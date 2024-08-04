मॉनसून सेल:

असीमित वर्कफ्लो
असीमित समवर्ती निष्पादन
कम्यूनिटी नोड्स
क्यू मोड के साथ n8n
100 प्री-बिल्ट वर्कफ्लो के साथ n8n
एक-क्लिक n8n इंस्टॉलेशन
होस्टिंगर API n8n कम्यूनिटी नोड
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
मुफ्त साप्ताहिक बैक-अप

वर्कफ़्लोज़ कनेक्ट करें। डेटा एकीकृत करें

एक निःशुल्क वर्कफ़्लो ऑटोमेशन टूल, n8n आपको अपने सभी ऐप्स और डेटा को एक अनुकूलन योग्य, नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म पर कनेक्ट करने की सुविधा देता है। एक सरल, एकीकृत डैशबोर्ड से वर्कफ़्लो डिज़ाइन करें और डेटा प्रोसेस करें।
500+ ऐप एकीकरण
एमसीपी सर्वर ट्रिगर
पूर्व-निर्मित वर्कफ़्लो
एआई नोड्स
नो-कोड स्वचालन

स्थापित करना और प्रबंधित करना आसान
अपने लिए सर्वोत्तम टेम्पलेट चुनें: n8n, कतार मोड वाला n8n, या 100+ पूर्व-निर्मित वर्कफ़्लो तक पहुंच वाला n8n टेम्पलेट।

असीमित वर्कफ़्लो
स्व-होस्टेड n8n के साथ, स्वचालन की संभावनाएं अनंत हैं, इसलिए आप स्केलिंग जारी रख सकते हैं।

अधिक पाओ, कम भुगतान करो
वीपीएस होस्टिंग योजना के साथ, कम लागत और उच्च मूल्य पर n8n सुविधाओं और अन्य लाभों तक पहुंच प्राप्त करें।

कस्टम समुदाय नोड्स
n8n समुदाय द्वारा विकसित कस्टम नोड्स के साथ अधिक सेवाओं और उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करें।

स्थानीय परिनियोजन. वैश्विक पहुँच

लोडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अपने दर्शकों के नज़दीक एक सर्वर लोकेशन चुनें। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

3 मार्च, 2025

मैं होस्टिंगर की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूँ! उनका अपटाइम लगातार बेहतरीन रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती रहती है। जब भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी, उनकी तकनीकी सहायता टीम तेज़, जानकार और वाकई मददगार रही।

14 अप्रैल, 2025

होस्टिंगर, एआई चैट बॉट + ह्यूमन चैट के साथ सब कुछ सुचारू और बेहतरीन है, अगर एआई आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। और हाँ, उनका वीपीएस तो कमाल का है, कोई उतार-चढ़ाव नहीं। डेवलपर टीम और बाकी सभी लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही बने रहें 🚀

26 अप्रैल, 2025

आखिरकार एक VPS होस्टिंग कंपनी जो इसे सही तरीके से करती है! उचित मूल्य। बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है। निर्बाध बैकअप। अच्छा सपोर्ट। विश्वसनीय। बहुत मज़बूत।

30 मई, 2025

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस तक पहुँच खोने के बाद, मैंने होस्टिंगर सपोर्ट से संपर्क किया, और मैं इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकता था। सपोर्ट टीम के कोडी और मोहम्मद अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान और गहन थे।

26 जून, 2025

मेरे होस्टिंगर VPS पर इस N8N अपग्रेड में मदद करने के लिए कार्ला का बहुत-बहुत शुक्रिया। पेशेवर और जानकार, कार्ला, फिर से शुक्रिया।

5 नवंबर, 2024

होस्टिंगर VPS बिल्कुल शानदार है। यह हमेशा काम करता है। यह हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, कभी क्रैश नहीं होता।

4 अगस्त, 2024

कंपनी अच्छा काम कर रही है, और मैं उनके ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से बहुत खुश हूँ। यह कुछ जगहों जितना महंगा नहीं है, जहाँ VPS सेटअप और मूल्य योजनाएँ वाकई बेहतरीन हैं।

AI के साथ अपने VPS का प्रबंधन करें

कोडी से मिलिए - आपका MCP-संचालित AI सहायक, जो 50 से ज़्यादा भाषाओं में आपके सर्वर को प्रबंधित करने में आपकी मदद के लिए तैयार है। सीधे चैट के ज़रिए, आसान निर्देशों से प्रदर्शन, सुरक्षा और डेटा को प्रबंधित करें। प्रश्न पूछने और आदेश देने के लिए सहज भाषा का प्रयोग करें - किसी तकनीकी शब्दजाल की आवश्यकता नहीं।
n8n सर्वर स्वास्थ्य की निगरानी करें

अपने VPS के प्रदर्शन पर नज़र रखें। CPU, मेमोरी और डिस्क उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें ताकि आप समस्याओं का जल्द पता लगाकर उन्हें ठीक कर सकें।

सुरक्षा सेटिंग्स प्रबंधित करें

अपने सर्वर को सुरक्षित, सुलभ और सुरक्षित रूप से प्रबंधित रखने के लिए फ़ायरवॉल नियम, SSH कुंजियाँ और रिवर्स DNS सेट अप और अपडेट करें।

बैकअप और स्नैपशॉट संभालें

अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बैकअप और स्नैपशॉट बनाएं, और चैट से सीधे अपने VPS को तुरंत पुनर्स्थापित करें।

क्या आप n8n होस्टिंग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं?

होस्टिंगर VPS पर n8n सेट अप करना

n8n और होस्टिंगर API स्वचालन

एमसीपी का उपयोग करके एआई स्वचालन का विस्तार करें

