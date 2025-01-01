n8n은 코드 한 줄 없이도 모든 앱과 데이터를 사용하기 쉽고 완벽하게 사용자 정의할 수 있는 하나의 공간에서 연결할 수 있는 오픈 소스 워크플로 자동화 도구입니다.

n8n VPS 호스팅을 사용하면 n8n을 셀프 호스팅하고 VPS에 대한 비용만 지불할 수 있습니다. 워크플로우, 무제한 실행, 커뮤니티 구축 노드에 대한 액세스를 무제한으로 이용하면서 설정을 완전히 안전하게 유지하고 확장할 수 있습니다.