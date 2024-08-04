Embora o n8n e o Zapier sejam ferramentas de automação de fluxo de trabalho, eles atendem a públicos diferentes.

Um problema que algumas pessoas têm com o Zapier é que ele pode ser inflexível e ocultar recursos atrás de paywalls. Ampliar seus recursos e adicionar novos fluxos de trabalho também pode ser imprevisivelmente caro. Ao contrário do Zapier, que funciona com um modelo baseado em tarefas, o n8n funciona com base em fluxo de trabalho e é mais personalizável.

No entanto, se você precisar de mais conectores pré-criados, o n8n oferece cerca de 1.900, em comparação com mais de 5.000 do Zapier.