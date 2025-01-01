n8n 셀프 호스팅 최대 61% 할인
셀프 호스팅 n8n: 코드 없는 AI 워크플로
최고의 VPS 상품 선택 - 셀프 호스팅 n8n 포함
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
코드 없는 자동화
설정 및 관리가 쉽습니다
자신에게 가장 적합한 템플릿을 선택하세요: n8n, 대기열 모드가 있는 n8n, 100개 이상의 사전 제작된 워크플로에 액세스할 수 있는 n8n 템플릿.
무제한 워크플로
셀프호스팅 n8n을 사용하면 자동화 가능성이 무한하므로 확장을 지속할 수 있습니다.
더 많이 얻고, 더 적게 지불하세요
VPS 호스팅 상품을 이용하면 저렴한 비용과 높은 가치로 n8n 기능과 기타 혜택을 누릴 수 있습니다.
사용자 정의 커뮤니티 노드
n8n 커뮤니티가 개발한 사용자 정의 노드를 통해 더 많은 서비스와 도구에 액세스하세요.
신뢰할 수 있는 VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 줬습니다.
호스팅어는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 채팅 봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 존중하는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 든든한 느낌입니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.
Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.
회사 운영이 잘 되고 있고, 그 회사를 통해 제공하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 곳들만큼 비싸지 않습니다.
n8n 서버 상태 모니터링
VPS 성능을 지속적으로 확인하세요. CPU, 메모리, 디스크 사용량에 대한 세부 정보를 확인하여 문제를 조기에 발견하고 해결하세요.
보안 설정 관리
방화벽 규칙, SSH 키, 역방향 DNS를 설정하고 업데이트하여 서버를 안전하고 액세스 가능하게 유지하고 안전하게 관리하세요.
백업 및 스냅샷 처리
백업과 스냅샷을 만들어 데이터를 안전하게 보호하고, 채팅에서 바로 VPS를 빠르게 복원하세요.