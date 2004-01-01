Çevrimiçi olun: Uygun fiyatlı planlar ve hizmetler
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Dünya çapında 4+ milyon site sahibi bize güveniyor
Hostinger ile çalışmaya başladığımızdan beri her şey inanılmazdı. Gerçekten hiç sorun yaşamadık ve eğer bir sorumuz olursa müşteri hizmetleri harikaydı.Tam öyküyü oku
Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibi sorunumu anlamak için ellerinden geleni yapıyor.Tam öyküyü oku
Acemilere göre, sezgisel ve iyi performans için çok iyi yapılandırılmış bir hosting şirketi arıyordum.Tam öyküyü oku
Her plana dahil olan özellikler
Yedeklemeler ve anlık görüntüler
Verilerinizi otomatik haftalık yedeklemelerle koruyun ve kolayca manuel anlık görüntüler oluşturun.
Güvenlik duvarı ve DDoS koruması
Sanal sunucunuzu her adımda güvende tutun. Wanguard DDoS filtrelememiz ve yapılandırması kolay güvenlik duvarımızla, her türlü zararlı trafiği uzak tutabilirsiniz.
%99,9 çalışma süresi
99,9 çalışma süresi garantimiz sayesinde sitenizin her zaman kullanıcıların erişimine açık kalır.
AI asistan
AI asistanımız, WordPress yükleme veya güvenlik duvarı kurallarını yapılandırma gibi görevlerde size rehberlik ederek VPS yönetimini basitleştirir.
7/24 müşteri desteği
İhtiyaç duyduğunuz her an uzman desteğine erişin. Genellikle 2 dakikadan kısa sürede yanıt veriyoruz ve ekibimiz 8'den fazla dil konuşuyor.
Destek sağlarken, gerçekten mühendislerimize Hostinger'ı kıyas noktası olarak gösteriyoruz.Tam öyküyü oku
Hostingi, alan adı ve SSL sertifikasını tek bir yerden yönetebildim, bu özellik sahiden rahatlatıcıydı.Tam öyküyü oku