Black Friday: %85'e varan indirimlerle çevrimiçi dünyaya adım atın
E-posta Pazarlaması
Kaç aboneniz var?
0
50k
%0 İNDİRİM
Aylık
Aylık 500 adede kadar benzersiz abone
₺ 247,99
₺ 247,99 /ay
+ ay ücretsiz
Sınırlı süreli fırsat
1 ay için. ₺247,99/ay karşılığında yenilenir.
Ayda 3 500 e-posta gönderin
Aylık 5 adet ücretsiz AI destekli mesajı alın
E-postalarınızda Reach logosu bulunmaz
Karşılama e-posta otomasyonu ayarlama
En Popüler
%73 İNDİRİM
Yıllık
Aylık 500 adede kadar benzersiz abone
₺ 247,99
₺ 65,99 /ay
+ ay ücretsiz
Sınırlı süreli fırsat
12 ay için. ₺82,99/ay karşılığında yenilenir.
Ayda 3 500 e-posta gönderin
Aylık 5 adet ücretsiz AI destekli mesajı alın
E-postalarınızda Reach logosu bulunmaz
Karşılama e-posta otomasyonu ayarlama
Her plana dahil olan özellikler
Web Sitesi Oluşturucu abonelerinizi otomatik olarak senkronize edin
İçerikten tasarıma kadar her şey dahil e-posta pazarlaması
E-posta kampanyası analizlerini ve sonuçlarını takip edin
7/24 desteğin tadını çıkarın
Gösterilen fiyat, geçerli vergiler hariç aylık ücrettir.
Yapay zeka ile tasarlayın
Profesyonel, mobil uyumlu e-postalar oluşturun; teknik beceriye gerek yok
Her zaman markaya uygun
Her şablonu özelleştirmek için stil ayarlarınızı uygulayın ve kaydedin
Optimize edin ve büyütün
Kampanyalarınızı yeni zirvelere taşımak için performans sonuçlarını takip edin
Hostinger Reach ile oluşturur, pazarlar ve işimi büyütürüm. Her şey tek bir yerde. Ek araç gerekmez, sorunsuz çalışır.
Hedef kitlenize ulaşmak artık daha kolay
Yüksek dönüşüm sağlayan e-postalar oluşturun ve erişiminizi zahmetsizce genişletin.
Zor işi yapay zeka yapıyor
Hedeflerinize ulaşmak için tasarlanmış e-postalarla harekete geçin, gönderin ve büyüyün.
En iyi uygulama düzeni, içeriği ve görselleri oluşturmanın kolay ve hızlı yolu.
Abone sayınızı artırın
Hostinger Web Sitesi Oluşturucu Formlarını kullanıyorsanız web sitesi abonelerinizi otomatik olarak senkronize edin.
Kişilerinizi bir WordPress eklentisi kullanarak senkronize edin.
Güvenle gönderin ve ölçeklendirin
Açılışları, tıklamaları ve performansı gerçek zamanlı olarak takip edin; neyin işe yaradığını anında öğrenin.
Net ve okunması kolay kampanya içgörüleriyle daha akıllı kararlar alın.
Hostinger Reach e-posta pazarlaması SSS
E-posta pazarlama araçlarımız ve genel olarak e-posta kampanyalarıyla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun.