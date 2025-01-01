70% indirimli
VPS DirectAdmin VPS Hosting
Daha Hızlı Performans için Hafif Panel
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 209,99 /ay
30 gün para iade garantili
DirectAdmin VPS Hosting Planınızı Seçin
KVM 1
₺ 445,99%61 İNDİRİM
₺ 171,99 /ay
₺273,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 572,99%63 İNDİRİM
₺ 209,99 /ay
₺381,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.017,99%69 İNDİRİM
₺ 317,99 /ay
₺762,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.098,99%70 İNDİRİM
₺ 635,99 /ay
₺1.525,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
Maksimum Hıza Ulaşın
DirectAdmin, sistem kaynaklarınızı koruyan hafif ve son derece verimli bir kontrol panelidir.Fiber bağlantılı altyapımız ve ultra hızlı NVMe depolamamızla birleştiğinde, web siteniz ışık hızında çalışır.
Güçlü DirectAdmin VPS Hosting Özellikleri
VPS Hosting'in gücünü ve DirectAdmin'in basitliğini tek bir pakette elde edin.
Hızlı KurulumAlmaLinux 8 64 bit'i DirectAdmin ile tek bir tıklamayla kurun. Müşteri projelerini host etmek ister misiniz? Önceden tanımlanmış bir bayi paketi seçin, işte bu kadar.
Yüksek Çalışma SüresiSitenizin her zaman kullanılabilir olmasını sağlamak için sunucularımızı 7/24 izliyoruz. Ayrıca DirectAdmin, kesinti süresini önlemek için otomatik kilitlenme kurtarma sunar.
Özel IPSunucu yapılandırması üzerinde daha fazla kontrol ve esnekliğin, alan adınız için daha iyi bir itibarın ve bir IP adresi aracılığıyla web sitenize doğrudan erişimin keyfini çıkarın.
Yapay Zeka Asistanı İle Daha Hızlı Çalışın
Web sitelerinizi kurma veya güvenlik duvarı ayarlarını değiştirme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? YZ Asistan'ımız, herhangi bir VPS sorunu yaşadığınızda size rehberlik etmek için burada. Tek yapmanız gereken soru sormak, ardından doğru yanıtları kısa sürede alın.
Milyonlarca Memnun Müşteriye Katılın
Küresel Veri Merkezi Ağı
Veri merkezlerimiz dünyanın dört bir yanında! Hedef kitlenize en yakın olanı seçin ve maksimum hıza ulaşın.
DirectAdmin VPS Hosting SSS
DirectAdmin hosting hizmetleri hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıdaki gibi.