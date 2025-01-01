DirectAdmin VPS hosting

DirectAdmin, JBMC Software'e ait Linux tabanlı bir web hosting kontrol panelidir. Kullanıcı dostu arayüzü, hem başlangıç hem de ileri düzey kullanıcılar için VPS yönetimini kolaylaştırır.

En önemlisi, DirectAdmin hafif bir panel - diğer büyük kontrol panellerinden daha az kaynak tüketir. Fiber bağlantılı veri merkezlerimiz ve yüksek hızlı NVMe depolama ile birleştirildiğinde, siteniz çok daha hızlı çalışacaktır.

Web hosting kontrol panelinin de üç kullanıcı erişim seviyesi vardır - yönetici, bayi ve kullanıcı. Bu, DirectAdmin'i birden fazla müşteri web sitesini yöneten işletme sahipleri ve ajanslar için mükemmel kılar.