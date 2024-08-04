Hoewel n8n en Zapier beide tools zijn voor workflowautomatisering, richten ze zich op verschillende doelgroepen.

Een probleem dat sommige mensen met Zapier hebben, is dat het inflexibel kan zijn en functies achter betaalmuren verbergt. Het opschalen van je bronnen en het toevoegen van nieuwe workflows kan ook onvoorspelbaar duur zijn. In tegenstelling tot Zapier, dat werkt op een taakgebaseerd model, werkt n8n op workflowbasis en is het beter aanpasbaar.

Als je echter meer kant-en-klare connectoren nodig hebt, biedt n8n er ongeveer 1900, vergeleken met meer dan 5000 bij Zapier.