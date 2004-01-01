Damselfly için % 69 oranına varan indirim

Damselfly'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

Cihaz içi yüz tanıma, nesne algılama ve tam metin meta veri araması özelliklerine sahip sunucu tabanlı fotoğraf yönetimi.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
346,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Damselfly'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.

Damselfly için bir VPS planı seçin

En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Damselfly ile neler oluşturabilirsiniz?

Damselfly, çok büyük kütüphaneler için geliştirilmiş sunucu tabanlı bir fotoğraf yönetim uygulamasıdır. Üst düzey bir resim klasörünü indeksler, arka planda küçük resimler oluşturur ve hızlı bir Blazor WebAssembly UI aracılığıyla IPTC anahtar kelime etiketleri, klasör adları, EXIF meta verileri, yüzler ve algılanan nesneler arasında arama yapmanızı sağlar. Yüz tanıma ve nesne algılama, herhangi bir SaaS bağımlılığı olmadan yerel olarak ve çevrimdışı çalışır.

Damselfly'yi kendi VPS'inizde barındırmak, fotoğraf meta verilerini, yüz vektörlerini ve kütüphane yapısını halka açık bir fotoğraf hizmeti yerine kontrol ettiğiniz altyapı içinde tutar. Platform, 500.000'den fazla görüntü kataloğunu saniye altı aramalarla işler, rol tabanlı yetkilendirmelere sahip çok kullanıcılı hesapları destekler ve dizüstü bilgisayara senkronizasyonlu düzenleme iş akışları için Damselfly Desktop istemcisiyle eşleşir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Damselfly uygulamasının temel özellikleri

Yerel yüz tanıma

Yüz algılama ve tanıma işlemlerini tamamen sunucuda, hiçbir üçüncü taraf API bağımlılığı olmadan gerçekleştirir ve kişiye göre göz atma iş akışları için fotoğrafları tanınan kişilere göre kümelendirir.

Nesne algılama

Kütüphanenizdeki nesneleri, sahneleri ve görüntü renklerini tanımlar, böylece "köpek" veya "plaj" araması manuel etiketleme olmasa bile eşleşen fotoğrafları döndürür.

IPTC anahtar kelime etiketleme

ExifTool aracılığıyla hızlı, tahribatsız EXIF/IPTC anahtar kelime güncellemeleri — etiketler değiştiğinde JPEG'ler yeniden kodlanmaz, orijinal kaliteyi koruyarak.

Tam metin metadata arama

Etikete, klasöre, dosya adına, kameraya, lense, tarih aralığına, yönlendirmeye ve daha fazlasına göre yüz binlerce görsel arasında saniyenin altında arama.

Seçim sepeti

Arama sonuçlarındaki görselleri kalıcı bir sepete kaydedin, ardından indirin, filigranlarla dışa aktarın veya Damselfly istemcisiyle bir masaüstü bilgisayara senkronize edin.

Damselfly uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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