70% indirimli

VPS DirectAdmin VPS Hosting

Daha Hızlı Performans için Hafif Panel

Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺  209,99 /ay
Planınızı Seçin
30 gün para iade garantili
DirectAdmin VPS hosting

DirectAdmin VPS Hosting Planınızı Seçin

Ödeme Şartları

Maksimum Hıza Ulaşın

DirectAdmin, sistem kaynaklarınızı koruyan hafif ve son derece verimli bir kontrol panelidir.

Fiber bağlantılı altyapımız ve ultra hızlı NVMe depolamamızla birleştiğinde, web siteniz ışık hızında çalışır.
DirectAdmin speed

Güçlü DirectAdmin VPS Hosting Özellikleri

VPS Hosting'in gücünü ve DirectAdmin'in basitliğini tek bir pakette elde edin.

AlmaLinux DirectAdmin

Hızlı Kurulum

AlmaLinux 8 64 bit'i DirectAdmin ile tek bir tıklamayla kurun. Müşteri projelerini host etmek ister misiniz? Önceden tanımlanmış bir bayi paketi seçin, işte bu kadar.
VPS uptime

Yüksek Çalışma Süresi

Sitenizin her zaman kullanılabilir olmasını sağlamak için sunucularımızı 7/24 izliyoruz. Ayrıca DirectAdmin, kesinti süresini önlemek için otomatik kilitlenme kurtarma sunar.
Dedicated IP

Özel IP

Sunucu yapılandırması üzerinde daha fazla kontrol ve esnekliğin, alan adınız için daha iyi bir itibarın ve bir IP adresi aracılığıyla web sitenize doğrudan erişimin keyfini çıkarın.

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Yapay Zeka Asistanı İle Daha Hızlı Çalışın

Web sitelerinizi kurma veya güvenlik duvarı ayarlarını değiştirme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? YZ Asistan'ımız, herhangi bir VPS sorunu yaşadığınızda size rehberlik etmek için burada. Tek yapmanız gereken soru sormak, ardından doğru yanıtları kısa sürede alın.

AI Assistant

Milyonlarca Memnun Müşteriye Katılın

Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Küresel Veri Merkezi Ağı

Veri merkezlerimiz dünyanın dört bir yanında! Hedef kitlenize en yakın olanı seçin ve maksimum hıza ulaşın.

VPS locations

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. VPS iadeleri, iadeler arasında 180 günlük bir bekleme süresine tabidir. Süreç sorunsuz ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen iade politikamızı kontrol edin (istisnalar uygulanabilir).

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DirectAdmin VPS Hosting SSS

DirectAdmin hosting hizmetleri hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıdaki gibi.

DirectAdmin Nedir Ve Ne İçin Kullanılır?

CPanel Ve DirectAdmin Arasındaki Fark Nedir?

VPS'ye DirectAdmin Nasıl Kurulur?

DirectAdmin Hosting - VPS Hizmetimi Özelleştirebilir Miyim?

Bir Web Sitesini Başka Bir DirectAdmin Hosting Sağlayıcısından Hostinger'a Nasıl Taşıyabilirim?

Teknik Destek Alacak Mıyım?