70% oranına varan

CyberPanel VPS hosting

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Yoğun Trafikli Web Siteniz İçin Hafif Panel

Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺  209,99 /ay
Planınızı Seçin
30 gün para iade garantili
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CyberPanel Hosting Planınızı Seçin

Ödeme Şartları

Hız için Tasarlanmış Şık Tasarım

Temiz bir arayüz, gelişmiş önbellekleme yetenekleri ve sağlam güvenlik özellikleri. CyberPanel, tek bir kontrol panelinde istediğiniz her şeye sahiptir.

Eşsiz performansıyla bilinen LiteSpeed ​​tarafından desteklenen CyberPanel, görevleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
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Sunucu Yönetimi Görevlerinizi Hızlandırın

Hostinger'ın AMD EPYC işlemciler ve NVMe SSD depolama ile desteklenen LiteSpeed ​​web sunucuları ile CyberPanel'den en iyi şekilde yararlanın.

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Otomatik Yükleyici

CyberPanel'i zahmetsizce kurmak ve sunucunuzu tam root erişimiyle özelleştirmek için tek tıkla işletim sistemi şablonumuzu kullanın.
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Otomatik Yedeklemeler

Otomatik haftalık yedeklemelerimiz ve kolay geri yükleme işlevimiz sayesinde verilerinizi kaybetmek bir seçenek değildir.
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Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı

Otomatik kötü amaçlı yazılım tarayıcısı ve yerleşik güvenlik duvarı ile kötü amaçlı dosyaları ve zararlı trafiği uzak tutun.

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YZ Asistan'a Sorup Öğrenin

CyberPanel eklentilerini entegre etmek veya PHP yönetim özelliğini bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Yapay Zeka Asistanımıza sorun ve saniyeler içinde doğru yanıtları alın.

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Güvenilir VPS Hosting Şirketi

Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Dünya Çapındaki Sunucular

Hostinger'ın Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da veri merkezleri bulunmaktadır. Daha hızlı içerik sunumu için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin.

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30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. VPS iadeleri, iadeler arasında 180 günlük bir bekleme süresine tabidir. Süreç sorunsuz ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen iade politikamızı kontrol edin (istisnalar uygulanabilir).

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CyberPanel VPS SSS

CyberPanel VPS Hosting hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını aşağıdaki gibidir.

CyberPanel Nedir?

CyberPanel'in Diğer Kontrol Panellerinden Farkı Nedir?

CyberPanel ile Birden Fazla Web Sitesini Barındırabilir miyim? Bunları Nasıl Eklerim?

CyberPanel Hosting Yeni Başlayanlar İçin Uygun Mu?

CyberPanel'i VPS İle Nasıl Kullanırım?