CyberPanel VPS hosting

70% oranına varan
CyberPanel VPS hostingİndirimi
Yoğun Trafikli Web Siteniz İçin Hafif Panel
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 209,99 /ay
30 gün para iade garantili
CyberPanel Hosting Planınızı Seçin
KVM 1
₺ 445,99%61 İNDİRİM
₺ 171,99 /ay
₺273,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 572,99%63 İNDİRİM
₺ 209,99 /ay
₺381,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.017,99%69 İNDİRİM
₺ 317,99 /ay
₺762,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.098,99%70 İNDİRİM
₺ 635,99 /ay
₺1.525,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
Hız için Tasarlanmış Şık Tasarım
Temiz bir arayüz, gelişmiş önbellekleme yetenekleri ve sağlam güvenlik özellikleri. CyberPanel, tek bir kontrol panelinde istediğiniz her şeye sahiptir.Eşsiz performansıyla bilinen LiteSpeed tarafından desteklenen CyberPanel, görevleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
Sunucu Yönetimi Görevlerinizi Hızlandırın
Hostinger'ın AMD EPYC işlemciler ve NVMe SSD depolama ile desteklenen LiteSpeed web sunucuları ile CyberPanel'den en iyi şekilde yararlanın.
Otomatik YükleyiciCyberPanel'i zahmetsizce kurmak ve sunucunuzu tam root erişimiyle özelleştirmek için tek tıkla işletim sistemi şablonumuzu kullanın.
Otomatik YedeklemelerOtomatik haftalık yedeklemelerimiz ve kolay geri yükleme işlevimiz sayesinde verilerinizi kaybetmek bir seçenek değildir.
Kötü Amaçlı Yazılım TarayıcısıOtomatik kötü amaçlı yazılım tarayıcısı ve yerleşik güvenlik duvarı ile kötü amaçlı dosyaları ve zararlı trafiği uzak tutun.
YZ Asistan'a Sorup Öğrenin
CyberPanel eklentilerini entegre etmek veya PHP yönetim özelliğini bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Yapay Zeka Asistanımıza sorun ve saniyeler içinde doğru yanıtları alın.
Güvenilir VPS Hosting Şirketi
Dünya Çapındaki Sunucular
Hostinger'ın Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da veri merkezleri bulunmaktadır. Daha hızlı içerik sunumu için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin.
CyberPanel VPS SSS
CyberPanel VPS Hosting hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını aşağıdaki gibidir.