n8n 셀프 호스팅 최대 61% 할인

셀프 호스팅 n8n: 코드 없는 AI 워크플로

무제한 워크플로우 잠금 해제 무제한 동시 실행 시작 커뮤니티 노드에 접근 클라우드 솔루션보다 4배 적은 비용
30일 내 환불 보장
n8n 셀프 호스팅

최고의 VPS 상품 선택 - 셀프 호스팅 n8n 포함

각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

무제한 워크플로
무제한 동시 실행
커뮤니티 노드
큐 모드가 있는 n8n
100개의 사전 제작된 워크플로를 갖춘 n8n
원클릭 n8n 설치
Hostinger API n8n 커뮤니티 노드
MCP 기반 AI 어시스턴트
무료 주간 백업

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

워크플로 연결. 데이터 통합

무료로 사용할 수 있는 워크플로 자동화 도구인 n8n을 사용하면 모든 앱과 데이터를 하나의 맞춤형 노코드 플랫폼으로 연결할 수 있습니다. 간편하고 통합된 대시보드에서 워크플로를 설계하고 데이터를 처리하세요.
500개 이상의 앱 통합
MCP 서버 트리거
사전 구축된 워크플로
AI 노드
코드 없는 자동화

설정 및 관리가 쉽습니다
자신에게 가장 적합한 템플릿을 선택하세요: n8n, 대기열 모드가 있는 n8n, 100개 이상의 사전 제작된 워크플로에 액세스할 수 있는 n8n 템플릿.

무제한 워크플로
셀프호스팅 n8n을 사용하면 자동화 가능성이 무한하므로 확장을 지속할 수 있습니다.

더 많이 얻고, 더 적게 지불하세요
VPS 호스팅 상품을 이용하면 저렴한 비용과 높은 가치로 n8n 기능과 기타 혜택을 누릴 수 있습니다.

사용자 정의 커뮤니티 노드
n8n 커뮤니티가 개발한 사용자 정의 노드를 통해 더 많은 서비스와 도구에 액세스하세요.

권장 서버 위치:

확인 중...

지역별 배포. 글로벌 도달 범위

로딩 속도를 높이려면 시청자와 가까운 서버 위치를 선택하세요. 북미, 유럽, 아시아, 남미에 데이터 센터가 있습니다.

신뢰할 수 있는 VPS 호스팅

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
2025년 3월 3일

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 줬습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
2025년 4월 14일

호스팅어는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 채팅 봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀

Noel
Noel
2025년 4월 26일

드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 존중하는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 든든한 느낌입니다.

Omkar
Omkar
2025년 5월 30일

셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

Sylvain
Sylvain
2025년 6월 26일

Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.

Herriman
Herriman
2024년 11월 5일

Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.

Martin K
Martin K
2024년 8월 4일

회사 운영이 잘 되고 있고, 그 회사를 통해 제공하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 곳들만큼 비싸지 않습니다.

AI로 VPS를 관리하세요

Kodee를 만나보세요. MCP 기반 AI 비서로, 50개 이상의 언어로 서버 관리를 도와드립니다. 간단한 메시지로 채팅을 통해 성능, 보안, 데이터를 관리하세요. 자연어를 사용하여 질문하고 명령을 내릴 수 있습니다. 전문 용어는 필요 없습니다.
n8n 서버 상태 모니터링

VPS 성능을 지속적으로 확인하세요. CPU, 메모리, 디스크 사용량에 대한 세부 정보를 확인하여 문제를 조기에 발견하고 해결하세요.

보안 설정 관리

방화벽 규칙, SSH 키, 역방향 DNS를 설정하고 업데이트하여 서버를 안전하고 액세스 가능하게 유지하고 안전하게 관리하세요.

백업 및 스냅샷 처리

백업과 스냅샷을 만들어 데이터를 안전하게 보호하고, 채팅에서 바로 VPS를 빠르게 복원하세요.

n8n 호스팅에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요?

Hostinger VPS에서 n8n 설정하기

n8n 및 Hostinger API 자동화

MCP를 사용하여 AI 자동화 확장

위험 부담 없이 셀프 호스팅 n8n을 사용해 보세요

30일 환불 보장

n8n 호스팅을 위한 VPS FAQ

n8n 가상 사설 서버 호스팅 서비스에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 받아보세요.

n8n 호스팅이란 무엇인가요?

n8n을 셀프호스팅하는 방법은?

n8n을 셀프호스팅하는 데 비용은 얼마인가요?

n8n VPS 호스팅은 안전한가요?

VPS에서 n8n을 사용하여 맞춤형 AI 애플리케이션을 구축할 수 있나요?

n8n이 Zapier보다 나은가요?

n8n 워크플로를 Hostinger의 VPS로 마이그레이션할 수 있나요?

n8n VPS 호스팅에는 어떤 지원 옵션이 제공되나요?