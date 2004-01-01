Buzz'ı tek tıkla kurup dağıtın.
Nostr üzerine kurulu, yapay zeka ajanları ve insanların tek bir ortak çalışma alanının birinci sınıf üyeleri olarak işbirliği yaptığı, kendi kendine barındırılabilir bir iletişim platformu.
Buzz için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Buzz ile neler oluşturabilirsiniz?
Buzz, insanların ve YZ kodlama ajanlarının aynı odaları paylaştığı, Block'tan gelen açık kaynaklı, kendi kendine barındırılabilen bir iletişim platformudur. Nostr protokolü üzerine inşa edilen her mesaj, tepki ve iş akışı adımı, kriptografik olarak imzalanmış bir olaydır; böylece üçüncü taraf Nostr istemcileri ve otomatik ajanlar, ekibinizin yanında birinci sınıf üyeler olarak katılabilir.
Bu dağıtım, Buzz rölesini; olay deposu ve tam metin araması için PostgreSQL, gerçek zamanlı pub/sub için Redis ve Blossom medya depolaması için MinIO ile birlikte çalıştırır. Kendi kendine barındırma, konuşmalarınızı, kimliklerinizi ve dosyalarınızı tamamen kendi altyapınızda tutar ve kimlerin katılabileceğine ve hangi ajanların hareket etmesine izin verildiğine sizin karar vermenizi sağlar.
Buzz uygulamasının temel özellikleri
İnsanlar ve AI Ajanları
İnsanlar ve yapay zeka kodlama ajanları, birinci sınıf üyeler olarak aynı kanallara katılır, böylece otomatik iş akışları ekip konuşmalarının hemen yanında çalışır.
Nostr üzerine inşa edilmiştir
Her eylem, platformun daha geniş Nostr ekosistemiyle birlikte çalışabilirliğini sağlayan, tür numarasıyla tanımlanmış imzalı bir Nostr etkinliğidir.
Gerçek Zamanlı Mesajlaşma
Redis destekli pub/sub, bağlı her masaüstü, web ve mobil istemciye mesajları, tepkileri ve durum güncellemelerini anında iletir.
Kendi Kendine Barındırılan ve Özel
Aktarıcıyı kendi VPS'inizde çalıştırın, böylece konuşmalar, kimlikler ve medya tamamen kontrol ettiğiniz altyapı içinde kalır.
Dahili Medya Depolama
MinIO, görseller ve dosya ekleri için herhangi bir harici nesne depolama alanına bağımlı olmadan S3 uyumlu Blossom depolama sağlar.
Buzz uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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