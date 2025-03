Domainpääte, joka tunnetaan myös ylätason verkkotunnuksena (top-level domain tai TLD), on verkko-osoitteen loppuosa, joka sijoitetaan sen viimeisen pisteen perään. .com on suosituin TLD, jota käytetään laajalti verkko-osoitteissa.

Domainpääte auttaa ihmisiä tunnistamaan sivuston tarkoituksen tai maantieteellisen sijainnin. .us-päätteinen sivusto esimerkiksi viestii, että se keskittyy palvelemaan amerikkalaisia. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ylätason verkkotunnuksia ylläpitävä organisaatio, jakaa kaikki domainpäätteet viiteen eri luokkaan: yleiset ylätason verkkotunnukset (gTLD), sponsoroidut (sTLD), maakohtaiset (ccTLD), infrastruktuuri ja testi (tTLD).

Oikean sivustonimen ja täydellisen domainpäätteen yhdistäminen tuo yrityksellesi uskottavuutta, auttaa hakukoneoptimoinnissa, houkuttelee kävijöitä ja vahvistaa brändiäsi verkossa.