Hostinger Reach, sadelik, hız ve sonuç odaklılık için tasarlanmıştır, herhangi bir tasarım veya pazarlama deneyimi gerektirmez. Çoğu e-posta aracından farklı olarak, Reach’in merkezinde yapay zeka destekli şablon oluşturucu bulunur. İster bir ürün lansmanı, özel teklif ya da bülten güncellemesi olsun, anında profesyonel ve mobil uyumlu bir e-posta taslağı oluşturur. Yalnızca içeriği sizin için yazmakla kalmaz, aynı zamanda mesajınıza en uygun düzeni önerir ve stil ayarlarınızı kaydederek her seferinde sıfırdan başlamanızı önler.

Her şablon özelleştirilebilir yapıdadır; böylece e-postalarınız markanızın görünümünü, hissini ve ses tonunu yansıtır. Ayrıca, şablonlar kanıtlanmış en iyi uygulamalara göre hazırlandığı için okunabilirlik, erişilebilirlik ve kullanıcı etkileşimi açısından optimize edilmiştir.

Reach, Hostinger ürün paketiyle sıkı bir şekilde entegredir. Kendi markanıza ait bir domain ve profesyonel e-posta adresi oluşturabilir, e-postalarınızı bu adresten göndererek kitlenizin güvenini kazanabilir ve teslimat başarınızı artırabilirsiniz.