webshop maken

Een webshop is winstgevender dan een traditionele winkel. Omdat je webshop online actief is, hoef je je geen zorgen te maken over kosten zoals elektriciteit, water en huur voor je bedrijfspand.

Je bent ook niet afhankelijk van je geografische locatie of vaste openingstijden, want een webshop is 24/7 open en vanuit alle hoeken van de wereld bereikbaar. De kans is groot dat je ook minder personeel nodig hebt, wat betekent dat de operationele kosten lager zullen uitvallen.

Net als bij een traditioneel bedrijf is de winst afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de sector, je niche, je producten of diensten, je prijsstrategie en je marketingbudget. Gewoonlijk verdienen kleine tot middelgrote e-commerce websites enkele honderden tot duizenden euro's per maand.