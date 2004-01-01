Çevrimiçi olun: Uygun fiyatlı planlar ve hizmetler

Hostinger Horizons nedir?

Hostinger Horizons, zahmetsiz web uygulaması oluşturmayı herkes için erişilebilir hale getiren kodsuz bir web uygulama yapıcıdır. Artık yayınlamak için büyük bir ekibe veya büyük bir bütçeye ihtiyacınız yok! Tek gereken bir fikir.
01

Fikrinizi açıklayın

Yapay zekaya sadece fikrinizi söyleyerek hızlıca işe koyulun ve onu metinle ya da görsellerle yönlendirin.

02

İyileştirin ve düzenleyin

Bir değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Metinden tasarıma, yapıdan yerleşime kadar her şeyi düzenlemesini yapay zekadan isteyin.

03

Tek tıkla yayına geçin

Projenizi doğrudan arayüzden özel bir alan adı altında yayınlayın, tek yapmanız gereken bir kez tıklamak.

Hostinger Horizons'ı ücretsiz deneyin

Hiçbir kod yazmadan fikrinizi hayata geçirin. Yapay zeka ile sohbet ederek oluşturun ve tek tıkla yayınlayın.

Bir sonraki projenize bir adım önde başlayın

Hızlı bir şekilde başlamak için kullanıma hazır bir komut seçin. Sonra onu kendinize ait hale getirmek için özelleştirin.

Dijital ürün için açılış sayfası

Dijital ürün için açılış sayfası

Mini dükkan

Mini dükkan

Kapsamlı bir çevrimiçi mağaza

Kapsamlı bir çevrimiçi mağaza

Eskiden bir ekip gerekiyordu. Şimdi tek başına Horizons yeter.

Kodlamadan daha hızlı

İhtiyacınız olanı tanımlayın, düzenleyin ve yayınlayın. Üstelik hepsini yapay zeka ile sohbet ederek yapın. Kod yok, beklemek yok, sadece hızlı sonuçlar var.

Güzel tasarımlar yaratın

Hostinger Horizons ile en iyi UI/UX uygulamalarını kullanarak uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Tasarımcıya gerek yok.

Hemen ödeme almaya başlayın

Stripe, PayPal veya başka bir ağ geçidini kullanmak için yapay zekadan istemeniz yeterli, sizin için sorunsuza bağlayacaktır.

Uygulamanızı etkileşimli hale getirin

Kullanıcıların kaydolmasına, veri kaydetmesine, dosya yüklemesine ve daha fazlasına izin verin. Horizons, Supabase gibi güvenilir teknolojiyi kullanarak her şeyi halleder.

Hataları otomatik olarak düzeltin

Horizons, söz dizimi sorunları gibi yaygın hataları yakalar ve düzeltir ve hiçbir ekstra ücret ödemeniz gerekmez. Böylece kesinti yaşamadan yaratmaya devam edebilirsiniz.

Görsel olarak düzenleyin

Ekstra mesaj kullanmadan metni, düğmeleri ve daha fazlasını hızlıca değiştirmek için uygulamanıza tıklayın.

Kullanıcılar beğeniyor, sektör liderleri öneriyor

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik oluşturucu

Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.

Projeniz için her şey tek bir yerde

Web Hosting + domain

Web Hosting + domain

Bir aylık ücretsiz hosting alın ve projenizi özel bir domain altında yayınlayın. Üçüncü taraf çözümlere başvurmanız gerekmez.
Profesyonel e-posta

Profesyonel e-posta

Markanız her şeyin başı! öne çıkın, güvenilirliğinizi artırın ve hedef kitlenizle kolayca bağlantı kurun.

