştirilmiş sunucu tabanlı bir fotoğraf yönetim uygulamasıdır. Üst düzey bir resim klasörünü indeksler, arka planda küçük resimler oluşturur ve hızlı bir Blazor WebAssembly UI aracılığıyla IPTC anahtar kelime etiketleri, klasör adları, EXIF meta verileri, yüzler ve algılanan nesneler arasında arama yapmanızı sağlar. Yüz tanıma ve nesne algılama, herhangi bir SaaS bağımlılığı olmadan yerel olarak ve çevrimdışı çalışır.

Damselfly'yi kendi VPS'inizde barındırmak, fotoğraf meta verilerini, yüz vektörlerini ve kütüphane yapısını halka açık bir fotoğraf hizmeti yerine kontrol ettiğiniz altyapı içinde tutar. Platform, 500.000'den fazla görüntü kataloğunu saniye altı aramalarla işler, rol tabanlı yetkilendirmelere sahip çok kullanıcılı hesapları destekler ve dizüstü bilgisayara senkronizasyonlu düzenleme iş akışları için Damselfly Desktop istemcisiyle eşleşir.