Browserless'ı tek tıkla dağıtın.
Web scraping, PDF oluşturma ve otomatik testler için REST ve WebSocket API'si ile servis olarak sunulan headless Chrome tarayıcı.
Browserless için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Browserless ile neler oluşturabilirsiniz?
Browserless, headless Chrome'u ağdan erişilebilir bir hizmete dönüştürerek kendi uygulamalarınızdaki tarayıcı süreçlerini, bellek sızıntılarını ve bağımlılık çakışmalarını yönetme karmaşıklığını ortadan kaldırır. Geliştiriciler, Puppeteer, Playwright veya Selenium kullanarak bir REST API veya WebSocket aracılığıyla bağlanır — Browserless, oturum yaşam döngüsünü, kaynak temizliğini ve eş zamanlı yürütmeyi otomatik olarak yönetir.
Bir VPS üzerinde self-hosting yapmak, tarayıcı yapılandırması, kullanıcı aracıları ve proxy ayarları üzerinde tam kontrol sağlarken, bulut tarayıcı otomasyon hizmetleri tarafından talep edilen istek başına ücretleri ortadan kaldırır. Hassas scraping mantığı ve çıkarılan veriler kendi altyapınızda kalır ve eş zamanlılık limitlerini mevcut kaynaklara uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Browserless uygulamasının temel özellikleri
REST ve WebSocket API
Chrome'u HTTP veya WebSocket üzerinden programatik olarak kontrol edin, mevcut kodunuzu değiştirmeden Puppeteer, Playwright ve Selenium ile uyumludur.
PDF ve Ekran Görüntüsü Oluşturma
Herhangi bir URL'yi veya HTML'yi, esnek görüntü alanı, kağıt boyutu ve öğe hedefleme seçenekleriyle piksel mükemmelliğinde bir PDF'e veya ekran görüntüsüne dönüştürün.
Eş zamanlı Oturum Yönetimi
Browserless, birden çok paralel tarayıcı oturumunu sıraya alır ve yönetir, kaynakları otomatik olarak temizler ve böylece ana bilgisayarınızın belleği asla tükenmez.
Token Tabanlı Kimlik Doğrulama
Önceden oluşturulmuş bir API anahtarı, tarayıcı hizmetinize erişimi kısıtlar ve bilişim kaynaklarınızın yetkisiz kullanımını engeller.
JavaScript ile Oluşturulan Kazıma
Hedef sayfalarda tam istemci tarafı JavaScript'i yürütür, bu da statik kazıyıcıların ulaşamadığı SPAs'lerden ve dinamik olarak yüklenen içerikten veri çıkarmayı mümkün kılar.
Browserless uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
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