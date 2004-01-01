Çevrimiçi olun: Uygun fiyatlı planlar ve hizmetler
Hostinger Horizons nedir?
Fikrinizi açıklayın
Yapay zekaya sadece fikrinizi söyleyerek hızlıca işe koyulun ve onu metinle ya da görsellerle yönlendirin.
İyileştirin ve düzenleyin
Bir değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Metinden tasarıma, yapıdan yerleşime kadar her şeyi düzenlemesini yapay zekadan isteyin.
Tek tıkla yayına geçin
Projenizi doğrudan arayüzden özel bir alan adı altında yayınlayın, tek yapmanız gereken bir kez tıklamak.
Hostinger Horizons'ı ücretsiz deneyin
Bir sonraki projenize bir adım önde başlayın
Hızlı bir şekilde başlamak için kullanıma hazır bir komut seçin. Sonra onu kendinize ait hale getirmek için özelleştirin.
Eskiden bir ekip gerekiyordu. Şimdi tek başına Horizons yeter.
Kodlamadan daha hızlı
İhtiyacınız olanı tanımlayın, düzenleyin ve yayınlayın. Üstelik hepsini yapay zeka ile sohbet ederek yapın. Kod yok, beklemek yok, sadece hızlı sonuçlar var.
Güzel tasarımlar yaratın
Hostinger Horizons ile en iyi UI/UX uygulamalarını kullanarak uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Tasarımcıya gerek yok.
Hemen ödeme almaya başlayın
Stripe, PayPal veya başka bir ağ geçidini kullanmak için yapay zekadan istemeniz yeterli, sizin için sorunsuza bağlayacaktır.
Uygulamanızı etkileşimli hale getirin
Kullanıcıların kaydolmasına, veri kaydetmesine, dosya yüklemesine ve daha fazlasına izin verin. Horizons, Supabase gibi güvenilir teknolojiyi kullanarak her şeyi halleder.
Hataları otomatik olarak düzeltin
Horizons, söz dizimi sorunları gibi yaygın hataları yakalar ve düzeltir ve hiçbir ekstra ücret ödemeniz gerekmez. Böylece kesinti yaşamadan yaratmaya devam edebilirsiniz.
Görsel olarak düzenleyin
Ekstra mesaj kullanmadan metni, düğmeleri ve daha fazlasını hızlıca değiştirmek için uygulamanıza tıklayın.
Kullanıcılar beğeniyor, sektör liderleri öneriyor
Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!
Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.
Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!
Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.
Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.