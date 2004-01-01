Black Friday fırsatlarını kaçırmayın:

Black Friday: %85'e varan indirimlerle çevrimiçi dünyaya adım atın

Web hosting
VPS hosting
n8n VPS hosting
Web Sitesi Oluşturucu
Horizons
Domainler
Kurumsal e-posta
E-posta Pazarlaması

E-posta Pazarlaması

7/24 destek

30 gün para iade garantisi

İstediğiniz zaman iptal edin

Kaç aboneniz var?

0
50k
%0 İNDİRİM

Aylık

Aylık 500 adede kadar benzersiz abone

₺  247,99
₺  247,99 /ay

+ ay ücretsiz

Sınırlı süreli fırsat
1 ay için. ₺247,99/ay karşılığında yenilenir.
Ayda 3 500 e-posta gönderin
Aylık 5 adet ücretsiz AI destekli mesajı alın
E-postalarınızda Reach logosu bulunmaz
Karşılama e-posta otomasyonu ayarlama
En Popüler
%73 İNDİRİM

Yıllık

Aylık 500 adede kadar benzersiz abone

₺  247,99
₺  65,99 /ay

+ ay ücretsiz

Sınırlı süreli fırsat
12 ay için. ₺82,99/ay karşılığında yenilenir.
Ayda 3 500 e-posta gönderin
Aylık 5 adet ücretsiz AI destekli mesajı alın
E-postalarınızda Reach logosu bulunmaz
Karşılama e-posta otomasyonu ayarlama
Ücretsiz

Ücretsiz deneyin

Ayda 100'e kadar benzersiz abone

₺  40,99
₺  0,00 /ay

+ ay ücretsiz

Sınırlı süreli fırsat
₺40,99/ay üzerinden yenilenecek.
30 gün içinde para iade garantisi
Ayda 200 e-posta gönderin
E-postalarınızda Reach logosu bulunmaz
Karşılama e-posta otomasyonu ayarlama

Her plana dahil olan özellikler

Web Sitesi Oluşturucu abonelerinizi otomatik olarak senkronize edin
İçerikten tasarıma kadar her şey dahil e-posta pazarlaması
E-posta kampanyası analizlerini ve sonuçlarını takip edin
7/24 desteğin tadını çıkarın

Gösterilen fiyat, geçerli vergiler hariç aylık ücrettir.

Yapay zeka ile tasarlayın

Profesyonel, mobil uyumlu e-postalar oluşturun; teknik beceriye gerek yok

Her zaman markaya uygun

Her şablonu özelleştirmek için stil ayarlarınızı uygulayın ve kaydedin

Optimize edin ve büyütün

Kampanyalarınızı yeni zirvelere taşımak için performans sonuçlarını takip edin

Leonardo Amoyr

Hostinger Reach ile oluşturur, pazarlar ve işimi büyütürüm. Her şey tek bir yerde. Ek araç gerekmez, sorunsuz çalışır.

Leonardo Amoyr

Girişimci ve İçerik Oluşturucu

Hedef kitlenize ulaşmak artık daha kolay

Yüksek dönüşüm sağlayan e-postalar oluşturun ve erişiminizi zahmetsizce genişletin.
Hedeflerinize ulaşmak için tasarlanmış e-postalarla harekete geçin, gönderin ve büyüyün.

Zor işi yapay zeka yapıyor

Hedeflerinize ulaşmak için tasarlanmış e-postalarla harekete geçin, gönderin ve büyüyün.
En iyi uygulama düzeni, içeriği ve görselleri oluşturmanın kolay ve hızlı yolu.
Hostinger Web Sitesi Oluşturucu Formlarını kullanıyorsanız web sitesi abonelerinizi otomatik olarak senkronize edin.

Abone sayınızı artırın

Hostinger Web Sitesi Oluşturucu Formlarını kullanıyorsanız web sitesi abonelerinizi otomatik olarak senkronize edin.
Kişilerinizi bir WordPress eklentisi kullanarak senkronize edin.
Açılışları, tıklamaları ve performansı gerçek zamanlı olarak takip edin; neyin işe yaradığını anında öğrenin.

Güvenle gönderin ve ölçeklendirin

Açılışları, tıklamaları ve performansı gerçek zamanlı olarak takip edin; neyin işe yaradığını anında öğrenin.
Net ve okunması kolay kampanya içgörüleriyle daha akıllı kararlar alın.
Reach

E-posta pazarlamasının yeni bir dönemine girin

Hostinger Reach e-posta pazarlaması SSS

E-posta pazarlama araçlarımız ve genel olarak e-posta kampanyalarıyla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun.

E-posta pazarlaması nedir?

Hostinger Reach e-posta pazarlama hizmeti nedir?

Hostinger Reach diğer e-posta pazarlama uygulamalarından nasıl farklıdır?

Hostinger Reach'i kullanmanın maliyeti ne kadar?

Hostinger Reach ile e-posta kampanyası göndermek için hangi adımları izlemem gerekiyor?

Hostinger Reach damlama kampanyası oluşturmak için kullanılabilir mi?

Kampanyalarım için nasıl e-posta listesi oluştururum?

Reach uyumluluğu ve çıktıyı nasıl garantiliyor?

Üçüncü parti hizmetleri Hostinger Reach ile entegre etmek mümkün mü?