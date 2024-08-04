Até 57% de desconto em hospedagem própria n8n
n8n auto-hospedado: fluxos de trabalho de IA sem código
Escolha o melhor plano VPS – n8n auto-hospedado incluído
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano dividido pelo número de meses do seu plano.
Conecte fluxos de trabalho. Integre dados.
Automação sem código
Fácil de configurar e gerenciar
Escolha o melhor modelo para você: n8n, n8n com modo de fila ou um modelo n8n com acesso a mais de 100 fluxos de trabalho pré-criados.
Fluxos de trabalho ilimitados
Com o n8n auto-hospedado, as possibilidades de automação são infinitas, para que você possa continuar escalando.
Ganhe mais, pague menos
Com um plano de hospedagem VPS, acesse recursos n8n e outros benefícios com baixo custo e alto valor.
Nós de comunidade personalizados
Tenha acesso a mais serviços e ferramentas com nós personalizados desenvolvidos pela comunidade n8n.
Hospedagem VPS na qual você pode confiar
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando perfeitamente. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e genuinamente prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Parece sólido como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada novamente, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excepcional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro quanto alguns lugares com configurações e planos de VPS realmente excelentes.
Gerencie seu VPS com IA
Monitorar a saúde do servidor n8n
Monitore o desempenho do seu VPS. Obtenha detalhes sobre o uso de CPU, memória e disco para identificar e corrigir problemas o quanto antes.
Gerenciar configurações de segurança
Configure e atualize regras de firewall, chaves SSH e DNS reverso para manter seu servidor seguro, acessível e gerenciado com segurança.
Gerenciar backups e snapshots
Crie backups e snapshots para manter seus dados seguros e restaure rapidamente seu VPS diretamente do chat.