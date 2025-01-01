CyberPanel VPS hosting

CyberPanel, LiteSpeed ​​web sunucusu tarafından desteklenen açık kaynaklı bir hosting kontrol paneli. Birden fazla web sitesini, etki alanını, veritabanını, e-posta hesabını ve diğer web hosting temellerini yönetmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüz sağlar.

Açık kaynaklı bir platform olduğundan, onu barındırmak için kendi sanal özel sunucunuzu (VPS) kurmanız gerekir. En kolay yol Hostinger gibi bir hosting şirketinden VPS planı satın almaktır.

Kullanıcı yönetimli VPS hosting hizmetimiz, kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ve tek tık yükleyici sunar; böylece kontrol panelini hemen kurabilir ve şık bir şekilde oluşturmaya başlayabilirsiniz.