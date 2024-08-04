Itse isännöity n8n

n8n on avoimen lähdekoodin työnkulun automaatiotyökalu, jonka avulla voit yhdistää kaikki sovelluksesi ja datasi yhteen helppokäyttöiseen ja täysin muokattavaan paikkaan ilman riviäkään koodia.

n8n-virtuaalipalvelimen avulla voit isännöidä n8n:ää itse ja maksaa vain VPS:stäsi. Saat rajattomasti työnkulkuja, rajattomasti suorituksia ja pääsyn yhteisön rakentamiin noodeihin – pitäen samalla järjestelmän täysin turvallisena ja skaalautuvana.