Hostinger Horizons, herhangi bir kodlama bilgisine gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Onu parmaklarınızın ucundaki bir yazılım mühendisi gibi düşünebilirsiniz.

Başlamak oldukça kolay, yalnızca ne yapmak istediğinizi kendi dilinizde tarif eden bir komut girin ve Hostinger Horizons sizin için uygulamanızı oluştursun. Sohbet penceresinin sağındaki önizleme alanında her şeyi görebilir ve test edebilirsiniz.

Hostinger Horizons, ses ve görselleri de anlayabilir. Örneğin, uygulamanızın bir taslağını ya da yapay zekanın düzeltmesi gereken bir ekran görüntüsünü yükleyebilirsiniz.

Bir özelliği eklemek, bir öğeyi kaldırmak, metni değiştirmek veya ayarlamalar yapmak mı istiyorsunuz? Bunların hepsini yapay zeka aracısıyla sohbet ederek gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçtan memnun kaldığınızda, web uygulamanızı tek tıkla yayınlayabilirsiniz.

Ayrıca özel alan adınızı doğrudan Horizons arayüzünden kolayca bağlayabilirsiniz. İşinizi büyütmenize yardımcı olacak profesyonel e-posta gibi başka kullanışlı araçlara da erişiminiz olur.

Bu kodsuz yaklaşım sayesinde, web uygulamanızı yapmak veya yayınlamak için herhangi bir teknik bilgiye sahip olmanız gerekmez.

Araca dair daha fazla bilgi edinmek için Hostinger Horizons SSS sayfasını ya da başlangıç rehberimizi inceleyin.