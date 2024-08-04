Até 57% de desconto em hospedagem própria n8n

Escolha o melhor plano VPS – n8n auto-hospedado incluído

Backup semanal grátis

Conecte fluxos de trabalho. Integre dados.

Uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho gratuita, o n8n permite que você conecte todos os seus aplicativos e dados em uma plataforma personalizável e sem código. Crie fluxos de trabalho e processe dados a partir de um painel simples e unificado.
Fácil de configurar e gerenciar
Escolha o melhor modelo para você: n8n, n8n com modo de fila ou um modelo n8n com acesso a mais de 100 fluxos de trabalho pré-criados.

Com o n8n auto-hospedado, as possibilidades de automação são infinitas, para que você possa continuar escalando.

Com um plano de hospedagem VPS, acesse recursos n8n e outros benefícios com baixo custo e alto valor.

Tenha acesso a mais serviços e ferramentas com nós personalizados desenvolvidos pela comunidade n8n.

Implantação local. Alcance global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Hospedagem VPS na qual você pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 de março de 2025

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando perfeitamente. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e genuinamente prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 de abril de 2025

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel
26 de abril de 2025

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Parece sólido como uma rocha.

Omkar
Omkar
30 de maio de 2025

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain
26 de junho de 2025

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada novamente, Carla.

Herriman
Herriman
5 de novembro de 2024

O VPS da Hostinger é absolutamente excepcional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K
4 de agosto de 2024

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro quanto alguns lugares com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Gerencie seu VPS com IA

Conheça o Kodee, seu assistente de IA com tecnologia MCP, pronto para ajudar você a gerenciar seu servidor em mais de 50 idiomas. Controle desempenho, segurança e dados com prompts simples, diretamente pelo chat. Use linguagem natural para fazer perguntas e dar comandos – sem precisar de jargões técnicos.
Monitorar a saúde do servidor n8n

Monitore o desempenho do seu VPS. Obtenha detalhes sobre o uso de CPU, memória e disco para identificar e corrigir problemas o quanto antes.

Gerenciar configurações de segurança

Configure e atualize regras de firewall, chaves SSH e DNS reverso para manter seu servidor seguro, acessível e gerenciado com segurança.

Gerenciar backups e snapshots

Crie backups e snapshots para manter seus dados seguros e restaure rapidamente seu VPS diretamente do chat.

Quer se aprofundar mais na hospedagem n8n?

