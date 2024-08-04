अपनी ज़रूरतों के आधार पर, आप निम्नलिखित VPS होस्टिंग प्लान में से कोई एक खरीद सकते हैं - सभी प्लान में सेल्फ-होस्टेड n8n शामिल है:

KVM 1 – ₹399.00/माह

KVM 2 – ₹499.00/माह

KVM 4 – ₹749.00/माह

KVM 4 – ₹1,499.00/माह

अपना प्लान चुनते समय, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान से विचार करें। उदाहरण के लिए, KVM 2 पैकेज दो वर्चुअल CPU कोर, 8 GB RAM और 100 GB NVMe SSD स्टोरेज के साथ आता है, जो छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों और ऑनलाइन स्टोर के लिए आदर्श है। छोटी शुरुआत करें और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों को अपग्रेड करें।

अगर आपके पास पहले से ही VPS होस्टिंग प्लान है, तो हमारे उपयोगकर्ता-अनुकूल hPanel के ज़रिए अपग्रेड करने में बस कुछ ही क्लिक लगते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में फँस जाते हैं, तो हमारे ग्राहक सफलता एजेंट आपकी मदद करने में खुशी महसूस करेंगे। हम 30-दिन की मनी-बैक गारंटी भी देते हैं, ताकि आप बिना किसी जोखिम के इसे आज़मा सकें।