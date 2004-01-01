Browserless, headless Chrome'u ağdan erişilebilir bir hizmete dönüştürerek kendi uygulamalarınızdaki tarayıcı süreçlerini, bellek sızıntılarını ve bağımlılık çakışmalarını yönetme karmaşıklığını ortadan kaldırır. Geliştiriciler, Puppeteer, Playwright veya Selenium kullanarak bir REST API veya WebSocket aracılığıyla bağlanır — Browserless, oturum yaşam döngüsünü, kaynak temizliğini ve eş zamanlı yürütmeyi otomatik olarak yönetir.

Bir VPS üzerinde self-hosting yapmak, tarayıcı yapılandırması, kullanıcı aracıları ve proxy ayarları üzerinde tam kontrol sağlarken, bulut tarayıcı otomasyon hizmetleri tarafından talep edilen istek başına ücretleri ortadan kaldırır. Hassas scraping mantığı ve çıkarılan veriler kendi altyapınızda kalır ve eş zamanlılık limitlerini mevcut kaynaklara uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.