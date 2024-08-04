Itse isännöity n8n

Jopa 61% alennusta itse isännöidystä n8n:stä
Yhdistä työnkulut. Integroi tiedot
Kooditon automaatio
Helppo asentaa ja hallita
Valitse itsellesi parhaiten sopiva malli: n8n, n8n jonotilalla tai n8n-malli, jossa on pääsy yli sataan valmiiseen työnkulkuun.
Rajattomasti työnkulkuja
Itse isännöidyn n8n:n automaatiomahdollisuudet ovat rajattomat, joten voit jatkaa skaalaamista.
Saat enemmän, maksat vähemmän
Virtuaalipalvelinpaketin avulla saat käyttöösi n8n:n ominaisuuksia ja muita arvokkaita etuja edullisesti.
Mukautetut yhteisönoodit
Saat käyttöösi enemmän palveluita ja työkaluja n8n-yhteisön kehittämien mukautettujen noodien avulla.
Virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen todella tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Heidän käyttöaikansa on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni toiminnassa sujuvasti. Aina kun olen tarvinnut apua, heidän tekninen tukitiiminsä on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki sujuu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin ja ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avustasi N8N-päivityksessä Hostinger VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa. Kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen heidän kauttaan käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja heillä on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Hallitse VPS:ääsi AI:n avulla
n8n-palvelimen kunnon valvonta
Pidä silmällä VPS:n suorituskykyä. Hanki tietoja suorittimen, muistin ja levyn käytöstä, jotta voit havaita ja korjata ongelmat varhaisessa vaiheessa.
Hallinnoi suojausasetuksia
Määritä ja päivitä palomuurisäännöt, SSH-avaimet ja käänteinen DNS pitääksesi palvelimesi turvassa, käytettävissä ja turvallisesti hallittuna.
Käsittele varmuuskopioita ja tilannevedoksia
Luo varmuuskopioita ja tilannevedoksia pitääksesi tietosi turvassa ja palauta VPS:si nopeasti suoraan chatista.